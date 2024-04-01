Bağımsız ve özgür haberlerin merkezi Kazanan adayları ilk onlar duyurdu

Kaynak: Haber Merkezi
Bağımsız ve özgür haberlerin merkezi Kazanan adayları ilk onlar duyurdu
Türkiye'nin 2024 Yerel Seçim sonuçları, ülkenin dört bir yanındaki Yeniçağ temsilcileri tarafından halkın dikkatine sunuldu. Yerel seçimlerin önemli sonuçlarını belirleyen bu süreçte, Yeniçağ Gazetesi'nin fedakar temsilcileri, her bir il ve ilçede gerçekleşen oylamanın sonuçlarını yakından takip etti ve bu sonuçları an be an gazete merkezine aktararak, Türkiye'nin tüm bölgelerindeki vatandaşların bu kritik süreci doğru ve güvenilir bir şekilde takip etmelerini sağladılar.

Bu özverili çalışmaları sayesinde, seçim sürecinin adil ve şeffaf bir şekilde ilerlemesine katkıda bulunuldu ve demokratik değerlerin korunması için önemli bir rol üstlenildi. Yeniçağ temsilcilerinin çabaları, seçim sonuçlarının hızlı bir şekilde yayılmasına ve halkın bu sonuçlara güven duymasına yardımcı oldu. Ayrıca, kazanan adayların ilk olarak bu cesur temsilciler tarafından duyurulması, seçim sürecinin güvenilirliğini ve şeffaflığını artırdı.

Türkiye'nin her köşesindeki Yeniçağ temsilcilerine, bu önemli hizmetleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Onların özverili çalışmaları, demokratik sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesine ve halkın katılımının güçlenmesine büyük katkı sağladı. Bu tür bağlı ve sorumlu gazetecilik anlayışı, demokratik değerlerin korunmasında ve toplumun bilinçlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Tüm Türkiye’ye yayılmış her ilde her ilçede olan Yeniçağ temsilcileri:

