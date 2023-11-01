Bağcılar'da denetim noktasına dalan sürücü bekçiye çarptı

Bağcılar'da polis ekiplerinin denetim yaptığı noktaya aşırı hızlı bir şekilde gelen sürücü bekçiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan bekçinin otomobilin tavanına düştü.

KAYNAK: DHA
Bağcılar'da denetim noktasına dalan sürücü bekçiye çarptı

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ve bekçiler, dün gece saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi, Halkalı Caddesi üzerinde denetim yaptı.

O sırada otomobiliyle süratli şekilde caddeye giren D.A., denetim noktasında bulunan bekçi N.Ö.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan bekçi, yandaki aracın tavanına düşerek yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından otomobil sürücü D.A. ve yanındaki arkadaşı İ.H. gözaltına alındı. Kaza esnasında alkollü olduğu belirlenen D.A.'nın "taksirle yaralama" suçundan da 3 adet kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü D.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanırken, İ.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazada yaralanan bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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