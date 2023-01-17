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Bademcik ameliyatında mucize yöntem

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Suphi Bulğurcu, bademcik ameliyatının ‘Thermal Welding’ yöntemi ile artık kolaylıkla gerçekleştirebildiklerini ifade etti.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 15:19
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Bademcik ameliyatında ‘Thermal Welding’ yöntemi

Bademcik ameliyatında mucize yöntem
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Kkronikleşmiş bademcik enfeksiyonlarına uyguladıkları yöntem hakkında Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Suphi Bulğurcu bilgilendirmede bulundu.

Doç.Dr. Bulgurcu açıklamasında şu sözleri kullandı:

“Thermal Welding, hemen hemen hiç kanamaya yol açmayan, bıçak kullanılmadan yapılan ve ameliyat sonrası gerek ağrı gerekse iyileşme süresi açısından diğer yöntemlere göre daha konforlu olan bir ameliyat tekniğidir. Bu yöntem, ameliyat esnasında kanamayı engellediği için, anestezi süresini önemli ölçüde azaltmaktadır. Thermal Welding, ameliyat esnasında önemli ölçüde rahatlık sağlarken, ameliyat sonrası dönemde kanama riskini de ortadan kaldırarak ikinci bir uygulamayı ve bunun getirdiği zorlukları önlemektedir”

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veli
17.01.2023 15:35
bu örtünme islama uygun değil.aslada olamaz.türbanlı bir bacımız milyonların önünde doğru dahide olsa böyle yapamaz.müslüman bunu yapmaz.  
 
ali
17.01.2023 15:33
türbanlı bacımız islama uygun giyniyormu.hayır.biz bunlar içinmi eylem yaptık.yüzünde bir ton makyaj.dar pantalon.kafayı güzel göstermek için eşarp altına kocaman bir tas.islamın sembolü bu değil.  
 
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