BÖLGE

ADI

SOYADI

AKDENİZ BÖLGESİ

Halit

İRİ

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Yasin

GÖKHAN

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Hayrettin

ÖZDEMİR

KARADENİZ BÖLGESİ

Ahmet Enes

ANGIN

EGE BÖLGESİ

Ahmet

ÖZCAN

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Volkan

AKSU

MARMARA BÖLGESİ

Muharrem

DALGIÇ

İL

İLÇE

AD

SOYAD

Adana

İl Geneli

Ömer Murat

ZOR

Adana

Aladağ

Hakan Okan

ÇAKAY

Adana

Ceyhan

Uğur

ÖZBEK

Adana

Çukurova

Pınar

ATÇIOĞLU

Adana

Feke

Murat

YILMAZ

Adana

İmamoğlu

Seçkin

ÇETİNER

Adana

Karaisalı

Semih

MEHMETÇEOĞLU

Adana

Karataş

Dilara

ÇEVİK

Adana

Kozan

Metin Cafer

YÜCE

Adana

Pozantı

Cüneyt

BULAT

Adana

Saimbeyli

Ahmet

KAYTANCI

Adana

Sarıçam

Mustafa Kemal

ÇELİK

Adana

Seyhan

Gökberk

GÖK

Adana

Tufanbeyli

Ertan

KUTLUANA

Adana

Yumurtalık

Coşkun

TUNCEL

Adana

Yüreğir

Çağlar

KÜRKÇÜOĞLU

Adıyaman

Çelikhan

Ali Can

DÜZ

Adıyaman

Sincik

Hasari

ÖZBULUT

Adıyaman

İl Geneli

Mehmet Murat

KOCA

Adıyaman

Merkez

Hayrettin

ÖZDEMİR

Adıyaman

Besni

İmdat

YILDIRIM

Adıyaman

Gerger

Hasan

ASLAN

Adıyaman

Gölbaşı

Cengiz

BİLEN

Adıyaman

Kahta

Ali

ERDEM

Adıyaman

Samsat

Osman

AYHAN

Adıyaman

Tut

Amber

TUTAL

Afyonkarahisar

Merkez

Ali Rıza

GÜLLE

Afyonkarahisar

Başmakçı

Ali

SİNKAY

Afyonkarahisar

Bayat

Nurettin

YILMAZ

Afyonkarahisar

Bolvadin

Süleyman Turgut

KÖŞKER

Afyonkarahisar

Çobanlar

Osman

ÖZDEMİR

Afyonkarahisar

Dazkırı

Şenol

TASLAK

Afyonkarahisar

Evciler

Fahri

GÜLDALI

Afyonkarahisar

Hocalar

Fatih Mehmet

GÜRSOY

Afyonkarahisar

İhsaniye

Fevzi

ŞİMŞEK

Afyonkarahisar

İscehisar

Hakan

ŞİMŞEK

Afyonkarahisar

Kızılören

Yusuf

ÇELİK

Afyonkarahisar

Sandıklı

Serdar

KILIÇ

Afyonkarahisar

Sinanpaşa

Sadullah

ŞAHİN

Afyonkarahisar

Sultandağı

Mennan Alpay

CİNGİL

Afyonkarahisar

Şuhut

Abdullah

UMURHAN

Afyonkarahisar

İl Geneli

Efe Hasan

ÖĞÜNÇ

Afyonkarahisar

Çay

Yücel

İNANÇ

Afyonkarahisar

Dinar

TEVFİK

DEMİR

Afyonkarahisar

Emirdağ

İlyas Kaan

TAYTAK

Ağrı

İl Geneli

Ahmet

ATILMIŞ

Ağrı

Merkez

Ahmet

ATILMIŞ

Ağrı

Diyadin

Ahmet

ATILMIŞ

Ağrı

Doğubayazıt

Şeref

YILDIRIM

Ağrı

Eleşkirt

Mustafa

ALEVCİ

Ağrı

Hamur

Gökhan

ERGÜN

Ağrı

Patnos

Ahmet

ATILMIŞ

Ağrı

Taşlıçay

Oktay

ÜSTÜN

Ağrı

Tutak

Ahmet

ATILMIŞ

Aksaray

İl Geneli

Metin

KURT

Aksaray

Eskil

Mehmet Emin

ÖZTÜRK

Aksaray

Sarıyahşi

Vahdi

MUTLU

Aksaray

Ağaçören

Nevzat

AYDIN

Aksaray

Aksaray Merkez

Metin

KURT

Aksaray

Gülağaç

Ahmet

BAŞBUĞ

Aksaray

Güzelyurt

Yaşar

AZKIN

Aksaray

Ortaköy

Ali Yıldız

ALKAN

Amasya

Göynücek

Ceyhun

CANBOLAT

Amasya

Gümüşhacıköy

Gözde

CANBOLAT

Amasya

Hamamözü

Melek

CANBOLAT

Amasya

Merzifon

Ceyhun

CANBOLAT

Amasya

Taşova

Cesarettin

TUZLA

Amasya

İl Geneli

Bayram

KİRAZ

Amasya

Merkez

Mehmet

KÖSE

Amasya

Suluova

Arif

TAŞDEMİR

Ankara

Çamlıdere

Hacı Ali

İNAN

Ankara

Evren

Ömür

SARIYILDIZ

Ankara

Haymana

Eren

YANMAZ

Ankara

Nallıhan

Serpil

DEMİRTAŞ

Ankara

1. Bölge

Demet

SİRKECİ

Ankara

2. Bölge

Gürkan

AKSU

Ankara

Akyurt

Serap

YELER

Ankara

Altındağ

Volkan

AKSU

Ankara

Ayaş

Merve

USLU TEZOL

Ankara

Bala

Canan

GÜNEY TÜRK

Ankara

Beypazarı

Berat

KÜÇÜK

Ankara

Çankaya

Demet

SİRKECİ

Ankara

Çubuk

Volkan

AKSU

Ankara

Elmadağ

Saadettin

TÜRKBEY

Ankara

Etimesgut

Zafer

ATUN

Ankara

Gölbaşı

Şevket

GÖLÜK

Ankara

Güdül

Hakan

DÜLKAR

Ankara

Kalecik

Sedat

ATLIĞ

Ankara

Kahramankazan

Abdulbaki

KELEŞ

Ankara

Keçiören

Mert

SERTKALE

Ankara

Kızılcahamam

Aysemin

MÜLAZİMOĞLU KARAŞEN

Ankara

Mamak

Hatice

ÖZTÜRK

Ankara

Polatlı

Demet

SİRKECİ

Ankara

Pursaklar

Gürkan

AKSU

Ankara

Sincan

Pınar

GÜLLER

Ankara

Şereflikoçhisar

Mustafa

KARAYMİR

Ankara

Yenimahalle

Necla

GÜLER

Antalya

Akseki

Ayten

MARANGOZ

Antalya

Demre

Hüseyin Ercihan

KILIÇ

Antalya

Antalya Merkez

Meryem

GÖKAY BALKIÇ

Antalya

Elmalı

Onur Kaan

ALPER

Antalya

Finike

Tuncay

ALTINAY

Antalya

Gazipaşa

Ayşegül

DEMİREZEN

Antalya

Gündoğmuş

Sami

GÜN

Antalya

İbradı

Mehmet Savaş

YILDIRIM

Antalya

Kaş

Suat

EKİZOĞLU

Antalya

Kumluca

Muhammed

ÇELİK

Antalya

İl Geneli

Kubilay

ELDEMİRCİ

Antalya

Aksu

Ramazan

AKSOY

Antalya

Alanya

Bilal

ATALAY

Antalya

Döşemealtı

Sevim Ezgi

ŞEKER

Antalya

Kemer

Ömer Faruk

GÜDER

Antalya

Kepez

Muhittin

DURMAZ

Antalya

Konyaaltı

Hikmet

ŞEKER

Antalya

Korkuteli

Ramazan

GİDER

Antalya

Manavgat

Arman

Özdemir

Antalya

Muratpaşa

Mehmet Özgür

GÜN

Antalya

Serik

Mehmet Fırat

Doğan

Ardahan

Ardahan Merkez

Yener

UZUNGÜL

Ardahan

Çıldır

Mehmet

YILMAZ

Ardahan

Damal

Ayhan

GÖKÇE

Ardahan

Hanak

Metin

KARADEMİR

Ardahan

İl Geneli

Ayhan

GÖKÇE

Ardahan

Göle

Umut Cem

ÖZTÜRK

Ardahan

Posof

Halil

ÖNDER

Artvin

Şavşat

Nurbay

USTA

Artvin

İl Geneli

Deniz

ÖZDEMİR

Artvin

Ardanuç

Selçuk

BABACAN

Artvin

Arhavi

Sibel

ŞENTÜRK

Artvin

Kemalpaşa

Sezai

YILDIZ

Artvin

Merkez

Beray

ÖZAYDIN

Artvin

Borçka

Osman

DEMİR

Artvin

Hopa

Alaattin

KARAMERT

Artvin

Murgul

