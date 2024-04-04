Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zafer Arpacı 3’ncü kez Banaz’ı kazandı

Tolga Özdemir / Uşak / YENİÇAĞ

Uşak’ın Banaz ilçesinde Bağımsız Belediye Başkan Adayı olarak girdiği seçimi kazanan Zafer Arpacı mazbatasını aldı. Böylece üst üste ilk kez 3 dönem belediye başkanlığı görevi Zafer Arpacı'ya nasip oldu.

“SİZLER 31 MART PAZAR GÜNÜ BANAZ’DA BİR DESTAN YAZDINIZ"

Arpacı, mazbatasını aldığında yaptığı açıklamada önümüzdeki 5 yıl için belediye başkanı olarak yeniden seçildiğini belirterek, “Sizler 31 Mart Pazar günü Banaz’da bir destan yazdınız. Sizler üst üste 3 dönem Belediye Başkanı seçilmez denilen bir dönemde hem de beni bağımsız olarak sandıklardan zaferle çıkartarak 31 Mart Seçimlerinde Ege Bölgesinin İlk Bağımsız olarak seçilen Belediye Başkanı olma onurunu yaşattınız.

Her birinize ayrı ayrı minnettarlığımı ifade ediyor, Sizleri sevgi, saygı ve en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun” ifadelerini kullandı.

"OY VEREN, VERMEYEN HER VATANDAŞIMA TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM”

Arpacı, “Artık seçimlerin sona erdiği, sizlerin teveccühü ile 10 yıldır yapmakta olduğum Belediye Başkanlığı görevim artık çok daha anlamlı daha çok kıymetli bir seviyeye yükselmiştir. Bu teveccühünüz 5 yıl için şahsımı çok daha fazla çalışmaya, çok daha fazla hizmet etmeye sevk etmiştir.

5 yıl daha Banaz’a ve bu topraklarda yaşayan 17 bine yakın vatandaşımıza hizmet etme onurunu tekrar yaşattığınız için oy veren, vermeyen her vatandaşıma teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

"BÖLGEMİZ TARİHİNDE İLK KEZ BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKANI OLMAYI BAŞARDIK”

Her seçim döneminden sonra mazbatasını aldıktan sonra parti rozetini bir kenara bıraktığını belirten Arpacı, ”Bu seçim döneminde ise hiçbir parti rozeti takmadan yakamızda ve gönlümüzde Banaz Sevdası olduğu halde hep birlikte yola çıkıp ilçemiz ve bölgemiz tarihinde ilk kez bağımsız belediye başkanı olmayı başardık” ifadelerini kullandı.

“ŞİMDİ ZAMAN BANAZ’A, YANİ SİZLERE HİZMET ETME ZAMANIDIR"

Yerel seçimleri geride bıraktıklarını hatırlatan Arpacı, “Şimdi zaman Banaz’a, yani sizlere hizmet etme zamanıdır. Çok işimiz var ama vaktimiz sınırlı, kaybedecek zamanımız yok. Onun için bir an önce işe koyulmak ve ilçemizi daha yaşanabilir bir ilçe haline getirecek olan Organize Sanayi Bölgelerimizi hayata geçirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

“BUGÜNDEN İTİBAREN BANAZ BELEDİYESİ'NDE SİYASET SONA ERMİŞTİR"

Arpacı, “Bugünden itibaren Banaz Belediyesi'nde siyaset sona ermiştir. Şimdi ortak noktamız Banaz'dır. Bize oy vermiş olsun veya olmasın bütün Banaz halkı bizim gönlümüzde eşittir. Gönlümüzün kapısı da, Belediyemizin kapısı da bundan önce olduğu gibi bundan sonra da herkese sonuna kadar açıktır. İlçemizde yaşayan her bir vatandaşımız hangi adaya veya hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun, hangi düşünceye sahip olursa olsun, her zaman olduğu gibi başımızın tacıdır” ifadelerini kullandı.

Arpacı, “Değerli Hemşehrilerim; çıktığımız bu yolda bizlere verdiğiniz güvene ve göreve layık olmak için var gücümüzle çalışacağız. Banaz’ımıza ve siz değerli Banaz halkına en iyi şekilde hizmet edeceğiz. Adil ve adaletli olacağız. Yüce Allah yolumuzu açık eylesin.

Bu vesile ile 11 ayın sultanı mübarek Ramazan Ayınızı ve önümüzdeki Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor ve siz değerli vatandaşlarım için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyor, saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.