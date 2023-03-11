11 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bağcılar'da TIR'ın çarptığı otomobil savrularak ters yöne döndü 

Bağcılar'da TIR'ın çarptığı otomobil savrularak ters yöne döndü 

Bağcılar’da TIR’ın çarptığı otomobil savrularak ters yöne döndü. TIR ile bariyer arasında sıkışan otomobildekiler, bariyerlerin üzerine çıkarak TIR şoförüne tepki gösterdi.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 19:16
Takip Et

Bağcılar'da TIR'ın çarptı

Bağcılar'da TIR'ın çarptığı otomobil savrularak ters yöne döndü 
+
Aa
-

Kaza, 9 Mart Perşembe Günü saat 15.40 sıralarında TEM Basın Ekspres katılımı Bakırköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki TIR,  önünde ilerleyen  52 AB 163 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ters yöne dönerek TIR ile bariyer arasında sıkıştı.

Otomobildekiler kazayı yara almadan atlattı. Otomobildekiler bariyerlerin üzerine çıkarak TIR şoförüne tepki gösterdi. Kaza nedeniyle  bölgede yoğun trafik oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından araçlar olay yerinden ayrılırken, trafik normale döndü. (DHA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
1
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
﻿Depreme en dayanıksız stadı Ahmet Ercan açıkladı. 3 büyüklerden hangi takımın taraftarı tehlikede
2
﻿Depreme en dayanıksız stadı Ahmet Ercan açıkladı. 3 büyüklerden hangi takımın taraftarı tehlikede
﻿Depreme en dayanıksız stadı Ahmet Ercan açıkladı. 3 büyüklerden hangi takımın taraftarı tehlikede
﻿Samet Aybaba ikinci kupa için göreve çağrıldı. Herkes ters köşe oldu
3
﻿Samet Aybaba ikinci kupa için göreve çağrıldı. Herkes ters köşe oldu
﻿Samet Aybaba ikinci kupa için göreve çağrıldı. Herkes ters köşe oldu
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
4
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
﻿Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek
5
﻿Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek
﻿Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek
﻿Trabzonspor'dan flaş Ağaoğlu açıklaması
6
﻿Trabzonspor'dan flaş Ağaoğlu açıklaması
﻿Trabzonspor'dan flaş Ağaoğlu açıklaması
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
7
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
﻿TIR’ın sıkıştırdığı otomobile bariyer ok gibi saplandı
﻿TIR’ın sıkıştırdığı otomobile bariyer ok gibi saplandı
﻿TIR’ın sıkıştırdığı otomobile bariyer ok gibi saplandı
﻿Zonguldak’ta şiddetli rüzgardan caminin minaresi devrildi
﻿Zonguldak’ta şiddetli rüzgardan caminin minaresi devrildi
﻿Zonguldak’ta şiddetli rüzgardan caminin minaresi devrildi
﻿Nusaybin’de TIR’ın sıkıştırdığı otomobile bariyer ok gibi saplandı. Çok sayıda yaralı var
﻿Nusaybin’de TIR’ın sıkıştırdığı otomobile bariyer ok gibi saplandı. Çok sayıda yaralı var
﻿Nusaybin’de TIR’ın sıkıştırdığı otomobile bariyer ok gibi saplandı. Çok sayıda yaralı var
﻿Galatasaray'da şok sakatlık. Maça devam edemedi
﻿Galatasaray'da şok sakatlık. Maça devam edemedi
﻿Galatasaray'da şok sakatlık. Maça devam edemedi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.