Bağcılar’da kadın muhtar adayına 4 gün içinde ikinci kez silahlı saldırı

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde Yavuz Selim Mahallesi muhtar adaylarından Münevver Adan, 4 gün içinde ikinci kez silahlı saldırıya uğradı.

Aynı şahıslar olmasından şüphelenilen kişiler, Adan’ın seçim ofisinin önüne gelerek 5 el ateş etti.

Plakasız bir motorla geldikleri görülen yüzü kapalı şahısların kimlikleri tespit edilmedi.

Münevver Adan ve yakınları saat 22.00 sıralarında gerçekleşen silahlı saldırı nedeniyle büyük panik yaşadı.

Adan, can güvenliğinden endişe ettiğini kaydederek, bir an önce şahısların yakalanmasını ve adalete teslim edilmesini beklediğini söyledi.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.