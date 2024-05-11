Yanına gelen sincabı elleriyle besledi

Tunceli'de, Erzincan'dan Munzur Vadisi'ne giden Eray Gül, ailesiyle birlikte Halvori gözlerinde dolaşırken, yanına sincap geldi. Gül, sincabın fotoğraflarını çekerken onu getirdiği simit ve poğaçalarla kendi elleriyle besledi. Bu anlar kameralara yansıdı ve sosyal medyada ilgi gördü.

Tunceli’nin doğasının çok güzel olduğunu belirten Gül, "Erzincan’dan Halvori gözelerine geldik. Bölgenin fotoğrafını çekerken bir sincabın yanımıza kadar geldiğini gördüm. Bu arada ben de hayvanın fotoğraflarını çekmeye devam ettim. Uzaklaşınca, sincabın da bizimle beraber geldiğini gördüm. Sonra yanımda bulunan simit ve poğaçaları onunla paylaştım. Tunceli bölgesi yaban hayatı konusunda çok farklı hayvanlara ev sahipliği yapıyor. Daha önce ayı, tilki, keçi gibi çeşitli hayvanların beslendiğine şahit olmuştum. Tunceli’nin doğası bize çok iyi geldi" dedi.