Nurbay

USTA

Artvin

Yusufeli

Yücel

KAYA

Aydın

İl Geneli

Mert

TOKGÖZ

Aydın

Bozdoğan

Yunus Şamil

KIRKINCI

Aydın

Buharkent

Hüseyin

YAREN

Aydın

Çine

Mert Can

TURAL

Aydın

Didim

Birol

ÇAĞATAY

Aydın

Efeler / Merkez

Fırat

TÜRKEŞ

Aydın

Germencik

Tevfik

İNCE

Aydın

İncirliova

İsmail

TABAK

Aydın

Karacasu

İlayda Nur

ARMAN

Aydın

Karpuzlu

Fatih

SARIBIYIK

Aydın

Koçarlı

Atakan

ERDOĞAN

Aydın

Köşk

Kerim

YILDIZ

Aydın

Kuşadası

Ramazan

KORKMAZ

Aydın

Kuyucak

Hatice

KAHRAMAN

Aydın

Nazilli

Baran

İNANLI

Aydın

Söke

Edanur

AKYOL

Aydın

Sultanhisar

Cihan

AKŞİRAY

Aydın

Yenipazar

Berkant Oğuzhan

AKYOL

Balıkesir

Karesi

Özel

KELKİT

Balıkesir

Balya

İksan

DURAN

Balıkesir

Bigadiç

Mülayim

GÜNEY

Balıkesir

Dursunbey

Ahmet

ÖMÜT

Balıkesir

Erdek

İbrahim

PAMUKÇU

Balıkesir

Gömeç

Durmuş

SARIOĞLU

Balıkesir

Gönen

Ulaş

ERDOĞAN

Balıkesir

Havran

Ayhan

KURT

Balıkesir

İvrindi

İbrahim

MALKOÇ

Balıkesir

Kepsut

Ayşe

TURGAY

Balıkesir

Manyas

Yahya

ÖZKAN

Balıkesir

Marmara

Hikmet

GÜN

Balıkesir

Savaştepe

İsa

AYDIN

Balıkesir

Sındırgı

Hande

BALCAN

Balıkesir

Susurluk

İbrahim

PAMUKÇU

Balıkesir

İl Geneli

İbrahim

PAMUKÇU

Balıkesir

Ayvalık

İlhan

ÖZSARAY

Balıkesir

Merkez

Mehmet Ali

ÇETİN

Balıkesir

Bandırma

Arda

ERTAN

Balıkesir

Burhaniye

Mehmet Can

DER

Balıkesir

Edremit

Kemal

ÖZGÜLER

Bartın

İl Geneli

Levent

ÇINÇIN

Bartın

Kumluca

Onur

YILMAZ

Bartın

Bartın Merkez

N. Kübra

AY ULUTAŞ

Bartın

Kurucaşile

Levent

ÇINÇIN

Bartın

Ulus

Levent

ÇINÇIN

Bartın

Amasra

Birol

UZUNÇELEBİ

Batman

Batman Merkez

İrem Şeyma

ÇELİK ŞAHİN

Batman

Beşiri

Ömer

IŞIK

Batman

Gercüş

Şehmus

ÇELİK

Batman

Hasankeyf

Abdullah

POLAT

Batman

Kozluk

Ramazan

TOĞUNÇ

Batman

Sason

Soner

ŞAHİN

Batman

İl Geneli

Mehmet

BEYAZKÖY

Bayburt

İl Geneli

Cevdet

ERGÜL

Bayburt

Aydıntepe

Cevdet

ERGÜL

Bayburt

Bayburt Merkez

Yusuf

ERGÜL

Bayburt

Demirözü

Yusuf

ERGÜL

Bilecik

İl Geneli

Serhat

KAYA

Bilecik

Gölpazarı

Serhat

KAYA

Bilecik

İnhisar

Mehmet

GÜN

Bilecik

Pazaryeri

Hatice

GÜZEL

Bilecik

Söğüt

Serdar

DEMİRKAPI

Bilecik

Yenipazar

Yüksel

CEYHAN

Bilecik

Bilecik Merkez

İlker

TURAN

Bilecik

Bozüyük

Ömer

AKSU

Bilecik

Osmaneli

Serkan

DİNÇ

Bingöl

Adaklı

Zeki

KAYA

Bingöl

Bingöl Merkez

Erkan

POLAT

Bingöl

Genç

Lütfi

DOĞAN

Bingöl

Karlıova

Metehan

OR

Bingöl

Kiğı

Hamza

GÜR

Bingöl

Solhan

Servet

AZKOÇ

Bingöl

Yayladere

Ramazan

FİDAN

Bingöl

Yedisu

Ayça

AYAS

Bingöl

İl Geneli

Abdülhamit

URĞUN

Bitlis

Ahlat

Şakir

AKYÜZ

Bitlis

Bitlis Merkez

Mustafa

TUNÇEL

Bitlis

Güroymak

Menderes

ARITÜRK

Bitlis

Mutki

Yasin

TUNCEL

Bitlis

Tatvan

Muzaffer

TEMEL

Bitlis

İl Geneli

Yasin

TUNCEL

Bitlis

Adilcevaz

Mahir

GÜNDOĞDU

Bitlis

Hizan

Önder

OKUR

Bolu

Bolu Merkez

Barış

DİŞLİ

Bolu

Dörtdivan

Mevlüt Yaşar Furkan

COŞKUN

Bolu

Gerede

Ümit

BAŞARIR

Bolu

Göynük

Sedat

ELTUTAN

Bolu

Mengen

Berke Ahmet

YAMAN

Bolu

Mudurnu

Furkan

ÖZCAN

Bolu

Seben

Dilara

ASLAN

Bolu

Yeniçağa

Ümit

BAŞARIR

Bolu

İl Geneli

Nizamettin

YILDIRIM

Bolu

Kıbrıscık

Yıldırım

GÖKMEN

Burdur

Ağlasun

Furkan

KAYMAZ

Burdur

Altınyayla

İsmail

KOCASAK

Burdur

Çavdır

Alibey

TOPAL

Burdur

Çeltikçi

Ahmet

DEMİR

Burdur

Karamanlı

Ali

BOZ

Burdur

Kemer / Burdur

Emre

ÖZKAN

Burdur

Tefenni

Volkan

TAVAS

Burdur

Yeşilova

Niyazi

ADAK

Burdur

İl Geneli

Mustafa

TOPAL

Burdur

Bucak

Mesut

TOPALAK

Burdur

Burdur Merkez

Yakup

BİŞKİN

Burdur

Gölhisar

Burak

YILDIZ

Bursa

İl Geneli

Hüseyin

DÜZGÜN

Bursa

Büyükorhan

Ahmet

Korulu

Bursa

Gemlik

Muhammet Şamil

GÜRCÜ

Bursa

Gürsu

Hasan

ORHAN

Bursa

Harmancık

Tugay

Gümüş

Bursa

İnegöl

Melih

Çoban

Bursa

İznik

Berker

DOĞAN

Bursa

Karacabey

Erkan

ZAMBAK

Bursa

Keles

İhsan

ÖZDEMİR

Bursa

Kestel

Burak

KURUOĞLU

Bursa

Mudanya

Berkay

ERDİL

Bursa

Mustafakemalpaşa

Rıdvan

HIZ

Bursa

Nilüfer

Ömer Faruk

KAHVECİ

Bursa

Orhaneli

İsmail

KAYA

Bursa

Orhangazi

Harun

ŞENTÜRK

Bursa

Osmangazi

Uğur

ŞEN

Bursa

Yenişehir

Birgül

YILDIZ GÜNAY

Bursa

Yıldırım

Ferit

GÜRSOY

Çanakkale

İl Geneli

Taner

ARÇUKOĞLU

Çanakkale

Ayvacık

Tuğba

DEMİR

Çanakkale

Bayramiç

Murat

ÇALIŞKAN

Çanakkale

Biga

Ahmet

ILGIN

Çanakkale

Bozcaada

Ramazan Volkan

ÇEBİ

Çanakkale

Çan

Levent

DİKMEN

Çanakkale

Eceabat

Taner

MUTLU

Çanakkale

Ezine

Bahri

KORKMAZ

Çanakkale

Gelibolu

Tuğçe

SEZER

Çanakkale

Gökçeada

İhsan

SEZER

Çanakkale

Lapseki

Derya

GÜLSEVER

Çanakkale

Yenice

Ali Galip

AKYILDIRIM

Çanakkale

Merkez

Oğuz Talha

UZ

Çankırı

İl Geneli

Aysema

YÜCETÜRK

Çankırı

Atkaracalar

Hasan

TOPÇU

Çankırı

Bayramören

Sefa

DURSUN

Çankırı

Çerkeş

Murat

KILIÇ

Çankırı

Eldivan

Hilmi Naci

MELEK

Çankırı

Ilgaz

Nurdan

ÖZTOPRAK

Çankırı

Kızılırmak

Abdullah

ÖZTOPRAK

Çankırı

Korgun

Serdar

KESEN

Çankırı

Kurşunlu

Murat

HARPUT

Çankırı

Orta

Mehmet Fırat

ÖZSAYIN

Çankırı

Şabanözü

Fatih

ÖZTOPRAK

Çankırı

Yapraklı

Seyit Ali

ÇELİK

Çankırı

Çankırı Merkez

