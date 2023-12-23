BAE'de Noel ve Yılbaşı kutlaması. Işıklar için Dev Noel baba yaptılar

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), kamu ve özel sektör çalışanları için 2024 Yeni Yılının başlangıcını münasebetiyle 1 Ocak Pazartesi günü tatil ilan etti.

Bu, Federal Devlet İnsan Kaynakları Otoritesi ile İnsan Kaynakları ve Emirlikleştirme Bakanlığı (MoHRE) tarafından 21 Aralık Perşembe günü yayınlanan bir genelgeyle geldi. Çalışmalar 2 Ocak 2024 Salı günü devam edecek.

DUBAİ’DE YILBAŞI KUTLAMALARI

Yeni yıla gireceğimiz akşamda Dubai’nin farklı eğlence yerlerinde birçok havai fişek gösterisi düzenlenecek.

Şehir şimdiden yılbaşı kutlamalarına başlamış görünüyor.

Dubai’nin en yoğun yerlerinden çekilen bir videoda ışıklardan oluşan dev bir Noel Baba yapıldığı görüldü.

Cem Toker de söz konusu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

Proteinsiz kekler;

Burası Dubai..

Müslüman ülke Birleşik Arap Emirlikleri’nde bir şehir…

Noel ve Yılbaşı için!!!

BAE RAS AL KHAİMAH'DA HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Ras Al Khaimah Emirliği, muhteşem Yılbaşı Gecesi havai fişek gösterisiyle bir değil iki Guinness Dünya Rekoru kırmaya çalışarak bir kez daha tarih yazmaya hazırlanıyor.

Ras Al Khaimah, art arda 5. yıldır, 1000'den fazla drone içeren ve aşağıdaki başlıkları kapsayan su pirotekniklerinden oluşan bir "halı" içeren Yılbaşı Gecesi havai fişek gösterisiyle iki rekor kırmayı hedefliyor:

En uzun düz çizgili drone ekranı

Suda yüzen havai fişeklerin en uzun zinciri

Sekiz dakikalık gösteri, Al Marjan Adası'ndan Ras Al Khaimah'daki Al Hamra Köyü'ne kadar uzanan 4,5 kilometrelik sahil boyunca, yeni koreografi ve daha önce hiç denenmemiş çığır açan tekniklerle gerçekleştirilecek.

Rekor düzeyde büyüme ve kayda değer turizm başarılarına işaret eden kutlamalar, toplulukları etkinliğe tanık olması beklenen 50.000'den fazla seyirciyle bir araya getirecek.

50 BİN SEYİRCİ

Etkinliğe 50.000'den fazla seyircinin tanık olması beklenen kutlamalar, toplulukları bir araya getirecek, birlik ve neşe duygusunu güçlendirecek uluslararası sanatçıların yer aldığı bir müzik festivalini de içerecek.

Bu olağanüstü kutlama, Ras Al Kahriman’ın art arda beş yıl boyunca rekor kıran Yılbaşı kutlamaları düzenleme mirasına dayanıyor ve bir turizm destinasyonu olarak olağanüstü büyümesinin altını çiziyor. 2023, Ras Al Khaimah'ta turizm için olağanüstü bir yıl oldu ve sayısız başarı, onu 2030 yılına kadar yıllık 3 milyondan fazla ziyaretçi çekme hedefine doğru itti.

Emirlik ‘in yılsonuna kadar şimdiye kadarki en yüksek yıllık ziyaretçi sayısını kaydetmesi ve 2022'deki rekor rakamlarını %7 oranında aşması bekleniyor. Uluslararası ziyaretçilerinin payı da 2022'deki %44'e kıyasla 2023'te %51'e yükseldi; bu da turizmin tamamen toparlandığını gösteriyor.