Bafra’daki şok uygulamada 1 442 şahıs sorgulandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş, KOM ve Narkotik Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede dün akşam saat 20.00-22.00 arasında şok asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 127 personelin katıldığı şok uygulamada caddelerde, ara sokaklarda, umuma açık içkili yerlerde, kişiler ve araçlar üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 9 umuma açık alkollü iş yeri denetlendi. 3 iş yerine çalışanlarına ait SGK ve kimlik bildiriminde bulunmamaktan tutanak tanzim edildi.

2 iş yerine kapalı alanda sigara içirdiğinden dolayı tutanak tanzim edildi. 2 şahsa kapalı alanda sigara içtiklerinden dolayı toplam 1234 TL idari para cezası uygulandı. 27 umuma açık iş yeri kontrol edildi. 2 işyerine kons yaptırmaktan tutanak tanzim edildi. 1 iş yerine açık alkollü içki satış belgesi olmadan açıktan alkol sunumu yapmaktan tutanak tutuldu. 2 işyeri sahibine 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapıldı. 9 şahsa kumar oynamaktan toplam 36 bin 495 TL idari para cezası uygulandı. 1 iş yerinden 1072 SKM kapsamında oyun makinesi elde edildi ve işyeri sahibine adli işlem yapıldı.

Bin 442 şahıs sorgulandı. 609 araç kontrol edildi. 4 araç sürücüsüne toplamda 14 bin 353 TL idari para cezası uygulandı. 1 araç sürücüsünün ehliyetine el konuldu.1 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edilip, gerekli işlemler yapıldı. 1 şahsın uyuşturucu suçundan arandığı ve 3 yıl kesilmiş hapis cezası olduğu tespit edilip gerekli işlemler yapıldı. 1 adet havalı tabanca ele geçirildi ve 13 adet amaç dışı bıçak elde edildi.