Dursun

CEBECİ

Çorum

Alaca

Ahmet

TURSUN

Çorum

Boğazkale

Mustafa Tansel

KÜÇÜKER

Çorum

Çorum Merkez

Bekir

ÖZSAÇMACI

Çorum

Dodurga

Feyyaz

DOĞAN

Çorum

İskilip

İsmail

AKYOL

Çorum

Kargı

Şenol

TOK

Çorum

Laçin

Erkan

ÇETİN

Çorum

Mecitözü

Hüseyin

KOCA

Çorum

Oğuzlar

Daver

EKER

Çorum

Ortaköy / Çorum

Çağdaş

DOĞAN

Çorum

İl Geneli

Erkan

YILDIZ

Çorum

Bayat / Çorum

Kemalettin

ŞAHİN

Çorum

Osmancık

Cuma

ŞAHİN

Çorum

Sungurlu

Servet Seyfettin

METE

Çorum

Uğurludağ

Ozan Arif

SAK

Denizli

Tavas

Yılmaz

BAYBARS

Denizli

Baklan

Hasan Ali

ORHAN

Denizli

Bekilli

Koray

EREN

Denizli

Beyağaç

Yasin

ARILIK

Denizli

Bozkurt / Denizli

Şükrü

İRİMAĞZI

Denizli

Buldan

Mediha

DEMİRCİOĞLU

Denizli

Çardak

Engin

KARAKUŞ

Denizli

Çivril

Nihat

KAPLAN

Denizli

Güney

Zafer

DÜNDAR

Denizli

Honaz

Emrah

VAROL

Denizli

Sarayköy

Yaşar

ARSLAN

Denizli

Serinhisar

Osman

KARAKUZU

Denizli

İl Geneli

Ahmet

ÖZCAN

Denizli

Acıpayam

Kazım

ÖZDAĞ

Denizli

Babadağ

Şebnem

BABABALIM YAĞCI

Denizli

Çal

Serap

SOFULU

Denizli

Çameli

Aydın

KILINÇ

Denizli

Denizli Merkez

Oysal

ASLAN

Denizli

Merkezefendi

Oysal

KOÇLU

Denizli

Kale

Ali

YANKAYIŞ

Denizli

Pamukkale

S.Özlem

ÖZTÜRK

Diyarbakır

İl Geneli

Nusret

BİLGİÇ

Diyarbakır

Çınar

Barış

ÖZDEMİR

Diyarbakır

Dicle

Servet

KANEVİ

Diyarbakır

Eğil

Mehmet

ATEŞ

Diyarbakır

Ergani

Bayram

AYKAL

Diyarbakır

Hani

Mehmet

YETİŞ

Diyarbakır

Hazro

Cengiz

MALKOÇ

Diyarbakır

Kocaköy

Mehmet

YILDIZ

Diyarbakır

Kulp

Ümit

ERBAVA

Diyarbakır

Lice

Mehmet

ZENGİN

Diyarbakır

Silvan

Hayrettin

ÖRÜCÜ

Diyarbakır

Bağlar

Seda

ÇELEBİ

Diyarbakır

Çermik

Mehmet

BONCUK

Diyarbakır

Çüngüş

Mehmet Sait

TAŞ

Diyarbakır

Kayapınar

Veysi

ÇELEBİ

Diyarbakır

Sur

Murat

YALÇINKAYA

Diyarbakır

Yenişehir

Salih

YILDIZ

Düzce

İl Geneli

Erdal

YANMAZ

Düzce

Cumayeri

Turgay

BUYAN

Düzce

Çilimli

Hakan

AKSU

Düzce

Gölyaka

Basri

TELCİ

Düzce

Kaynaşlı

Şenay

KARAOĞLU

Düzce

Yığılca

Samet

KILIÇ

Düzce

Akçakoca

Asım

TAZEGÜL

Düzce

Düzce Merkez

Çetin

RESULOĞLU

Düzce

Gümüşova

Ramazan

ÖZDEMİR

Edirne

İl Geneli

Gökhan

TUZLADAN

Edirne

Havsa

Yücel

YANKUNCU

Edirne

İpsala

Emirhan

VARDAR

Edirne

Lalapaşa

Gökhan

TUZLADAN

Edirne

Uzunköprü

Murat

DERİN

Edirne

Edirne Merkez

Cem

GÖÇMEZ

Edirne

Enez

Serhat

BAYKUŞ

Edirne

Keşan

Gökhan

AKSOY

Edirne

Meriç

Cem

DEMİR

Edirne

Süloğlu

Oğuz

ALADA

Elazığ

Ağın

Mustafa

AYDEMİR

Elazığ

Alacakaya

Orhan

TEMİZ

Elazığ

Arıcak

Müslüm

KARAN

Elazığ

Baskil

Cemil

GÖMEK

Elazığ

Elazığ Merkez

Tülay

AKPOLAT

Elazığ

Karakoçan

Gökçe

ÇELENK

Elazığ

Maden

Yunus

DÜŞÜNCELİ

Elazığ

Palu

Ersin

CANPOLAT

Elazığ

Sivrice

Servet

GÜRGÖZELER

Elazığ

İl Geneli

Aycan

AYDOĞMUŞ

Elazığ

Keban

İrfan

GEDİK

Elazığ

Kovancılar

Aygün

AKGÜL

Erzincan

İl Geneli

Cenani Dağhan

ÇAKMAK

Erzincan

Çayırlı

Bahadır

YÜCESOY

Erzincan

İliç

Abubekir

GÜRSOY

Erzincan

Kemah

Selçuk

ÇAKMAK

Erzincan

Kemaliye

Faruk

CANBABA

Erzincan

Otlukbeli

Yakup

SOLAKAÇ

Erzincan

Refahiye

Ahmet

KUŞOĞLU

Erzincan

Tercan

Ömer

TEMEL

Erzincan

Üzümlü

Ziya

CANBABA

Erzincan

Erzincan Merkez

Zeki

POLAT

Erzurum

Çat

Kadir

KARAGÖZ

Erzurum

Hınıs

Yusuf

YILMAZ

Erzurum

Horasan

Ensar

KARATAŞ

Erzurum

Karaçoban

Osman

TEMUR

Erzurum

Karayazı

Sedat

SEZER

Erzurum

Köprüköy

Eta

BAYRAM

Erzurum

Narman

Rezzak

AKAN

Erzurum

Oltu

Hikmet

DAĞ

Erzurum

Olur

Kadri Süha

MÜHÜRDAROĞLU

Erzurum

Palandöken

Büşra

TOPALOĞLU

Erzurum

Pasinler

Furkan

TOZAN

Erzurum

Pazaryolu

Muhammed

DEMİR

Erzurum

Şenkaya

Selami

KAFKAS

Erzurum

Tekman

Turan

ÇETİNKAYA

Erzurum

Tortum

Dursun

ALTAY

Erzurum

Uzundere

Burak

KAYSERİLİ

Erzurum

Yakutiye

Şeyma

GÜLBASAR

Erzurum

İl Geneli

Hakan

DİKMEN

Erzurum

Merkez

Fatih

GÜNEYİN

Erzurum

Aşkale

Aydın

BAKIR

Erzurum

Aziziye

Murathan

ÇOŞKUN

Erzurum

İspir

Tefik

ÇELİK

Eskişehir

Mahmudiye

Bahar

SANDAL

Eskişehir

İl Geneli

Kerem

AYKIL

Eskişehir

Alpu

Cihan Bilal

UĞURLUKOL

Eskişehir

Beylikova

Tolga

SAVAŞ

Eskişehir

Çifteler

Kenan

ÖRNEKDİL

Eskişehir

Günyüzü

Tuna

ÜÇTAŞ

Eskişehir

Han

İsmail

KOCA

Eskişehir

İnönü

Ersin

UYSAL

Eskişehir

Mihalgazi

Safa

ÜSTÜNBAŞ

Eskişehir

Mihalıççık

Tamer

TORAMAN

Eskişehir

Odunpazarı

Kerem

AYKIL

Eskişehir

Sarıcakaya

Yıldız

BOZ

Eskişehir

Seyitgazi

Musa

YILMAZ

Eskişehir

Sivrihisar

Serdar

ULUCAN

Eskişehir

Tepebaşı

Yalkın

GÜRSÖĞÜT

Gaziantep

Nizip

Vahit

ÖZKAYNAK

Gaziantep

Nurdağı

Yakup

UÇAR

Gaziantep

Oğuzeli

Mehmet Seydi

YAŞAR

Gaziantep

Yavuzeli

Mehmet

MARAŞ

Gaziantep

İl Geneli

Davut

UÇAR

Gaziantep

Araban

Cafer Sadık

DEMİR

Gaziantep

İslahiye

Mesut

ÇELİK

Gaziantep

Karkamış

Göksel

GÜZEL

Gaziantep

Şahinbey

Murat

DAİ

Gaziantep

Şehitkamil

Gamze

ERDEN

Giresun

İl Geneli

Ayşegül

ÇATAKÇI BALCI

Giresun

Çamoluk

Canan

AYRIÇ

Giresun

Çanakçı

Bahtiyar

ŞENGÜN

Giresun

Dereli

İsmail

BEKTAŞOĞLU

Giresun

Doğankent

Yunis

MERAL

Giresun

Espiye

