Babasının kullandığı tıra çarpan genç can verdi

Kaynak: İHA
Babasının kullandığı tıra çarpan genç can verdi

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, babasının kullandığı tıra arkadan çarpan 22 yaşındaki tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, Çay-Bolvadin karayolu Kavakdibi mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki Emir A., 42 ABE 809 plakalı tırıyla önünde seyreden babası Mahmut A.’nın (54) kullandığı 42 AFF 720 plakalı tıra yoğun sis nedeniyle arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Emir A., araç içerisinde sıkıştı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle tırdan çıkarılan Emir A., Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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