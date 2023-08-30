Bafra'da 30 Ağustos kutlaması

Samsun'un Bafra ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıldönümü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılan törenle kutlandı.

KAYNAK: İHA
Bafra'da 30 Ağustos kutlaması

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıldönümü nedeniyle Bafra’da gerçekleşen törenlerde ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ve diğer protokol üyelerinin çelenk sunumunun ardından tören saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı ile başladı. Anıt şeref defterini imzalayan Kaymakam Ertürkmen, "Tarihi zaferlerle dolu aziz milletimiz ve şanlı ordumuzun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümünü kutlamanın mutluluk ve gururunu yaşıyoruz.

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26 Ağustos 1071’de Malazgirt Meydan Muharebesi ile kazanılan zaferle Anadolu’nun Türk yurdu olduğu tescillenmiş; yine 26 Ağustos 1922 tarihinde başlatılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlandırılarak ilelebet payidar kalacak yeni Türk devletinin temeli sağlamlaştırılmıştır. Bu zafer, savaş meydanlarında kazanılan askeri zaferin ötesinde aziz milletimizin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini gösteren ve kurtuluş mücadelesi veren diğer ulusları da cesaretlendirerek bu uğurdaki mücadelelerine yön veren bir zafer olması itibariyle de ayrı bir anlam ve önem ifade etmektedir" dedi.

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