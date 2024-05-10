Bağcılar'da torbacıya baskın

Kaynak: İHA
Bağcılar'da torbacıya baskın
Bağcılar'da polis ekipleri bir evde uyuşturucu satıldığına dair ihbar aldıktan sonra ikamete operasyon düzenledi. Yapılan operasyon neticesinde bir şahıs mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Bağcılar Barbaros Mahallesi'nde polis güçleri tarafından bir ikamette şüpheli Y.Y. tarafından uyuşturucu ticareti yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçildi. Yapılan operasyon sonucunda polis ekipleri, ihbar edilen adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında ihbar edilen adreste, 93 gram marihuana diye isimlendirilen uyuşturucu madde, hassas terazi, cep telefonu, ve bir miktar para ile şüpheli Y.Y. ele geçirildi. Ele geçirilen torbacı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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