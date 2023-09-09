Bağcılar’da hırsızlık şüphelisi ayağından vuruldu

Bağcılar’da hırsızlık şüphelisi 2 kişi kaçarken motosikletle polis aracına çarptı; ardından da yaya olarak kaçmaya devam etti. Şüphelilerden biri belindeki silaha davranınca polis ekipleri tarafından ayağından vuruldu.

KAYNAK: DHA
Bağcılar’da hırsızlık şüphelisi ayağından vuruldu

Bağcılar'daki olay Ordu Caddesinde meydana geldi. Yüzlerini kapüşonla kapatan iki şüpheli plakasız bir motosikletle seyir halindeyken, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Polis ekipleri ise, motosikletli şüphelilerin peşine düştü. Polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler, motosikletle polis aracına çarparak yola savruldu.

Mahmutbey Mezarlığı istikametine doğru, yaya olarak kaçmaya devam eden şüphelilerden 21 yaşındaki N.Ç. belindeki silaha davrandığı sırada, polis ekipleri tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. 21 yaşındaki N.Ç.'nin poliste 56 suç kaydı olduğu tespit edildi. Benzer suçlardan kaydı olan diğer şüpheli 22 yaşındaki F.H. de, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler tedavi için hastaneye götürüldü. Plakasız motosikletin şasi numarası sorgulamasında, Bağcılar’dan düz kontak yapılarak çalındığı da tespit edildi. Motosiklet yediemin otoparkına çekildi. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

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