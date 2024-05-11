Yaban domuzlarını köpek mamasıyla besliyor "Benden korkmuyorlar"

Hatay’ın Defne ilçesinde yem bulmakta zorlanan yaban domuzları, Dursunlu Mahallesi'nde yaşayan Tahsin Altınöz tarafından köpek maması ve yemek artıklarıyla besleniyor. İlçede hayvanların insanlara zarar vermemesi için önlem alan Altınöz, depremin ardından başladığı besleme faaliyetini sürdürüyor. Yaban domuzlarının her akşam beslenmek için Altınöz'ün bölgesine geldiği öğrenilirken o anlar kameraya yansıdı.

Domuzların kendisine alıştığını dile getiren Altınöz, “Depremden bu yana bu çadırda olduğumuz ve yavruyken onları beslediğim için yaban domuzları baya alıştı. Yabani domuzlara yemek atıkları ve köpek maması veriyorum. Domuzlar benden korkmuyorlar. Yanıma kadar geliyorlar. İlk başlardan biraz daha yabanilerdi. İlk başlarda daha uzağa koyuyordum. Sonra yemeği çadırın yanına koydum ve çadırın dibine kadar geliyorlar. Benden korkmuyorlar, alıştılar. Her akşam saat 9’da geliyorlar. Sürü halinde geliyorlar. Bazı alışmış yavrular bu taraflara gelir ve ailesi de diğer tarafta beklerler” ifadelerini kullandı.