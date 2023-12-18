Babasının aracını izinsiz aldı, faciaya sebep oldu

16 yaşındaki Mehmet Kaya, izinsiz bir şekilde aldığı babasının aracıyla, 5 arkadaşıyla birlikte gezintiye çıktı. Ehliyeti olmayan Mehmet Kaya, direksiyon hakimiyetini yitirince, araçtaki arkadaşlarıyla birlikte kaza yaptı. Kazanın şiddetiyle taklalar atan araç, faciaya yol açtı. Gerçekleşen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Söz konusu kaza Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinin Büyükkarakuyu köyünün çıkışınsa, saat 12.00 sularında gerçekleşti. Verilen bilgiye göre, 16 yaşındaki genç, babası evde değilken aracını izinsiz aldı. 5 arkadaşıyla beraber araçla gezintiye çıkan Mehmet Kaya, direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza gerçekleşti.

Meydana gelen kazada Mehmet Kaya ve bir arkadaşı yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma geldi. Araçta bulunan 6 kişiye ilk müdahale yapıldıktan sonra, Mehmet Kaya’nın ve bir arkadaşının cansız bedeni araçtan çıkarıldı. İsimleri bilinmeyen üç genç ise çevre hastanelere sevk edildi. Olay ile ilgili jandarma soruşturma başlattı.