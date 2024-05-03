Yanardağ patlaması 10.000 kişiyi göçe zorladı

Cuma günü yapılan resmi açıklamada, Endonezya'nın Kuzey Sulawesi Eyaleti'ne bağlı Ruang Adası'nda yaklaşık 9.800 kişinin yaşadığı, ancak son haftalarda Ruang Dağı'nda meydana gelen patlamalar sonrasında adada iskanın yasaklanacağı bildirildi.

Çok sayıda tektonik plakanın buluştuğu, yüksek sismik aktivitenin olduğu "Pasifik Ateş Halkası" olarak bilinen bir bölgede yer alan Endonezya'da, yetkililer, patlamalardan sonra Manado Havaalanı'nı kapattı ve dağdan çıkan volkanların çevredeki denize çökmesi durumunda muhtemel gözüken bir tsunami uyarısında bulundu.

Volkanın alarm durumunu en yüksek seviyeye çıkartıldı. Endonezya hükümetinden Muhadjir Effendy, Cuma günü yapılan kabine toplantısında birinci gündemin Ruang Dağı olduğunu belirttikten sonra toplantıda Ruang Dağı çevresinde yaşayanlar için Bolaang Mongondow bölgesinde yüzlerce "basit ama kalıcı" evin inşa edilmesi ve bölge halkının buraya taşınması yönünde karara varıldığını söyledi.

Sözlerine "Başkan Joko Widodo'nun talimatıyla, felaket standartlarını karşılayan evler inşa edeceğiz" diye devam eden Muhadjir Effendy, yeni evlerin inşa edileceği Bolaang Mongondow'un Ruang Adası'ndan yaklaşık 200 km uzaklıkta olduğunu belirtti.

Ruang Dağı, uzmanların derin deniz depremleri de dahil olmak üzere artan sismik aktivite tarafından tetiklendiğini söylediği patlamalarla geçen ay patlamaya başladı. Son patlamanın Salı günü yaşandığı dağdan etrafa savrulan lavlar bazı evlere zarar verdi ve bölge sakinlerini önce Tagulandang Adası'na oradan da başkent Manado'ya sığınmaya yöneltti.