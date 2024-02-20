Badem göz estetiği nasıl yapılır

Kaynak: DHA
Badem göz estetiği nasıl yapılır
Badem göz estetiği, gözlerin daha çekik ve estetik bir şekle getirilmesi için yapılan bir cerrahi işlem. İşte ayrıntıları...

Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yavuz Özsular bu operasyonun detaylarını paylaştı.

DAHA GENÇ VE ÇEKİCİ BİR GÖRÜNÜM

Bu operasyonun bilimsel adı kantoplasti veya kantopeksidir. Op. Dr. Yavuz Özsular, bu operasyonla hem göz kapaklarındaki ve göz çevresindeki sarkma ve kırışıklıkların giderildiğini hem de gözlerin daha çekik ve belirgin bir hale getirildiğini söyledi. Bu sayede gözlerin daha genç ve çekici bir görünüme kavuştuğunu ifade etti. Dr. Özsular, operasyonun hastanın durumuna göre genel veya lokal anestezi ile yapıldığını belirtti.

GÖZ KENARLARI NASIL ŞEKİLLENİYOR

Özsular, “Badem göz estetiğinde gözün dış kenarları yukarı doğru çekilerek gözün lateral kantal tendonu adı verilen bağ dokusu ya yukarıya doğru dikilir (kantopeksi) ya da kesilerek yukarıda yeni bir yere yerleştirilir. Bu işlemlerle gözler daha yatay ve alımlı bir görünüm kazanır. Operasyon gözün dış kenarında 1 cm’lik bir kesi ile yapılabilir. Ayrıca alt veya üst göz kapağı estetiği ile birlikte de uygulanabilir. Endoskopik yöntem de kullanılabilir” dedi.

NE ZAMAN İYİLEŞİYOR

Badem göz estetiğinin yüzü daha gençleştirdiğini vurgulayan Dr. Özsular, “Bu operasyon yaklaşık 1 saat sürer ve hastanın hastanede yatmasına gerek yoktur. Operasyon sonrası 1-2 gün boyunca ağrı kesici ilaç kullanılabilir. Bir hafta içinde tamamen iyileşme olur ve hasta normal hayatına yeni görünümüyle devam eder” diye konuştu.


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