Mustafa

DURDU

Giresun

Eynesil

Hüseyin

KIDIK

Giresun

Giresun Merkez

Ferhat

GÜNAYDIN

Giresun

Görele

Osman

ÇIRAK

Giresun

Güce

Zekeriya

KESKİN

Giresun

Keşap

Arif

CEYLAN

Giresun

Piraziz

Aykut

DEMİRCAN

Giresun

Şebinkarahisar

Şenol

ULUÇEÇEN

Giresun

Tirebolu

Ferhat

GÜNAYDIN

Giresun

Yağlıdere

Kadir

ÖZBAY

Giresun

Alucra

Dursun

KİRAZLI

Giresun

Bulancak

Melek

ÖZGEN

Gümüşhane

İl Geneli

Abuzer

YAPAR

Gümüşhane

Merkez

Burak Buğra

ÜZÜM

Gümüşhane

Köse

Orhun

BİLENLER

Gümüşhane

Torul

Selami

BOSTAN

Gümüşhane

Kelkit

Hüseyin Taylan

DOĞAN

Gümüşhane

Kürtün

Abuzer

YAPAR

Gümüşhane

Şiran

Oğuzhan

ÇOLAK

Hakkari

İl Geneli

Yaşar

YORULMAZ

Hakkari

Çukurca

Tuğrul

ERAÇ

Hakkari

Hakkari Merkez

Doğan

YORULMAZ

Hakkari

Şemdinli

Eyüp Kürşat

ÖZDENER

Hakkari

Yüksekova

Kerem

ORKAÇ

Hakkari

Derecik

Zikri

CAN

Hatay

İl Geneli

Halit

İRİ

Hatay

Arsuz

Salim

YÜKSEK

Hatay

Altınözü

Hüseyin

İLKEN

Hatay

Defne

Mehmet

BURGAC

Hatay

Kırıkhan

Mehmet

AYDOĞAN

Hatay

Payas

İhsan

POLAT

Hatay

Kumlu

Erkan

KARAVAPUR

Hatay

Reyhanlı

Mustafa Eyyüp

ÇÜTER

Hatay

Samandağ

Suphi

YILDIZ

Hatay

Yayladağı

Necati

GONCA

Hatay

Belen

Kenan

BULUT

Hatay

Dörtyol

Okan Sabri

ERSOY

Hatay

Erzin

Ömer Adil

COŞKUNER

Hatay

Hassa

Ferit

PORTAKAL

Hatay

Antakya / Merkez

Burak

OKYAY

Hatay

İskenderun

Memet

TERTEMİZ

Iğdır

Aralık

İlhan

BAYAT

Iğdır

Karakoyunlu

Metin

IŞIK

Iğdır

İl Geneli

Sadık

UCA

Iğdır

Iğdır Merkez

Akay

AKTAŞ

Iğdır

Tuzluca

Ümit

SARAK

Isparta

Gelendost

Uğur

ERDAL

Isparta

Yenişarbademli

Güral

ALTINIŞIK

Isparta

İl Geneli

Ahmet

SONKAYA

Isparta

Aksu / Isparta

Murat

ŞENYURT

Isparta

Atabey

Ali Kemal

SEVİK

Isparta

Eğirdir

Mehmet

ERÜNAL

Isparta

Gönen / Isparta

Günay

KÜÇÜKOĞLU

Isparta

Isparta Merkez

Yağmur Yasemen

TUĞLACI

Isparta

Keçiborlu

Rüstem

BURUNKAYA

Isparta

Senirkent

Gökhan

ERTEKİN

Isparta

Sütçüler

Talip

İNAN

Isparta

Şarkikaraağaç

Cemil

ÇELİK

Isparta

Uluborlu

Atilla Ahmet

ARSLAN

Isparta

Yalvaç

Süleyman

KOCABAŞ

İstanbul

1. Bölge

Hayrullah Halil

SAVAŞ

İstanbul

2. Bölge

Fevzi

BODUR

İstanbul

3. Bölge

Bilge

MERCANER

İstanbul

Adalar

Ozan

NARMAN

İstanbul

Arnavutköy

Aysun

AKÇA

İstanbul

Ataşehir

Halit

SOYTÜRK

İstanbul

Avcılar

Savaş

EKMEN

İstanbul

Bağcılar

Şevki

ÇAY

İstanbul

Bahçelievler

Şükrü

YILDIZ

İstanbul

Bakırköy

Fatma Benun

HURMA

İstanbul

Başakşehir

Esin

ERGÜL

İstanbul

Bayrampaşa

Ferit

GÜLER

İstanbul

Beşiktaş

İlker

AYDOĞAN

İstanbul

Beykoz

Mert

AKDEMİR

İstanbul

Beylikdüzü

Ahmet

KARA

İstanbul

Beyoğlu

Recep

AY

İstanbul

Büyükçekmece

Berkay

ARICA

İstanbul

Çatalca

Abdullah

ÇAĞLAR

İstanbul

Çekmeköy

Kaan

DEMİR

İstanbul

Esenler

Ayhan

DEMİRCİOĞLU

İstanbul

Esenyurt

Meltem

BAĞIŞ

İstanbul

Eyüp

Hatice

YALÇINÖZ

İstanbul

Fatih

Kürşat

YILMAZ

İstanbul

Gaziosmanpaşa

Serhat

BALCI

İstanbul

Güngören

Tayfun

GÜLER

İstanbul

Kadıköy

Arzu

BAŞLANTI

İstanbul

Kağıthane

Sema

SARICAN

İstanbul

Kartal

İsmail

AKKIN

İstanbul

Küçükçekmece

İbrahim

EREN

İstanbul

Maltepe

Ufuk

ULUTÜRK

İstanbul

Pendik

Gülşah İrem

ÇAKIROĞLU

İstanbul

Sancaktepe

Dursun

KURUÇAY

İstanbul

Sarıyer

Emre Cem

HARUNOĞLU

İstanbul

Silivri

Salih

SAĞIROĞLU

İstanbul

Sultanbeyli

Bülent

ASLAN

İstanbul

Sultangazi

Sezgin

Üstün

İstanbul

Şile

Zeki

BİLİR

İstanbul

Şişli

Ahmet

HAFIZOĞLU

İstanbul

Tuzla

Mustafa Şevki

YANTIR

İstanbul

Ümraniye

Ayhan

USTA

İstanbul

Üsküdar

Berkay

ŞAHİN

İstanbul

Zeytinburnu

Koray

KAMACI

İzmir

Bayındır

Ümit

BENT

İzmir

Bergama

Dinçer

IŞIKTAŞ

İzmir

Beydağ

Başak Bahar

AKCAN

İzmir

Dikili

Levent

ÖZCAN

İzmir

Kınık

Mehmet

İŞEN

İzmir

Kiraz

İsmet Olcay

KANAT

İzmir

Ödemiş

Güven

KILIÇ

İzmir

Seferihisar

Cemal Berk

Alcalı

İzmir

Foça

Ceyhun

YILMAZ

İzmir

1. Bölge

İsmail Aybars

AKSOY

İzmir

2. Bölge

Haktan

KESKİN

İzmir

Aliağa

Ridvan

Engin

İzmir

Balçova

Emre

SÖYÜT

İzmir

Bayraklı

İsmail Aybars

AKSOY

İzmir

Bornova

Ahmet

KOŞAR

İzmir

Buca

Uğur

Tanyeri

İzmir

Çeşme

Mehmet Cengizhan

KÜTÜKÇÜ

İzmir

Çiğli

Arzu

ULUSOY

İzmir

Gaziemir

Mehmet

TANRIÖVER

İzmir

Güzelbahçe

Gizem

ALBAŞ

İzmir

Karabağlar

Tamer

AYGÜN

İzmir

Karaburun

Çetin

KARAŞAHİN

İzmir

Karşıyaka

Haktan

KESKİN

İzmir

Kemalpaşa

Mehmet

TURAS

İzmir

Konak

Tuncay

YILMAZ

İzmir

Menderes

Muhammed

EREZ

İzmir

Menemen

Nesim

Teker

İzmir

Narlıdere

Sibel

Gürler

İzmir

Selçuk

Ayla

ŞAN

İzmir

Tire

Ferudun

ERZİNCANLI

İzmir

Torbalı

Uğur İbrahim

AVCI

İzmir

Urla

Ferhat

İNANÇ

Kahramanmaraş

İl Geneli

Kadir

İLHAN

Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu

Alparslan

KENGER

Kahramanmaraş

Afşin

Cengiz

TAŞKALE

Kahramanmaraş

Andırın

Ramazan

ÖZDEMİR

Kahramanmaraş

Onikişubat

Elmas

APAYDIN

Kahramanmaraş

Çağlıyancerit

Mutlu

ÇAKIL

Kahramanmaraş

Ekinözü

Bilal

KAPLAN

Kahramanmaraş

Elbistan

Yemliha

ÖZCAN

Kahramanmaraş

Göksun

Ali

ARSLAN

Kahramanmaraş

Merkez(Dulkadiroğlu + Onikişubat)

