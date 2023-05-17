Bademin faydaları neler? Badem sütü neye iyi gelir?

Kabuklu yemişlerden en çok posa içeren bademi çiğ tüketildiğinden pek çok faydası bulunmaktadır. Peki, bademin faydaları neler? Badem sütü neye iyi gelir?

Bademin faydaları neler? Badem sütü neye iyi gelir?

Kilo verme sürecinde diyet listelerinde mutlaka yer alan çiğ bademin her gün belli bir miktarda tüketilmesi tavsiye ediliyor. Peki, bademin faydaları neler? Badem sütü neye iyi gelir?

Badem ağacının meyvesi olan badem, gözyaşı şeklinde yenilenebilir tohumlar olarak bilinmektedir. Kabuklu veya kabuğu soyulmuş halde bulunabilir. İçeriğinde magnezyum bulunan badem, sinir ve kas fonksiyonlarında önemli rol oynar ve kalp atışını dengeleyerek kemiklerin güçlü kalmasında etkili olur. Peki, bademin faydaları neler? Badem neye iyi gelir?

shutterstock-144465913.jpg

BADEMİN FAYDALARI NELER?

Bademin sağlık için birçok faydası bulunur. Kolesterolü iyileştirerek, kan basıncını düşürür. Aynı zamanda badem, vitamin ve mineral bakımından yüksek, yeterli miktarda lif içermektedir.

Badem en yaygın alerjenlerden biridir ve badem alerjisi olan kişilerde astım, burun alerjileri, alerjik dermatit, migren ve ciddi vakalarda anafilaktik şok gelişebilir. Bu sebeple badem tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışın.

Bademin faydaları şu şekildedir:

- Kilo vermeyi kolaylaştırır,

- Kolestrolü dengeler,

- Bağırsak florasını düzenler, hemoroid, kabızlık gibi problemleri çözer,

- Tansiyon riskini azaltır,

- Gözlere olumlu etkisi vardır,

- Cilt bakımında kullanılır, yağı oldukça etkilidir,

- Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir,

- Bağışıklık sistemini destekler,

- Kan şekeri seviyesini dengede tutar.

BADEM SÜTÜ FAYDALARI NEDİR?

Doğal ve katkı maddesiz yapılan badem sütünün faydaları şu şekildedir:

- Kan basıncını düşürür,

- Kalbi korur,

- Kasları güçlendirir,

- Böbrek sağlığında olumlu etkileri vardır,

- Cilt sağlığında en çok kullanılan ürünlerden biridir,

- Görme yetisini geliştirir,

- Kemikleri güçlendirir,

- Kanser önleyici özellikleri vardır,

- Bağışıklık destekler,

- Anne sütüne benzer besinler içerir.

Öne Çıkanlar
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Son Haberler
Ankara'da kazanan çıkmadı Spor
Ankara'da kazanan çıkmadı
Adana Demirspor geriden gelip kazandı Spor
Adana Demirspor geriden gelip kazandı
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması Dünya
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı Siyaset
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı
Rus güçleri vurmuştu. Ukrayna'daki "Patriot" savunma sistemi hakkında açıklama Dünya
Rus güçleri vurmuştu. Ukrayna'daki "Patriot" savunma sistemi hakkında açıklama
UEFA Manchester City-Real Madrid galibini maç başlamadan ilan etti Spor
UEFA Manchester City-Real Madrid galibini maç başlamadan ilan etti
Sinan Oğan reytinglerde Erdoğan’a fark attı Siyaset
Sinan Oğan reytinglerde Erdoğan’a fark attı