Baca eğri de olsa duman doğru çıkar atasözünün anlamı nedir?

Baca eğri de olsa duman doğru çıkar atasözünün anlamı: Doğru ve iyi olan insanlar, şeyler, koşullar ne olursa olsun, bu özelliğini yitirmezler.

Yaradılışı dahilinde iyi ahlaklı ve iyi olan kimseler kötü ortamlar içerisinde bulunsalar dahi, iyi davranışlarda bulunmayan devam ederler anlamındaki "baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar" atasözü dilimizde sıklıkla kullanılan özdeyişlerden birisi olmaktadır.

Bu atasözünden çıkartılacak bir diğer anlam da insanların davranışlarını bulundukları ortamın çok fazla değiştiremeyeceğidir. Bu sebeple bulundukları ortamın kişiliklerini değiştirdiğini söyleyen kişilerin haksız oldukları anlamı da çıkarılabilmektedir.