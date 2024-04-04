Bağımsız denetçi adayı belirleme sınavı 29 Haziran'da yapılacak

Kaynak: AA
Bağımsız denetçi adayı belirleme sınavı 29 Haziran'da yapılacak
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun (KGK), bağımsız denetçi adayı belirleme sınavı 29 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), 29 Haziran’da bağımsız denetçi adaylarını belirlemek için bir sınav düzenleyecek. Bu sınav, Resmi Gazete’deki ilana göre, denetimle ilgili teorik ve uygulamalı bilgileri ölçmeyi amaçlıyor ve Ankara, İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilecek.

Sınavı başarıyla tamamlayan ve diğer yasal gereklilikleri karşılayan adaylar, bağımsız denetçi olarak yetkilendirme talebinde bulunabilecekler. Sınav başvuruları, 8 Nisan’da başlayacak ve 22 Nisan saat 23.59’da sona erecek. Başvurular, “http://www.kgk.gov.tr” adresindeki elektronik form doldurularak yapılacak.

Başvurular, Kurum tarafından incelendikten sonra, sınav yerlerine hak kazanan adaylar ve sınav yerleri, 29 Haziran’daki sınavdan en az 15 gün önce KGK’nin internet sitesinde ilan edilecek.

Son Haberler
Melek Mosso'dan olay seçim yorumu. Konserleri iptal edilmişti Magazin
Melek Mosso'dan olay seçim yorumu. Konserleri iptal edilmişti
Otomotiv sektöründen 3,2 milyar dolarlık ihracat Ekonomi
Otomotiv sektöründen 3,2 milyar dolarlık ihracat
Bartın'da mobilya atölyesinde yangın Yerel Haberler
Bartın'da mobilya atölyesinde yangın
Üsküdar Belediye Başkanı eşi ile ortaya çıktı.3 yeni projesini daha açıkladı Gündem
Üsküdar Belediye Başkanı eşi ile ortaya çıktı.3 yeni projesini daha açıkladı
MSB duyurdu: Son bir haftada 27 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
MSB duyurdu: Son bir haftada 27 terörist etkisiz hale getirildi
Türk mühendisten büyük başarı: Yerli ısı pompası Gündem
Türk mühendisten büyük başarı: Yerli ısı pompası
Tarımsal girişimcilere 66 milyon euro destek Ekonomi
Tarımsal girişimcilere 66 milyon euro destek