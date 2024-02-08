Bağdat'ta drone saldırısı: Haşdi Şabi komutanı öldürüldü

Kaynak: AA
Bağdat'ta drone saldırısı: Haşdi Şabi komutanı öldürüldü
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi'nin drone saldırısında öldürüldü.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusunda yer alan ve yoğunlukla Şiilerin yaşadığı Meştel bölgesinde Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi'nin kullandığı araca drone saldırısı düzenlendi.

Saadi, saldırı sonucu araç içerisinde hayatını kaybetti.

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Bölge halkından bir grup olay yerinde toplanarak, "Amerika'ya hayır" sloganları attı.

İtfaiye araçlarının sevk edildiği bölgede güvenlik güçleri de geniş önlemler aldı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Saadi’nin içinde bulunduğu aracın alevler içinde kaldığı görüldü.

Hükümet kanadından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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