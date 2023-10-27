Bağcılar'da işyerinde patlama: 5 yaralı

İstanbul Bağcılar'da bir işyerinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

KAYNAK: DHA
Bağcılar'da işyerinde patlama: 5 yaralı

Bağcılar'da Bağlar Mahallesi Osman Paşa Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki geri dönüşüm atölyesinde henüz belirlenemeyen meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

5 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlamada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek binanın çevresinde önlem alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

PATLAMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Ekiplerin, atölyedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Bu arada, atölyede yaşanan patlama bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, atölyenin girişinde bulunan demir parmaklıkların patlamanın etkisiyle savrulduğu, atölyeden çıkan bir kişinin tutuşan kıyafetinin çevredeki kişilerce söndürülmeye çalışıldığı yer aldı.

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( AA- DHA )

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