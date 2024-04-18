Babasıyla aynı ismi taşıdığı için muhtarlığı düşürüldü. Seçimin en sıra dışı olaylarından

31 Mart yerel seçimlerinde 249 seçmenin bulunduğu Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı kırsal Arpalık İhsaniye Mahallesi'nde, 3 aday arasından oyların 113'ünü alan 50 yaşındaki Hasan Erdöl muhtar seçildi.

Seçimin ardından mahalle sakinlerinden O.K., Erdöl’ün babasıyla aynı ismi taşıdığı, adayın hangisi olduğunun seçmenlere açıklanmadığı, seçmenin ikisi de adaymış gibi gösterilerek aldatıldığı, Erdöl’ün ayrıca dışarıdan seçmen getirdiği iddialarıyla İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

İtirazı, gerekçe ve delil içermediği gerekçesiyle reddedilen O.K., itirazını İl Seçim Kurulu’na taşıdı.

SEÇİM İPTAL EDİLDİ

İl Seçim Kurulu, mahallede Hasan Erdöl ismini taşıyan iki kişinin bulunması, pusulada hangisinin aday olduğuna dair herhangi bir açıklayıcı bilgi bulunmaması, bu itibarla hangi Hasan Erdöl'ün muhtar olarak seçildiğinin anlaşılmadığı, oy pusulasında açıklayıcı bilgiye yer verilmemesi nedeniyle seçmenin kafasını karıştıracak nitelik taşıması ve seçmenin hangi Hasan Erdöl için oy vereceği konusunda tereddüte düşeceğinin açık olması gerekçeleriyle seçimlerin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdi.

Kurul, dışarıdan seçmen getirildiği iddiasını ise geçerli görmedi.

KARŞI İTİRAZDA BULUNDU

Erdöl ise İl Seçim Kurulu kararının ardından Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

Hasan Erdöl, babasının seçim kampanyalarında yer almadığını, kendini muhtar adayı olarak tanıtmadığını söyleyerek, İl Seçim Kurulu'nun kararını Yüksek Seçim Kurulu'na taşıyarak itirazda bulundu.

“75 YAŞINA GELDİM, DAHA BÖYLE BİR ŞEY DUYMADIM”

75 yaşındaki baba Hasan Erdöl, "Benimle aynı ismi taşıyan oğlum Hasan muhtar adayı oldu. Hatta gazetelerde beyanat verdi. Tüm köy halkı oğlumun muhtar adayı olduğunu biliyordu. Oğlum muhtarlığı kazandı ama köyde bizi çekemeyen biri seçim kuruluna itiraz dilekçesi verip, ‘Ben babasına mı, çocuğuna mı muhtarım diyeceğim?’ demiş. Ben ne seçim kağıdını dağıttım ne de oğluma oy istedim. Muhtar adaylığımı koyduğumu da söylemedim. Yaşananlardan dolayı şok içindeyim. Oğlumun adı Hasan diye ben mi oğlum mu suçlu? İl Seçim Kurulu sonucu iptal etmiş. Oğlum Yüksek Seçi Kurulu'na itiraz yazılarını verdi. 75 yaşına geldim, daha böyle bir şey duymadım. Demek ki dilekçeyi veren kişi beni çekemiyordu" diye konuştu.

“KİMSE ÇOCUĞUNA ADINI VERMESİN”

Toplam 3 aday yarıştıklarını söyleyen Hasan Erdöl ise, "113 oyla muhtar seçildim. Türkiye'de bir ilk yaşanıyor. Benim muhtarlığımı iptal ettiler. İl Seçim Kurulu 2 Haziran'da seçimi tekrarlama kararı aldı. Bunun gerekçesi ise babamla aynı ismi taşıyor olmam. Yüksek Seçim Kurulu'na gerekli itiraz dilekçelerini verdik. Oradan gelecek iyi bir haberi bekliyoruz. Babam kesinlikle komşusuna gidip de ‘Ben muhtar adayıyım’ demedi. Oğlu olduğum halde benim için hiçbir komşudan oy istemedi. Rakip muhtar adayları sonuçla ilgili itirazı yok ama köyümüzden bir kişinin dilekçe vermesi seçimi iptal ettirdi. Şahıs dilekçesinde babamı düşünerek oy verdiğini ancak benim muhtar olduğumu söylemiş. Kimse çocuğuna adını vermesin, yarın öbür gün o da muhtar olamaz" dedi.