Bağ-Kur ve Emekliği Sandığı emeklilerinin ikramiyeleri bugün hesaplara yatırıldı

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olanlar 5 bin lira emekli ikramiyesi bugün hesaplara yatırıldı.

İkramiye çalışan emekliler ve Ziraat Odalarına üye emekli çiftçilere verilmemişti. Çalışan iki emekli aslında SGK'ya 4 Bin 600 liralık Sigorta Destek Primi ile toplamda 9 Bin 200 lira para ödüyor. Böylece 9 Bin 200 lira emekli maaşı alan bir kişinin maaşını ödemiş oluyor ama yine de kapsam dışı bırakılmıştı. Çalışan bir emekli yılda 4 Bin 600 lira destek primiyle yılda 55 Bin 200 lira SGK'ya para ödüyor. Mesela 11 Bin lira emekli maaşı alan bir kişi 5 aylık emekli maaşını devlete ödemiş oluyor ama yine de 5 Bin lira o emeklilere fazla görüldü. İşte bu şartlarda dağıtılan emekli ikramiyelerinde bugün sıra Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olanlardaydı. Dul ve yetim aylığı alanların da hisseleri oranında ödemeleri sürüyor.