Neşe

YILDIZHAN

Kahramanmaraş

Nurhak

Süleyman

ŞAHİN

Kahramanmaraş

Pazarcık

Burak

YELLİCE

Kahramanmaraş

Türkoğlu

Şahin

ARGAMA

Karabük

Eflani

Halil İbrahim

BULUT

Karabük

Safranbolu

Mustafa Adnan

ERİŞ

Karabük

Yenice / Karabük

Hülya

KORKMAZ

Karabük

İl Geneli

Sedat

GÜLGECİ

Karabük

Eskipazar

Özkan

ATAY

Karabük

Karabük Merkez

Şenol

ŞİRİN

Karabük

Ovacık / Karabük

Salih

GÜNEY

Karaman

İl Geneli

Sedat

TUGAN

Karaman

Ayrancı

Gökhan

HELİMOĞLU

Karaman

Ermenek

Hayati

ETÇİ

Karaman

Kazımkarabekir

Halil İbrahim

URAL

Karaman

Başyayla

Bilal

GÖKNAR

Karaman

Karaman Merkez

Ahmet

DEMİRAYAK

Karaman

Sarıveliler

Kadir

UĞURELLİ

Kars

İl Geneli

Engin Boray

BEKDEMİROĞLU

Kars

Akyaka

Engin Boray

BEKDEMİROĞLU

Kars

Arpaçay

Doğukan

DERSE

Kars

Digor

Engin Boray

BEKDEMİROĞLU

Kars

Kağızman

Barış

ŞAN

Kars

Kars Merkez

Ayten

GÖLGELEYEN

Kars

Sarıkamış

Deniz

KOÇ

Kars

Selim

Engin Boray

BEKDEMİROĞLU

Kars

Susuz

Kadir

BEYSÜLEN

Kastamonu

Abana

Mustafa

ÇEVİK

Kastamonu

Ağlı

Mehmet

KULAK

Kastamonu

Azdavay

Salih

IŞIK

Kastamonu

Bozkurt

Muzaffer

DEMİR

Kastamonu

Cide

Erdem

DEMİRCİ

Kastamonu

Çatalzeytin

Bilal

ŞAHİN

Kastamonu

Daday

Nuri

ERASLAN

Kastamonu

Devrekani

Fatih

KÜÇÜKSİPAHİOĞLU

Kastamonu

Doğanyurt

Sezer

ÇETİNKAYA

Kastamonu

Hanönü

Zeki

ÇELİK

Kastamonu

İhsangazi

Rıza

ÜNSÜR

Kastamonu

İnebolu

Muammed

KÖMEÇOĞLU

Kastamonu

Kastamonu Merkez

Hasan

TOKMAKOĞLU

Kastamonu

Küre

Celil

KALKAN

Kastamonu

Pınarbaşı

Metin

KARAKAŞ

Kastamonu

Seydiler

Satı Mehmet

SUBAŞI

Kastamonu

Şenpazar

Ayhan

IŞIK

Kastamonu

Taşköprü

Hamdi

KENDİRİCİ

Kastamonu

İl Geneli

Mustafa

ÇELİK

Kastamonu

Araç

Onur

Tanrıöver

Kastamonu

Tosya

Mehmet Kaan

ERDEM

Kayseri

Akkışla

Muhammed İbrahim

YARDIMCI

Kayseri

Felahiye

Ali Rıza

GÜVENÇ

Kayseri

Hacılar

Bülent

ESER

Kayseri

Özvatan

Kaan

GÜNAL

Kayseri

Sarıoğlan

Selcan

USLU

Kayseri

Sarız

Hasan

GÜRBÜZ

Kayseri

Yeşilhisar

Ahmet Kürşat

ÖZTÜRK

Kayseri

İl Geneli

Hasan Mert

ÇAKMAK

Kayseri

Bünyan

Metin

TOKDEMİR

Kayseri

Develi

Tolunay

SAYIN

Kayseri

İncesu

Mehmet Ali

VARAL

Kayseri

Kocasinan

Uğraş

ÇAKMAK

Kayseri

Melikgazi

Mehmet Ali

KARAGÖZ

Kayseri

Pınarbaşı

Orhan

ŞAHİN

Kayseri

Talas

Mehmet

ABEŞ

Kayseri

Tomarza

İrem Kamile

MEMİŞ

Kayseri

Yahyalı

Mehmet

KARADURDU

Kırıkkale

Keskin

Yusuf

EKİCİ

Kırıkkale

İl Geneli

Savaş

ATICI

Kırıkkale

Bahşili

Erdem

TAMDEMİR

Kırıkkale

Balışeyh

Mahmut

ÖZDEMİR

Kırıkkale

Çelebi

Dursun

AVŞAROĞLU

Kırıkkale

Delice

Gazi

CESUR

Kırıkkale

Karakeçili

Gökçe Sena

BİROL

Kırıkkale

Kırıkkale Merkez

Yavuz

KUZUCU

Kırıkkale

Sulakyurt

Yaşar

ÖZDEMİR

Kırıkkale

Yahşihan

Fatih

BARİNAL

Kırklareli

Babaeski

Ercan

GÜLSEVER

Kırklareli

Demirköy

Ozan

KINAY

Kırklareli

Kofçaz

Mustafa Murat

ÜRKEN

Kırklareli

Pehlivanköy

Soner

KAYA

Kırklareli

Pınarhisar

Mustafa Murat

ÜRKEN

Kırklareli

İl Geneli

Mustafa

KALECİK

Kırklareli

Kırklareli Merkez

Zafer

TUNA

Kırklareli

Lüleburgaz

Ozan

AKARSU

Kırklareli

Vize

Serdar

BAYRAKTAR

Kırşehir

Akçakent

Harun Raşit

ÖZDEMİR

Kırşehir

Akpınar

Bircan

YILDIRIM

Kırşehir

Boztepe

Ömer

ASLAN

Kırşehir

Çiçekdağı

Ömer

YILMAZ

Kırşehir

Kaman

Muhammet

KÖKSAL

Kırşehir

Kırşehir Merkez

Umut

TÜRKAY

Kırşehir

Mucur

Ali

AYDEMİR

Kırşehir

İl Geneli

Duygu Nur

Avşar

Kilis

Elbeyli

Abdullah

SABUNCUOĞLU

Kilis

Kilis Merkez

Lokman

HAPPANİ

Kilis

Musabeyli

Serkan

SAYAN

Kilis

İl Geneli

Serkan

SAYAN

Kilis

Polateli

Ahmet

YİĞİT

Kocaeli

Kandıra

Büşra

CANTİMOR

Kocaeli

İl Geneli

Gamze

ÇAKAL

Kocaeli

Başiskele

Zekayi

ÜÇÜNCÜ

Kocaeli

Çayırova

Cüneyt

AL

Kocaeli

Darıca

Ayşe

SAĞLAMLI

Kocaeli

Derince

Semanur

KÖSELER

Kocaeli

Dilovası

Busenur

ÖZCAN

Kocaeli

Gebze

Cenap

KÖKSAL

Kocaeli

Gölcük

Asena

KAHRAMAN

Kocaeli

İzmit

Banu

MÜLAYİM

Kocaeli

Karamürsel

Sude Naz

KARAMAN

Kocaeli

Kartepe

Tuğçe

ÖZ

Kocaeli

Körfez

Hande

ÖZYURT

Konya

Ahırlı

Ayşe

BOYACI

Konya

Akören

Mustafa Buğra

ZENGİN

Konya

Altınekin

Mehmet

AVCI

Konya

Beyşehir

Zuhal

EHLİZ

Konya

Bozkır

Ali

EKEN

Konya

Cihanbeyli

Kürşat Murat

KAYMAK

Konya

Çeltik

Mustafa

KURŞUNMADEN

Konya

Çumra

Yavuz Selim

ÇETİNKAYA

Konya

Derbent

Hasan

KÖÇER

Konya

Derebucak

Ali

ZOR

Konya

Doğanhisar

Bekir

ÖZEL

Konya

Güneysınır

Murat

KARA

Konya

Hadim

Nihat

TEKİNER

Konya

Halkapınar

Selin

GEVREK

Konya

Hüyük

Keziban

EMBİYAOĞLU

Konya

Ilgın

Muharrem

ELMALI

Konya

Kadınhanı

Ahmet

KOÇ

Konya

Karapınar

Mazhar

PEKER

Konya

Kulu

Abdurrahman

BERKCAN

Konya

Sarayönü

Çetin

ZEYBEK

Konya

Taşkent

Murat

RUHLUCAN

Konya

Tuzlukçu

Adnan

KAYA

Konya

Yalıhüyük

Menderes

İNCE

Konya

Yunak

Ali

KÖKER

Konya

İl Geneli

Abdurrahman

KARA

Konya

Akşehir

Aslan

KESKİN

Konya

Emirgazi

Nuretdin

YARAMIŞ

Konya

Ereğli / Konya

Buğra

KOÇAK

Konya

Karatay

Mehmet

UĞUR

Konya

Meram

Kemal

AKKAŞ

Konya

Selçuklu

Mevlüt

UYANIK

Konya

Seydişehir

Şerife

GÜVEN

Kütahya

İl Geneli

Osman

ŞENOL

Kütahya

Altıntaş

İbrahim

AKSAL

Kütahya

Aslanapa

Metin

KULE

Kütahya

Çavdarhisar

Ali

OKUR

Kütahya

Domaniç

Şerif

YILMAZ

Kütahya

Emet

Nihat

KULA

Kütahya

Hisarcık

Ramazan

TUNCEL

Kütahya

Şaphane

Osman Emrah

YALÇINDAĞ

Kütahya

Dumlupınar

Şükrü

ERBAY

Kütahya

Gediz

Alper

İRİKARA

Kütahya

Kütahya Merkez

Nevin

ÇEVİK

Kütahya

Pazarlar

Ali Önder

KARAKAYA

Kütahya

Simav

Ali Önder

KARAKAYA

Kütahya

Tavşanlı

Sabahattin

Pişkin

Malatya

İl Geneli

Berkman

DULCAN

Malatya

Akçadağ

Mehmet

ÖZCAN

Malatya

Arguvan

Ali

ÜSTÜN

Malatya

Battalgazi

Harun

