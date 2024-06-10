BAE'den Gazze için kritik çağrı

Kaynak: AA
BAE'den Gazze için kritik çağrı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Gazze Şeridi'nde "acil ve kalıcı ateşkes" talebinde bulunarak BRICS üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısında bir konuşma yaptı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bin Zayid, Rusya'nın dönem başkanlığında bugün Nijniy Novgorod kentinde başlayan BRICS üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısında söz aldı.

Gazze Şeridi'nde acil ve kalıcı bir ateşkes çağrısında bulunan BAE'li Bakan, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine hızlı ve engelsiz bir şekilde ulaştırılması gerektiğini ve tüm esirlerin serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Bin Zayid, BRICS'in önemine değinerek şunları ifade etti:

Bugün BRICS grubu, ekonomik entegrasyonumuzu geliştirmek ve turizm, enerji, sanayi, ulaşım, eğitim ve mavi ekonomi gibi çeşitli alanlarda stratejik girişimlerde bulunmak için önemli bir fırsat sunmaktadır.

BRICS'İN OLUŞUMU HAKKINDA

Haziran 2006'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in bir araya gelmesiyle başlayan BRICS, 2010'da Güney Afrika'nın, 2024'te ise Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) katılımıyla daha da genişledi.

30'dan fazla ülkenin katılımına hazır olduğu BRICS, küresel ekonomide önemli bir konuma sahip olup, dünya düzeninde alternatif bir ittifak olma yolunda ilerlemektedir.

Ekonomi odaklı BRICS, gelişmekte olan ve Batı ülkelerinin hakimiyetine karşı çıkan devletlere, uluslararası arenada daha fazla temsil ve söz hakkı verilmesini hedeflemektedir.

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