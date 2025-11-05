Vücutta özellikle bacaklarda görülen genişlemiş ve kıvrımlı damarlar olan varislerin, halk arasında yaygın inanışın aksine, potansiyel olarak ölümcül kan pıhtıları olan Derin Ven Trombozu (DVT) riskini önemli ölçüde yükselttiği bilimsel bir araştırmayla kanıtlandı.

Tayvanlı araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen ve vasküler hastalıklar alanında büyük yankı uyandıran geniş kapsamlı kohort çalışması, varis hastalarının DVT geliştirme riskinin varisi olmayan bireylere göre 5,3 kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.

BİLİMSEL VERİLER TEHLİKEYE İŞARET ETTİ

Araştırmada, 425 binden fazla yetişkinin sağlık kayıtları incelendi ve sonuçlar, varis ile sadece DVT değil, aynı zamanda akciğer embolisi (PE) ve periferik arter hastalığı (PAD) arasında da artmış bir ilişki eğilimi saptandığını gösterdi.

Bilim insanları, varisli damarlardaki kapakçık yetmezliği nedeniyle kanın kalbe geri akışının bozulmasını ve damar içinde birikerek yavaşlamasını, pıhtı oluşumunun ana nedeni olarak işaret etti.

New York'taki önde gelen bir tıp merkezinde çalışan Kardiyovasküler Araştırmalar Uzmanı Dr. Mark White, elde edilen bulgularla ilgili şunları kaydetti:

"Varis, damar duvarlarında kronik bir inflamasyon (iltihaplanma) durumu demektir. Bu durum, pıhtılaşmayı tetikleyen biyokimyasal mekanizmaları aktifleştirebilir. Çalışma, varislerin basit bir dolaşım bozukluğundan öte, sistemik pıhtılaşma eğilimi için bir risk faktörü olduğunu gösterdi."

UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR GELDİ

ABD'nin önde gelen damar cerrahlarından Prof. Dr. Elizabeth Chen ise, varis hastalığının kronik venöz yetmezliğin bir belirtisi olabileceğini vurguladı.

Prof. Chen, derin venlerde oluşan pıhtıların yerinden koparak akciğere gitmesi durumunda hayati tehlike oluşturan pulmoner emboliye yol açabileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Chen, konuyla ilgili olarak, "Yüzeyel damarlardaki varis pıhtıları (süperfisyal tromboflebit) genellikle akciğere atmaz; ancak ileri derecede varis vakalarında, derin venlere sıçrama veya zaten altta yatan bir DVT riskinin var olma ihtimali göz ardı edilemez. Bu nedenle, varis şikayeti olan her bireyin, özellikle de bacaklarında şişlik, ağrı ve renk değişimi fark edenlerin vakit kaybetmeden bir uzmana başvurması gerektiğini" belirtti.

Bilimsel camia, varis tedavisi görmeyen ya da önemsiz gören kişilerin uzun süre hareketsiz kalmaktan kaçınması ve risk altındaysa doktor tavsiyesiyle kompresyon çorapları kullanması gerektiğini ifade etti.