DAĞ

Malatya

Doğanyol

Şulenur

ÜLMEZ

Malatya

Hekimhan

Abdurrezzak

ÜLMEZ

Malatya

Yazıhan

Ahmet

SARI

Malatya

Yeşilyurt

Mustafa

ALPER

Malatya

Arapgir

Semih

TAŞAR

Malatya

Darende

Ahmet

ÇAKIR

Malatya

Doğanşehir

Halis Kaan

PEKSEZER

Malatya

Kale / Malatya

Salim

Durukoğlu

Malatya

Kuluncak

Hasan Selim

YILDIZ

Malatya

Malatya Merkez

Yıldıray

ÖZKUL

Malatya

Pütürge

Murat

TANRIVERMİŞ

Manisa

İl Geneli

Ömer

SOYKÖSE

Manisa

Ahmetli

Ömer

SOYKÖSE

Manisa

Yunusemre

Yiğit

BALKANLI

Manisa

Alaşehir

Ömer

SOYKÖSE

Manisa

Gölmarmara

Fevzi

DÜZÖVÜT

Manisa

Gördes

Nazlım

SARU

Manisa

Kırkağaç

Emirhan

DUMAN

Manisa

Köprübaşı

Ahmet

KORKMAZ

Manisa

Kula

Barış

ARIK

Manisa

Salihli

Ali Osman

AKCA

Manisa

Sarıgöl

Kıvanç

BULUT

Manisa

Saruhanlı

Metin

OĞUZ

Manisa

Selendi

İlker

YİĞİT

Manisa

Soma

Meltem

YILMAZ

Manisa

Akhisar

Ömer

SOYKÖSE

Manisa

Demirci

Mustafa

TEMİZ

Manisa

Manisa Merkez

Muhammed

KARADAĞ

Manisa

Turgutlu

Fatma Nur

BATU

Mardin

İl Geneli

İslam

YILDIZ

Mardin

Artuklu

Zeki

ÖNCEL

Mardin

Dargeçit

Şahin

GÖKÇE

Mardin

Derik

Mehmet Emin

IRMAK

Mardin

Mardin Merkez

Sami

TURAN

Mardin

Mazıdağı

İslam

YILDIZ

Mardin

Midyat

Hasan

AYDIN

Mardin

Nusaybin

Rıdvan

ASLAN

Mardin

Ömerli

Lokman

ALPER

Mardin

Savur

İdris

SEVİMLİ

Mardin

Yeşilli

Emrah

TOPRAK

Mardin

Kızıltepe

Halil

ERTAŞ

Mersin

Akdeniz

Aydın

TANYERİ

Mersin

Anamur

Mehmet

NAZLI

Mersin

Bozyazı

Süleyman

AYBEK

Mersin

Çamlıyayla

Fecrihan

ÖNEM

Mersin

Gülnar

Mehmet Ali

DURSUN

Mersin

Mut

Eyüp

TOLU

Mersin

Toroslar

Şakir

BABALIKLI

Mersin

İl Geneli

Murat

URKAN

Mersin

Aydıncık / Mersin

Ahmet Ali

ŞEHNAZ

Mersin

Erdemli

Veysel

SÖKER

Mersin

Mezitli

Numan

Karcıgil

Mersin

Silifke

Kenan

GÜLKAN

Mersin

Tarsus

İsmet Savaş

EKER

Mersin

Yenişehir

Eray

HİMALAY

Muğla

İl Geneli

Adem

KANKAYNAR

Muğla

Dalaman

Sertan

DEMİRBAYRAKLI

Muğla

Kavaklıdere

Pınar

YURTSEVEN

Muğla

Seydikemer

Halil İbrahim

TANIR

Muğla

Yatağan

Metin

GÖKALP

Muğla

Ula

REFİK

TANRISEVER

Muğla

Bodrum

Neşe

DİLEKÇİOĞLU

Muğla

Datça

ESMERİ ALEV

EKEBAŞ

Muğla

Fethiye

Orkun

AKBABA

Muğla

Köyceğiz

Erdal

SÖZER

Muğla

Marmaris

Tekin

Ülker

Muğla

Milas

Fikri

KUMBASAR

Muğla

Muğla Merkez

Turgut

ŞAHAN

Muğla

Ortaca

Atilla

SARIGÖL

Muş

İl Geneli

Mehmet

AKINTI

Muş

Bulanık

Muhammed

DİNÇER

Muş

Korkut

Aydın

YÜCEKÖK

Muş

Varto

Tuğba

ŞENER BOYDAK

Muş

Hasköy

Onur

AKINTI

Muş

Malazgirt

Nurullah

YAVUZ

Muş

Muş Merkez

Kenan

DİNÇER

Nevşehir

İl Geneli

Hasan

YARIMCA

Nevşehir

Acıgöl

Ümit Yasin

TUNÇBİLEK

Nevşehir

Hacıbektaş

Adem

TANRIVERDİ

Nevşehir

Kozaklı

Murat

DEVECİ

Nevşehir

Avanos

Gökçen

Aker

Nevşehir

Derinkuyu

Muhammet Mustafa

GÜLTEKİN

Nevşehir

Gülşehir

Elif

SALGINCI

Nevşehir

Nevşehir Merkez

Ali

ÖZKAL

Nevşehir

Ürgüp

Yakut

KARAGÖZ

Niğde

İl Geneli

Abdurrahim

TÜRKARSLAN

Niğde

Altunhisar

Emin

KAVUN

Niğde

Çamardı

Abdurrahim

TÜRKARSLAN

Niğde

Çiftlik

Ahmet

ELİFOĞLU

Niğde

Niğde Merkez

Şerafettin

ÇOPUR

Niğde

Bor

Mevlüt

KİRAZCI

Niğde

Ulukışla

Ferhat

SAYIN

Ordu

Akkuş

İlhan

AKSU

Ordu

Aybastı

Murat

YILMAZ

Ordu

Gülyalı

Ahmet

CÖRÜT

Ordu

Gürgentepe

Cemal Can

BAYRAK

Ordu

Kabadüz

Levent

AKKOÇ

Ordu

Kabataş

Erol

YILDIZ

Ordu

Mesudiye

Hamit

GENÇ

Ordu

Ordu Merkez

Vahit

DURAN

Ordu

Perşembe

Ali Fuat

AKSOY

Ordu

Ulubey / Ordu

Mustafa Kemal

POYRAZ

Ordu

İl Geneli

Ali

YAZAN

Ordu

Altınordu

Enver Ersin

EREN

Ordu

Çamaş

Sezer

UÇAMAZ

Ordu

Çatalpınar

Naci

ÇELİK

Ordu

Çaybaşı

Ahmet

ALTUN

Ordu

Fatsa

İsa

FALAY

Ordu

Gölköy

Selçuk

ÖZÇELİK

Ordu

İkizce

Murat

AV

Ordu

Korgan

Aydın

UYGUN

Ordu

Kumru

Coşkun

GENÇ

Ordu

Ünye

Melahat

YÜCEL

Osmaniye

Bahçe

Türkbey

DOĞAN

Osmaniye

Düziçi

Burak

AKIL

Osmaniye

Hasanbeyli

Mehmet Savaş

CEYLAN

Osmaniye

Kadirli

Ahmet

DOKUZOĞLU

Osmaniye

Osmaniye Merkez

Erhan

ÖZMEN

Osmaniye

Sumbas

Ahmet

KURT

Osmaniye

İl Geneli

Burak

AKIL

Osmaniye

Toprakkale

Süleyman

YANGIN

Rize

İl Geneli

Halbay

TURUMTAY

Rize

Ardeşen

Ercan

GALİPOĞLU

Rize

Derepazarı

Yavuz

GÜNAY

Rize

Fındıklı

Halbay

TURUMTAY

Rize

İkizdere

Halbay

TURUMTAY

Rize

İyidere

İlyas

GÜR

Rize

Kalkandere

İsmail

YILMAZ

Rize

Çamlıhemşin

Cengizhan

ÇOLAK

Rize

Çayeli

Serkan

TÜZEL

Rize

Güneysu

Hamdi

ÖZTÜRK

Rize

Hemşin

Yücel

TANAY

Rize

Pazar / Rize

Yücel

TANAY

Rize

Rize Merkez

Cemal

SANDALLI

Sakarya

İl Geneli

Erkam

KAYMAK

Sakarya

Akyazı

Fatih

ÇAKMAK

Sakarya

Ferizli

Akın

ÖZDEMİR

Sakarya

Karapürçek

Faruk

AVCI

Sakarya

Kaynarca

Mertcan

ALTUNSOY

Sakarya

Kocaali

Aziz

SOYLU

Sakarya

Pamukova

Uğur

GÜL

Sakarya

Söğütlü

Hava

ÖZGÜR

Sakarya

Adapazarı

Kubilay

ÖZDEMİR

Sakarya

Arifiye

Hakan

KAYMAKÇI

Sakarya

Erenler

Caner

SİVRİKAYA

Sakarya

Geyve

Engin

TOPLU

Sakarya

Hendek

Batuhan Safa

BÖRKLÜ

Sakarya

Karasu

Engin

ŞAHAN

Sakarya

Sapanca

Erkam

KAYMAK

Sakarya

Serdivan

Enes

GÖK

Sakarya

Taraklı

Yakup

KARA

Samsun

Asarcık

Halit

CANBOLAT

Samsun

Ayvacık / Samsun

Tarık

GÜR

Samsun

Havza

Abdurrahman

AKDENİZ

Samsun

Terme

İsmet

GÜLTEKİN

Samsun

İl Geneli

Alper

NAZ

Samsun

Alaçam

Raziye

KÖK

Samsun

Atakum

Ertuğrul

ULUTEPE

Samsun

Bafra

Esra

KURNAZ

Samsun

Canik

Eray

ÖZATA

Samsun

Çarşamba

Filiz

KARABAŞ

Samsun

İlkadım

Recep

ŞANLI

Samsun

Kavak

Ali

DEMİRHAN

Samsun

Ladik

Seydi

KOÇYİĞİT

Samsun

Ondokuzmayıs

İbrahim

Akkuş

Samsun

Salıpazarı

Ahmet

GÜVEN

Samsun

Tekkeköy

Yüksel

ÖZBEYLİ

Samsun

Vezirköprü

Süreyya

YÜCEL

Samsun

Yakakent

Kadir

GÜNTAY

Siirt

