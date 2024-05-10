Bağcılar'da torbacıya baskın

İstanbul Bağcılar Barbaros Mahallesi'nde polis güçleri tarafından bir ikamette şüpheli Y.Y. tarafından uyuşturucu ticareti yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçildi. Yapılan operasyon sonucunda polis ekipleri, ihbar edilen adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında ihbar edilen adreste, 93 gram marihuana diye isimlendirilen uyuşturucu madde, hassas terazi, cep telefonu, ve bir miktar para ile şüpheli Y.Y. ele geçirildi. Ele geçirilen torbacı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.