Bağcılar'da TIR'ın çarptığı otomobil savrularak ters yöne döndü 

Kaza, 9 Mart Perşembe Günü saat 15.40 sıralarında TEM Basın Ekspres katılımı Bakırköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki TIR, önünde ilerleyen 52 AB 163 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ters yöne dönerek TIR ile bariyer arasında sıkıştı.
Otomobildekiler kazayı yara almadan atlattı. Otomobildekiler bariyerlerin üzerine çıkarak TIR şoförüne tepki gösterdi. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından araçlar olay yerinden ayrılırken, trafik normale döndü. (DHA)