İl Geneli

Halit

ERKILINÇ

Siirt

Aydınlar

Murat

KAPLAN

Siirt

Baykan

Abdulvehap

ÖZGÜR

Siirt

Eruh

Sadık

ÖZKILIÇ

Siirt

Kurtalan

Fatih

AYDAR

Siirt

Pervari

Ahmet

ÖZGÜR

Siirt

Şirvan

Selim

ETE

Siirt

Siirt Merkez

Osman

AYDAR

Sinop

Boyabat

Hakkı

KÜÇÜKBAŞ

Sinop

İl Geneli

Yasemin

ÖZTÜRK

Sinop

Dikmen

Yasemin

ÖZTÜRK

Sinop

Durağan

Hüseyin

ERKAN

Sinop

Erfelek

Selman

YİĞİT

Sinop

Gerze

Yavuz

YİĞİT

Sinop

Türkeli

Yasemin

ÖZTÜRK

Sinop

Ayancık

Orhan

YAVUZ

Sinop

Saraydüzü

Şakir

ERŞAHİN

Sinop

Sinop Merkez

Serpil

KAPLAN

Sivas

İl Geneli

Selcen

KÜÇÜKÇONĞAR

Sivas

Merkez

Selcen

KÜÇÜKÇONĞAR

Sivas

Akıncılar

Recep Batuhan

BIYIKLIOĞLU

Sivas

Altınyayla / Sivas

Recep Batuhan

BIYIKLIOĞLU

Sivas

Divriği

Öner

TELLİOĞLU

Sivas

Gürün

Salih

KARTAL

Sivas

İmranlı

Hakan

DEMİRER

Sivas

Kangal

Orhan

DÜLGER

Sivas

Suşehri

Mehmet

AKIŞOĞLU

Sivas

Şarkışla

Osman

YÜKSEL

Sivas

Yıldızeli

Durmuş

ALTAY

Sivas

Zara

Abdulkerim

KARABOĞAZLI

Sivas

Doğanşar

Ali

KINCIR

Sivas

Gemerek

HAKAN

GÜNEŞ

Sivas

Gölova

Recep

KILIÇİN

Sivas

Hafik

Barış

CEYLAN

Sivas

Koyulhisar

Yiğit Afşin

YILDIRIM

Sivas

Ulaş

Nizamettin

Egepehlivan

Şanlıurfa

İl Geneli

İsmail

BAYRAM

Şanlıurfa

Akçakale

İsmail

ARSLAN

Şanlıurfa

Eyyübiye

Yunus

DOĞAN

Şanlıurfa

Birecik

Mustafa

DURU

Şanlıurfa

Bozova

Ercan

KÜSKÜN

Şanlıurfa

Halfeti

Melek

KARATAY

Şanlıurfa

Harran

İsmail

EKE

Şanlıurfa

Hilvan

Mehmet Şükrü

ÇADIRCI

Şanlıurfa

Şanlıurfa Merkez

Mahmut

İNCİ

Şanlıurfa

Karaköprü

Ahmet

GÜL

Şanlıurfa

Ceylanpınar

Abdülhamit

FIRAT

Şanlıurfa

Haliliye

Halil

İnci

Şanlıurfa

Siverek

Ali

ÇİFTEL

Şanlıurfa

Suruç

Hasan

TEKİN

Şanlıurfa

Viranşehir

Zeynel

YAZOĞULLARI

Şırnak

İl Geneli

Nizar

ENCÜ

Şırnak

Beytüşşebap

Emre

ERÇETİN

Şırnak

Cizre

Semih

ÖZYURT

Şırnak

İdil

Duygu

KAPLAN

Şırnak

Silopi

Veli

Yalgettekin

Şırnak

Şırnak Merkez

Nizar

ENCÜ

Şırnak

Uludere

Nizar

ENCÜ

Şırnak

Güçlükonak

Ali

ACAR

Tekirdağ

İl Geneli

Ferhat

AKGÜN

Tekirdağ

Hayrabolu

Erman

GÜLSEVER

Tekirdağ

Kapaklı

Murat

HOZER

Tekirdağ

Malkara

Erdi

KURU

Tekirdağ

Marmaraereğlisi

Tuğçe

ÇALIŞKAN

Tekirdağ

Muratlı

Tanju

ARSLAN

Tekirdağ

Saray / Tekirdağ

Buse Hayat

ZEYTİNOĞLU

Tekirdağ

Çerkezköy

Sabahattin

Gürel

Tekirdağ

Çorlu

Kazım

AÇIK

Tekirdağ

Şarköy

Halil

Acar

Tekirdağ

Tekirdağ Merkez

Mehmet

Altaş

Tokat

Almus

Fehmi

ERTİN

Tokat

Artova

Fatih

KARAMAN

Tokat

Başçiftlik

Şenel

KORKMAZ

Tokat

Pazar / Tokat

Kenan

KAYHAN

Tokat

Reşadiye

Nahide

SEVİM

Tokat

Sulusaray

Ahmet

GÜL

Tokat

Tokat Merkez

Furkan

YURDAER

Tokat

Turhal

İ.Ahmet

PASİNLİOĞLU

Tokat

Yeşilyurt / Tokat

Mevlüt

ŞENGÜL

Tokat

Zile

Yaşar Erkan

İÇEN

Tokat

İl Geneli

Musa

ÖZDEMİR

Tokat

Erbaa

Samet

KÜÇÜK

Tokat

Niksar

Erdal

KARAKAŞ

Trabzon

İl Geneli

Kahraman

ALTUNTAŞ

Trabzon

Araklı

Mehmet

ŞAHİNTÜRK

Trabzon

Arsin

Sinem

DEMİRGÖZ

Trabzon

Beşikdüzü

Ahmet

YILMAZ

Trabzon

Çarşıbaşı

Furkan Kerim

KADAYIF

Trabzon

Çaykara

Emirhan

YILDIRIM

Trabzon

Dernekpazarı

Adem

ÜST

Trabzon

Düzköy

Enis

EREL

Trabzon

Hayrat

Osman

YILMAZ

Trabzon

Köprübaşı

Aydın

SANCAK

Trabzon

Maçka

Fırat Dolunay

ALTUNTAŞ

Trabzon

Of

Zeynep

Arıcı

Trabzon

Sürmene

Özer

MARAPOĞLU

Trabzon

Şalpazarı

Metincan

DİKMEN

Trabzon

Tonya

Tuna

KURT

Trabzon

Trabzon Merkez

Ahmet Enes

ANGIN

Trabzon

Vakfıkebir

Melican

YILDIRIM

Trabzon

Yomra

Ahmet Cemalettin

KALMUOĞLU

Trabzon

Akçaabat

Hasan

TOSUN

Trabzon

Ortahisar

Fatoş

BATMAN

Tunceli

İl Geneli

Mustafa Kemal

ATİKELER

Tunceli

Çemişgezek

Enes

CÖMERT

Tunceli

Hozat

Pınar

KIZILAVUZ

Tunceli

Mazgirt

İbrahim

EROL

Tunceli

Nazımiye

Metehan

DOĞAN

Tunceli

Ovacık / Tunceli

Metehan

DOĞAN

Tunceli

Pertek

Ahmet Semih

BAMYACI

Tunceli

Pülümür

Mehmet

CÖMERT

Tunceli

Tunceli Merkez

Hüseyin Eren

CÖMERT

Uşak

Banaz

Hüseyin

DEMİR

Uşak

Eşme

Mesut

BUHUR

Uşak

Karahallı

Aybüke

TOKÖZ

Uşak

Ulubey

Ahmet Doğukan

TOKÖZ

Uşak

İl Geneli

Hüseyin

DEMİR

Uşak

Sivaslı

Recep

ÖZKAN

Uşak

Uşak Merkez

Halil İbrahim

ERKUT

Van

İl Geneli

Gökhan

AYBE

Van

Bahçesaray

Ferit

TANCAN

Van

Çatak

Hakan

TEKDEMİR

Van

Gevaş

Serkan

FİDAN

Van

Gürpınar

Abdullah

AKBAŞ

Van

Özalp

Kemal

ÖZKÖZÜ

Van

Saray / Van

Şakir

GÜNEŞ

Van

Başkale

Serkan

BOZKURT

Van

Çaldıran

Harun

BAYRAK

Van

Edremit

SERKAN

ŞENER

Van

Erciş

Kadir

ÖZLEK

Van

Muradiye

Özcan

ACAR

Van

Van Merkez

Jiyan

VURAL

Yalova

Altınova

Niyazi Okan

PAMAY

Yalova

Çiftlikköy

Erdim

ERKORKMAZ

Yalova

Termal

Oktay

ÖZER

Yalova

Yalova Merkez

Mehmet Remzi

GÖL

Yalova

İl Geneli

Umut

KÜÇÜKBAYRAKTAR

Yalova

Armutlu

Alparslan

AKKOZ

Yalova

Çınarcık

İsmet Merih

HELVACI

Yozgat

Aydıncık

Burak

UÇAR

Yozgat

Çandır

Fuat

AKOL

Yozgat

Çayıralan

Bahadır

COŞKUN

Yozgat

Kadışehri

Erhan

TAŞGIN

Yozgat

Saraykent

Abdullah

YAVUZ

Yozgat

Sarıkaya

Rafet Deniz

KARACA

Yozgat

Sorgun

Bayram

KILIÇ

Yozgat

İl Geneli

Vural Egemen

SARIGÖZ

Yozgat

Akdağmadeni

Turan

ERSOY

Yozgat

Boğazlıyan

Tuncer

TÜRKSOY

Yozgat

Çekerek

Mehmet

ERDEN

Yozgat

Şefaatli

Hayati

İPEK

Yozgat

Yenifakılı

Yasin

ATEŞ

Yozgat

Yerköy

Hüseyin

ÇELİK

Yozgat

Yozgat Merkez

Mehmet Akif

YALÇIN

Zonguldak

İl Geneli

Çağrı

AYDIN

Zonguldak

Alaplı

Muharrem

ERDOĞAN

Zonguldak

Kilimli

Tansu

YILDIRIM

Zonguldak

Çaycuma

Sibel

DİLSİZ

Zonguldak

Devrek

Murat

KESKİN

Zonguldak

Ereğli / Zonguldak

Murat

TATLIBAŞ

Zonguldak

Gökçebey

Şenol

KOCAARSLAN

Zonguldak

Zonguldak Merkez

Cem Mustafa

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