Baca eğri de olsa duman doğru çıkar atasözünün anlamı nedir?

Baca eğri de olsa duman doğru çıkar atasözü ne anlama gelir? İşte yanıtı…

Baca eğri de olsa duman doğru çıkar atasözünün anlamı nedir?

Baca eğri de olsa duman doğru çıkar atasözünün anlamı: Doğru ve iyi olan insanlar, şeyler, koşullar ne olursa olsun, bu özelliğini yitirmezler.

Yaradılışı dahilinde iyi ahlaklı ve iyi olan kimseler kötü ortamlar içerisinde bulunsalar dahi, iyi davranışlarda bulunmayan devam ederler anlamındaki "baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar" atasözü dilimizde sıklıkla kullanılan özdeyişlerden birisi olmaktadır.

Bu atasözünden çıkartılacak bir diğer anlam da insanların davranışlarını bulundukları ortamın çok fazla değiştiremeyeceğidir. Bu sebeple bulundukları ortamın kişiliklerini değiştirdiğini söyleyen kişilerin haksız oldukları anlamı da çıkarılabilmektedir.

İlgili Haberler
Baba oğluna bir bağışlamış oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş atasözü ne anlama gelir?
Babanın sanatı oğula mirastır atasözünün anlamı nedir?
Baba malı tez tükenir evlat gerek kazana atasözünün anlamı nedir?
Azıcık aşım kaygısız başım atasözünün anlamı nedir?
Öne Çıkanlar
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 18 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 18 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Milyonlarca kişi İstanbul’dan kaçıyor. Nedeni geçim sıkıntısı Gündem
Milyonlarca kişi İstanbul’dan kaçıyor. Nedeni geçim sıkıntısı
Kira artışı tartışmasında kiracısını silahla vuran ev sahibi tutuklandı Gündem
Kira artışı tartışmasında kiracısını silahla vuran ev sahibi tutuklandı
İsrail'den Gazzelilere şok tehdit. Uçaklarla broşür attılar Dünya
İsrail'den Gazzelilere şok tehdit. Uçaklarla broşür attılar
Gemi kaptanı ormanda ölü bulundu Gündem
Gemi kaptanı ormanda ölü bulundu
Galatasaray'dan Icardi açıklaması. Son durumu belli oldu Spor
Galatasaray'dan Icardi açıklaması. Son durumu belli oldu
Zabıt katibi hakimlerin şifrelerini ele geçirdi, 80 milyon topladı. Dolandırdığı paralarla tatil yapıp paylaştı Gündem
Zabıt katibi hakimlerin şifrelerini ele geçirdi, 80 milyon topladı. Dolandırdığı paralarla tatil yapıp paylaştı
Antalya'da ekimin son haftasında deniz keyfi Gündem
Antalya'da ekimin son haftasında deniz keyfi