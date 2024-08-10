Bade İşçil ekranlara geri döndü. Merakla beklenen dizide rol alacak

Ünlü oyuncu Bade İşcil, Ezel, Kuzey Güney ve Ufak Tefek Cinayetler gibi dikkat çekici projelerde yer aldıktan sonra bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Ancak, merakla beklenen yeni projesiyle ekranlara geri dönüyor.

Son dönemdeki aşk iddialarıyla gündeme gelen İşcil, ATV'nin yeni sezonunda yayınlanacak olan "Holding" adlı dizinin kadrosuna dahil olduı. Geçtiğimiz hafta dizinin ilk tanıtımı yayınlandığında büyük bir ilgi uyandırdı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Bade İşcil dizide “Ceyda” karakterini canlandıracak. Dizi, Altın Ordu Holding'te yaşanan olayları konu alıyor. Başrol için Caner Topçu’yla görüşmeler yapıldığı öğrenilirken, hikaye, dünya serbest dalış rekortmeni genç bir kadının, ülkenin en büyük holdinglerinden birinin yönetimini ele geçirmek için kız kardeşleri ve mafyaya karşı verdiği zorlu mücadeleyi ele alacak.