Kilo verme sürecinde diyet listelerinde mutlaka yer alan çiğ bademin her gün belli bir miktarda tüketilmesi tavsiye ediliyor. Peki, bademin faydaları neler? Badem sütü neye iyi gelir?

Badem ağacının meyvesi olan badem, gözyaşı şeklinde yenilenebilir tohumlar olarak bilinmektedir. Kabuklu veya kabuğu soyulmuş halde bulunabilir. İçeriğinde magnezyum bulunan badem, sinir ve kas fonksiyonlarında önemli rol oynar ve kalp atışını dengeleyerek kemiklerin güçlü kalmasında etkili olur. Peki, bademin faydaları neler? Badem neye iyi gelir?

BADEMİN FAYDALARI NELER?

Bademin sağlık için birçok faydası bulunur. Kolesterolü iyileştirerek, kan basıncını düşürür. Aynı zamanda badem, vitamin ve mineral bakımından yüksek, yeterli miktarda lif içermektedir.

Badem en yaygın alerjenlerden biridir ve badem alerjisi olan kişilerde astım, burun alerjileri, alerjik dermatit, migren ve ciddi vakalarda anafilaktik şok gelişebilir. Bu sebeple badem tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışın.

Bademin faydaları şu şekildedir:

- Kilo vermeyi kolaylaştırır,

- Kolestrolü dengeler,

- Bağırsak florasını düzenler, hemoroid, kabızlık gibi problemleri çözer,

- Tansiyon riskini azaltır,

- Gözlere olumlu etkisi vardır,

- Cilt bakımında kullanılır, yağı oldukça etkilidir,

- Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir,

- Bağışıklık sistemini destekler,

- Kan şekeri seviyesini dengede tutar.

BADEM SÜTÜ FAYDALARI NEDİR?

Doğal ve katkı maddesiz yapılan badem sütünün faydaları şu şekildedir:

- Kan basıncını düşürür,

- Kalbi korur,

- Kasları güçlendirir,

- Böbrek sağlığında olumlu etkileri vardır,

- Cilt sağlığında en çok kullanılan ürünlerden biridir,

- Görme yetisini geliştirir,

- Kemikleri güçlendirir,

- Kanser önleyici özellikleri vardır,

- Bağışıklık destekler,

- Anne sütüne benzer besinler içerir.