Bacak bacak üstüne atmak ve bağdaş kurmak zararlı mı

BACAK BACAK ÜSTÜNE ATMAK

Uzun süre aynı şekilde oturmak bacak ve ayaklarda hissizliğe sebep olabilir. Çünkü bacak bacak üstüne atmak dizin arkasındaki peroneal sinir adlı sinire baskı yapar. Bu sinir bacakların alt kısımları ve ayaklarda duyuyu sağlar. Ama bu hissizlik kalıcı değildir. Aynı pozisyonda saatlerce kalmak peroneal sinir felcine neden olabilir. Bu durumda ayak parmakları ve ayağın ön kısmı hareket ettirilemez.

Güney Kore’de bu hastalıkla ilgili notlar araştırıldığında bacak bacak üstüne atmanın bir neden olmadığı, fakat uzun süre yerde bağdaş kurup oturmanın bir neden olduğu görüldü. Rahatsızlık duyulduğunda pozisyon değiştirmek mümkün olduğu için bacak bacak üstüne atmanın uzun süreli hissizliğe yol açması çok olası değildir.

EKLEMLERE ETKİSİ

Bacak bacak üstüne atmak damarları, tansiyonu ve sinirleri uzun vadede etkilemiyorsa eklemlere zararı var mıdır? Bir araştırmaya göre, bu şekilde oturanlar üç saatten fazla oturduklarında öne doğru eğilip omuzlarını içeri çekerler. Ama bu araştırmada kişilerin kendi tahminlerine dayanılmıştır. Bacak bacak üstüne atarken çoğu insan sağ bacağını sol dizinin üzerine koyar.

Rotterdam’da yapılan bir araştırmada ise bacak bacak üstüne atıldığında pelvisin aldığı şekle göre, kalça ekleminin arkasındaki piriformis kasının gerildiği, bu durumun da karın kaslarının kasılmasıyla aynı sonucu vererek pelvik eklemlerin dengesini artırdığı belirlendi. Yani, bacak bacak üstüne atarak oturmak size rahat geliyorsa, bu pozisyonda uzun kalmamak şartıyla size zararı olmadığını düşünerek rahatça oturabilirsiniz.

VARİS NEDENİ Mİ?

Bacak bacak üstüne atmak varise sebep olur mu? Kan damarlarında bulunan küçük kapakçıklar kanın ters yönde akmasını engeller. Ama bunlar zayıflayıp esnediğinde kan damarlarda birikir ve damar genişlemesi sonucu varisler meydana gelir. Bacak bacak üstüne atmanın önemli bir faktör olduğu kanıtlanmamıştır. Varis oluşumunda genetik etkenin de bir rolü olduğu düşünülüyor.

TANSİYONU ETKİLER Mİ?

Sağlık çalışanları tansiyonunuzu ölçerken kolunuzu masanın üzerine bırakmanızı, bacak bacak üstüne atmadan ayaklarınızı yere basmanızı ister. Çünkü bacak bacak üstüne atmak tansiyonun geçici olarak artmasına neden olabilir. Yapılan bir araştırmada bacak bacak üstüne atmanın tansiyonu yükselttiği görüldü; ama başka bir araştırmada ise bunun bir etkisi olmadığı bulundu. Ama bunlar küçük araştırmalar olup bir defalık tansiyon ölçümüne dayalıdır.

PIHTILAŞMA RİSKİ ARTAR MI?

Bununla ilgili iki açıklama var. Birincisi, bir bacağı diğerinin üzerine koymak sonucu bacaklardaki kanın göğse doğru akmasına, bu da kalbin daha çok kan pompalamasına, bu da tansiyonun artmasına neden olur. İkincisi ise bu artışı, bacak kaslarının eklemleri oynatmadan hareket etmesi nedeniyle damarlardan geçen kanın damara yaptığı basıncın artmasına bağlar. Hollanda’da yapılan bir deneyde birinci açıklama doğrulandı. Yani bacak bacak üstüne atıldığında kalbe daha çok kan gittiği için tansiyon artıyordu. Ama bu artış kalıcı değil, uzun süreli bir sonucu yoktu. Ancak kan pıhtılaşması riski olanlara bacak bacak üstüne atılı şekilde uzun süre oturmamaları, yoksa pıhtılaşma riskinin yükseleceği uyarısı yapılıyor.