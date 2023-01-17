Bademcik ameliyatında mucize yöntem

Kkronikleşmiş bademcik enfeksiyonlarına uyguladıkları yöntem hakkında Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Suphi Bulğurcu bilgilendirmede bulundu.

Doç.Dr. Bulgurcu açıklamasında şu sözleri kullandı:

“Thermal Welding, hemen hemen hiç kanamaya yol açmayan, bıçak kullanılmadan yapılan ve ameliyat sonrası gerek ağrı gerekse iyileşme süresi açısından diğer yöntemlere göre daha konforlu olan bir ameliyat tekniğidir. Bu yöntem, ameliyat esnasında kanamayı engellediği için, anestezi süresini önemli ölçüde azaltmaktadır. Thermal Welding, ameliyat esnasında önemli ölçüde rahatlık sağlarken, ameliyat sonrası dönemde kanama riskini de ortadan kaldırarak ikinci bir uygulamayı ve bunun getirdiği zorlukları önlemektedir”