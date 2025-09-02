Bağ evine operasyon! Firari olarak aranıyorlardı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bağ evine operasyon! Firari olarak aranıyorlardı

Edirne’de, bir suç örgütüne yönelik operasyonda firari şüpheliler Ö.S. ve Y.L., polis tarafından saklandıkları bağ evinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, "Sevenler" suç örgütüne yönelik 17 Haziran'da yapılan, 7 şüphelinin tutuklandığı operasyona ilişkin firari şüpheliler Ö.S. ve Y.L.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Aynı zamanda haklarında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama" suçlarından aranma kayıtları da bulunan 2 şüphelinin Karaağaç Mahallesi'nde bağ evinde saklandığı tespit edildi. Ekiplerin bağ evine yaptığı operasyonda, Ö.S. ve Y.L. yakalandı. İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bağ evine operasyon! Firari olarak aranıyorlardı

Bağ evine operasyon! Firari olarak aranıyorlardı

Bağ evine operasyon! Firari olarak aranıyorlardı

Bağ evine operasyon! Firari olarak aranıyorlardı

Son Haberler
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal Böcek Davası'ndan beraat etti
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal Böcek Davası'ndan beraat etti
İlahiyatçı Cemil Kılıç’ın 'başörtüsü' çıkışı gündem oldu! 'Allah’ın emri değil'
İlahiyatçı Cemil Kılıç’ın 'başörtüsü' çıkışı gündem oldu! 'Allah’ın emri değil'
Üniversite öğrencilerine 1 TL’lik ulaşım müjdesi!
Üniversite öğrencilerine 1 TL’lik ulaşım müjdesi!
Cezaevinden izinli çıktı uyuşturucu satmaya çalışırken yakalandı!
Cezaevinden izinli çıktı uyuşturucu satmaya çalışırken yakalandı!
TIR’ın freni faciaya yol açtı
TIR’ın freni faciaya yol açtı