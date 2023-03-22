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İbrahim Çelikkol oğlu Ali ile spor yaptığı anları paylaştı. "Babasının oğlu"

İbrahim Çelikkol, oğlu Ali'yi de kendi gibi doğa ve spor düşkünü yetiştiriyor. Ünlü oyuncu son olarak sosyal medya hesabından oğlu Ali ile antrenman yaptığı anları paylaştı.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 14:01
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"Babasının oğlu" İbrahim Çelikkol oğlu Ali ile spor yaptığı anları paylaştı

İbrahim Çelikkol oğlu Ali ile spor yaptığı anları paylaştı. ''Babasının oğlu''
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Oyuncu İbrahim Çelikkol, deprem bölgesinde katıldığı arama kurtarma çalışmaları ile takdir toplamıştı. Doğaya düşkünlüğü ile bilinen İbrahim Çelikkol spora olan tutkusuyla da tanınıyor. Sık sık sosyal medya hesabından da spor paylaşımlarında bulunan İbrahim Çelikkol düzgün fiziği ile de beğeni topluyor.

İbrahim Çelikkol, hayatındaki seçimleri, doğayla ilişkisi ve spora düşkünlüğü ile sanat camiasının örnek isimlerinden. İbrahim Çelikkol, hayatındaki seçimleri, doğayla ilişkisi ve spora düşkünlüğü ile sanat camiasının örnek isimlerinden.

İbrahim Çelikkol son olarak sosyal medya hesabından oğlu Ali ile antrenman yaptığı anları paylaştı.

Çelikkol'un oğlu Ali'ye "Babasının oğlu" yorumları yağdı.
 

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