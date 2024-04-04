Bağımsız denetçi adayı belirleme sınavı 29 Haziran'da yapılacak

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), 29 Haziran’da bağımsız denetçi adaylarını belirlemek için bir sınav düzenleyecek. Bu sınav, Resmi Gazete’deki ilana göre, denetimle ilgili teorik ve uygulamalı bilgileri ölçmeyi amaçlıyor ve Ankara, İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilecek.

Sınavı başarıyla tamamlayan ve diğer yasal gereklilikleri karşılayan adaylar, bağımsız denetçi olarak yetkilendirme talebinde bulunabilecekler. Sınav başvuruları, 8 Nisan’da başlayacak ve 22 Nisan saat 23.59’da sona erecek. Başvurular, “http://www.kgk.gov.tr” adresindeki elektronik form doldurularak yapılacak.

Başvurular, Kurum tarafından incelendikten sonra, sınav yerlerine hak kazanan adaylar ve sınav yerleri, 29 Haziran’daki sınavdan en az 15 gün önce KGK’nin internet sitesinde ilan edilecek.