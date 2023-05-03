Bağımlı baba dehşet saçtı: 23 yaşındaki oğlunu öldürüp kayıplara karıştı

İstanbul'da tartıştığı oğlunu silahla öldüren adam cinayetin ardından kaçtı.

Olay, ilçeye bağlı Anadolu Mahallesi Baysal Sokak’ta bulunan bir binanın giriş katındaki evde yaşandı.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Murat Ateş, oğlu Mutlucan Ateş ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine bağımlı baba, 23 yaşındaki oğluna 2 el ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

TALİHSİZ GENÇ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlıkçılar talihsiz gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipleri cinayetin ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Fotoğraftaki babası tarafından öldürülen Mutlucan Ateş

"ÇOCUĞUNU VURUP KAÇMIŞ"

Konuya ilişkin konuşan Ali Bingöl, “Biz dışarı çıktığımızda polis falan toplanmıştı. Sonra biz gittik. Adam silahla çocuğu vurmuş, dediler. Polisler geldi. Adam silahla çocuğunu vurup kaçmış” dedi. (İHA)