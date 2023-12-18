Bağcılar'da haraç kesip sokak ortasında ateş açtılar

Bağcılar'ın Güneşli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mahalleye gelen silahlı 2 şahıs, sokaktaki esnafları gezerek haraç istedi. Sokaktan geçen vatandaşları da tehdit eden şahıslar, bir manav dükkanına girerek 10 bin lira istedi.

Şüphelilerden biri, manav dükkanı sahibi Cebrail Bozan'ı bacağından vurarak yaraladı. Evinden ekmek almak için dışarıya çıkan Erkan Oruç yaşananları görerek şüphelilere tepki gösterdi.

1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Şüpheliler, Oruç'a da ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı vatandaşlara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Karnında vurulan Erkan Oruç ağır yaralandı. Sağlık ekipleri, Oruç ve manav Cebrail Bozan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Polisin incelemesi sırasında yaralıların yakınları olay yerine geldi. Polis yaralıların yakınlarının dağılması için havaya defalarca ateş açtı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için işlem başlattı.

"GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI"



Olayın görgü tanığı, Erkan Oruç'un tanıdığı Mustafa Oruç yaptığı açıklamada, "Akşam bir baktım gürültü, ses geldi. "Biz Güneşli'nin çetesiyiz, bu mahalleyi haraca bağladık" diye bağırdılar. Manava gelip Cebrail Bozan'a, "Her ay 10 bin lira vereceksiniz" dediler. Ardından manav tezgahını dağıtıp, ateş ettiler. Erkan, ekmek almaya gidiyordu, "Ne oldu" diye bağırdı. Bu sefer adamlardan biri diğerine, "Buna da sık" dedi. Erkan'a 3-4 el ateş ettiler. Bunlar Güneşli'de bayağı çoğaldı. "Bundan sonra herkesi haraca bağlayacağız, kime ne dersek onu yapacak." diye bağırdılar" dedi.