Konyaspor'dan Fenerbahçe açıklaması

Ali Çamdalı, Süper Lig'de Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe karşılaşması hakkında konuştu.

Takım olarak puan kazanmanın önemini vurgulayarak, yoğun bir tempoda antrenman yaptıklarını belirtti.

Fenerbahçe maçının zorlu geçeceğini öngören Çamdalı, "Bu maçın kolay olmayacağını hepimiz biliyoruz. Fenerbahçe'nin ne kadar çok puana ihtiyacı varsa, bizim de aynı derecede puana ihtiyacımız var. Şu an için üst sıralarda yaşananlar bizim için önemli değil. Asıl amacımız Konyaspor'u güvenli bir konuma getirmek. Bu yüzden en ciddi şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyor ve maç gününü sabırsızlıkla bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'de şu anda 36 puan ile düşme hattının hemen üzerinde, 16. sırada bulunuyor.