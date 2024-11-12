Babasının kullandığı tıra çarpan genç can verdi

Olay, Çay-Bolvadin karayolu Kavakdibi mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki Emir A., 42 ABE 809 plakalı tırıyla önünde seyreden babası Mahmut A.’nın (54) kullandığı 42 AFF 720 plakalı tıra yoğun sis nedeniyle arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Emir A., araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle tırdan çıkarılan Emir A., Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.