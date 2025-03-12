Bağcılar Belediyesi'nden Taceddin Dergahı çıkartması

İstanbul, Bağcılar Belediyesi tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Program kapsamında ziyaretçiler, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını ve mücadelesini anlatan belgesel ile tiyatroyu izlerken, Taceddin Dergahı'nı gezdi.

Mehmet Akif Ersoy Müzesi ve Taceddin Dergahı'nda İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'üncü yıl dönümü kutlandı. Mehmet Akif Ersoy'un ailesi, arkadaşları, İstiklal Marşı'nın yazım süreci ile besteleri hakkında bilgi verilen etkinlikte; belgesel ve tiyatro düzenlendi. Ayrıca ziyaretçiler, Mehmet Akif Ersoy'u canlandıran tiyatro oyuncusunun eşliğinde Taceddin Dergahı'nı gezdi.

ÖĞRENCİLERDEN MEHMET AKİF ERSOY'A TEŞEKKÜR

Etkinliğe gelen öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy'a teşekkürlerini ileterek düşüncelerini paylaştı. Tiyatro gösterisinden etkilendiğini belirten öğrenci Ecrin Odunveren, "Etkinliğe gelmeden önce Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı yazarı olduğunu, veterinerlik okunduğu ve İstiklal Marşı'nı Atamıza yardım Türk askerlerine armağan ettiğini biliyordum. Buraya geldikten sonra Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı kitapları, hangi şartlar altında İstiklal Marşı'nı yazdığını, mütevazı bir insan olduğunu öğrendim. Tiyatro ve belgesel çok etkileyiciydi. Hem bilgilendiriciydi hem İstiklal Marşı'nın önemini daha iyi anlatıyordu, çok onur vericiydi" dedi.

Etkinlik sayesinde Mehmet Akif Ersoy'u daha yakından tanığını söyleyen öğrenci Miraç Kurtoğlu ise "Buraya geldikten sonra Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken söz verdiğini ve para ödülünü kabul etmediğini öğrendim. Parayı aldıktan sonra ise bağışladığını öğrendim. Bunu yapması çok güzel ve etkileyici geldi. Bu etkinliği düzenlediği için belediyemize teşekkür ederim" diye konuştu.

İstiklal Marşı'nın yazılma hikayesini öğrenince duygulandığını anlatan öğrenci Meryem Özel de "Buraya gelmeden önce Mehmet Akif Ersoy hakkında çok bir bilgim yoktu. Buraya gelince Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdıktan sonra parayı kabul etmediğini öğrendim, çok duygusaldı. Çok güzel bir şair olduğunu düşünüyorum. Ezandan sonra İstiklal Marşı'nı yazması bana çok dokundu. Bağcılar Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Bu gibi etkinliklerin çoğalmasını istiyoruz çünkü bunları öğrendikçe çok mutlu oluyoruz" dedi.

'GENÇLERİN HEP ASIM GİBİ OLMASINI İSTERDİ'

Mehmet Akif Ersoy'u canlandıran tiyatro oyuncusu Muhammed Kantekin de "Böyle büyük bir şairi canlandırmak onurumu okşadı. Buraya gelmeden önce hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Her şeyi burada öğrendim. Çok cefalar çektiğini, nasıl bir hayal dünyası olduğunu ve hayatına dair çok şey öğrendim. Böylece Mehmet Akif Ersoy'u tanımış olduk. Tanımamış olmamız büyük bir ayıpmış. Çocuklar genellikle kapıyı açarken bir oyuncuyu Mehmet Akif rolünde görünce şaşırıyorlar ve gülüyorlar. Sonrasında çocukların yaşına göre Mehmet Akif Ersoy'un hikayesini anlatıyorum. Örneğin, liseliler ise Asım'ın nesli gibi anlatıyorum çünkü kitapta bulunan Mehmet Akif Ersoy'un en önemli karakterlerinden biri. Gençlerin de hep Asım gibi olmasını ister. Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi, Allah kimseye bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" ifadelerini kullandı.