Bağcılar’da spor salonuna 2 buçuk ay içinde 4 kez silahlı saldırı

İstanbul Bağcılar’da 3 ortak tarafından işletilen spor salonuna 2 buçuk ay içinde 4 kez silahlı saldırıya uğradı. Polisin başlattığı çalışmada, iddiaya göre ortaklardan biri ile gönül ilişkisi yaşadığı kadını kullanan bir kişinin şantaj yaptığı belirlendi. Bu kişinin 5 milyon lira istemesi üzerine ortakların bunu kabul etmediği tespit edildi.

2 GÜN ARAYLA SALDIRDILAR

Bunun üzerine ilk saldırı 8 Temmuz'da gerçekleşti. Motosikletli 2 kişi tarafından iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Salonun camlarının kırıldığı saldırıda hasar meydana geldi. Ardından iş yeri, 10 Temmuz'da aynı şekilde saldırıya uğrayarak camları kırıldı.

TUTUKLAMAYA RAĞMEN SALDIRILAR DEVAM ETTİ

27 Temmuz'da da motosiklet ile spor salonuna gelen kasklı bir şüpheli, kasa arkasında duran iş yeri çalışanı Olbay Ç.'yi bacağına ateş ederek yaraladı. Olbay Ç.'nin yaralandığı saldırı sonrası polisin gözaltına aldığı M.C.Ö. ve H.T. "Mala zarar verme" ve "Kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.

Ancak şantajını sürdüren kişinin tehditleri sürerken geçtiğimiz cuma günü sabahı spor salonuna dördüncü saldırı gerçekleşti. 20 yaşındaki Emir T., dışarıda kendisini çağıran motosikletli ve kasklı 2 kişinin yanına gitti. Ardından motosikletlilerden biri, tabanca ile Emir T'nin ateş açtı.

Bacağından yaralanan genç sporcu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Ameliyat olacağı öğrenilen Emir T.'nin vücut geliştirmede sıkletinde Türkiye 3'üncüsü olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olaylarda asıl azmettirici olduğu belirlenen kişiyi yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

MOTOSİKLETLİLERİN SALDIRILARI KAMERADA

Motosikletle gelen kasklı şüphelilerin, iş yerine kurşun yağdırarak camları kırdıkları anlar ve 2 sporcunun yaralandığı saldırılar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.