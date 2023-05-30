Bacakların şişenler, yanma, huzursuzluk, kramp hissedenler dikkat. Uzmanı tehlikeyi açıkladı

Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu yazısına göre; Vücudumuzun hücrelerinde, kullanılmış ve oksijenden fakirleşmiş olan kirli kan, toplardamar sistemiyle (venöz sistem) yer çekimine karşı yönde kalbimize geri taşındığı bildirildi.

Bu tersine taşıma işlemi sırasında kanın bacaklara doğru geri kaçışını toplardamarların içinde yer alan kapakçıklar engellendiği vurgulandı.

Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Murat Uğur, “Bu kapakçıkların doğumsal ve/veya sonradan gelişen nedenlerle görevini tam yapamadığı durumlarda venöz sistemde kan göllenmesi oluşur ve venöz basınçta artış (venöz hipertansiyon) gelişir. Oluşan venöz, hipertansiyon damar çeperlerinde genişlemeye neden olarak varisle sonuçlanır” sözlerini kullandı.

BACAKLARDA ŞİŞLİK VARİSİN 3. EVRESİNE İŞARET EDİYOR

Venöz yetmezlik sonucu gelişen varisin klinik olarak 6 evresi bulunuyor. Bacaklarda ödem (şişlik) oluşmaya başladıktan sonra 3. evre varisten bahsediliyor. Varisin daha ileri aşamalarında ise bacaklarda biriken kanın damar dışına sızmasına bağlı olarak deride renk değişikliği (hiperpigmentasyon), incelme ve ülser oluşuyor.

Prof. Dr. Murat Uğur şunları söyledi:

“Venöz yetmezlik muayenesinde hastaların aile hikayesi, mesleki risk faktörleri, kilo ve venöz yetmezlikle ilişkili şikayetleri tetikleyen sigara, doğum kontrol hapı, acı-baharatlı yiyecekler ile kafeinli içecekler sorgulanmalıdır. Karın bölgesinde beliren toplardamarlar kasık bölgesindeki derin toplardamar tıkanıklığının belirtisi olabileceğinden, muayene sırasında mutlaka kontrol edilmelidir”

ÇORAP ETKİLİ Mİ?

Yaz aylarında güneşlenmek varise ait şikâyetlerin artmasına neden olurken, yüzmenin varisle ilgili şikâyetleri azaltmaya yardımcı olduğu dile getirdi.

Daha küçük seviyedeki varislerde ise hastalığın ilerlemesini engellemek büyük önem taşıyor.

Öncelikli olarak önlenebilir risk faktörleri arasında bulunan; kilo, sigara ve beslenme alışkanlıkları konularında önlem alınması gerekiyor. Varisin ilerlemesini önlemek için venotonik ilaçlar kullanılabiliyor.

Varis çorabı kullanımı da sorunun önlenmesinde önemli görülüyor. Varis çorabı, kasların toplardamar üzerindeki pompa etkisini artırarak bacaklarda kan göllenmesini önleyerek şikâyetleri azaltıyor.

Venöz yetmezliği olan bireylerin varis çorabı giyerek yürüyüş yapması, kasların pompa etkisini artırmada etkin bulunuyor.