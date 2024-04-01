Bağımsız ve özgür haberlerin merkezi Kazanan adayları ilk onlar duyurdu

Bu özverili çalışmaları sayesinde, seçim sürecinin adil ve şeffaf bir şekilde ilerlemesine katkıda bulunuldu ve demokratik değerlerin korunması için önemli bir rol üstlenildi. Yeniçağ temsilcilerinin çabaları, seçim sonuçlarının hızlı bir şekilde yayılmasına ve halkın bu sonuçlara güven duymasına yardımcı oldu. Ayrıca, kazanan adayların ilk olarak bu cesur temsilciler tarafından duyurulması, seçim sürecinin güvenilirliğini ve şeffaflığını artırdı.
Türkiye'nin her köşesindeki Yeniçağ temsilcilerine, bu önemli hizmetleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Onların özverili çalışmaları, demokratik sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesine ve halkın katılımının güçlenmesine büyük katkı sağladı. Bu tür bağlı ve sorumlu gazetecilik anlayışı, demokratik değerlerin korunmasında ve toplumun bilinçlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
Tüm Türkiye’ye yayılmış her ilde her ilçede olan Yeniçağ temsilcileri:
BÖLGE
ADI
SOYADI
AKDENİZ BÖLGESİ
Halit
İRİ
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Yasin
GÖKHAN
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Hayrettin
ÖZDEMİR
KARADENİZ BÖLGESİ
Ahmet Enes
ANGIN
EGE BÖLGESİ
Ahmet
ÖZCAN
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Volkan
AKSU
MARMARA BÖLGESİ
Muharrem
DALGIÇ
İL
İLÇE
AD
SOYAD
Adana
İl Geneli
Ömer Murat
ZOR
Adana
Aladağ
Hakan Okan
ÇAKAY
Adana
Ceyhan
Uğur
ÖZBEK
Adana
Çukurova
Pınar
ATÇIOĞLU
Adana
Feke
Murat
YILMAZ
Adana
İmamoğlu
Seçkin
ÇETİNER
Adana
Karaisalı
Semih
MEHMETÇEOĞLU
Adana
Karataş
Dilara
ÇEVİK
Adana
Kozan
Metin Cafer
YÜCE
Adana
Pozantı
Cüneyt
BULAT
Adana
Saimbeyli
Ahmet
KAYTANCI
Adana
Sarıçam
Mustafa Kemal
ÇELİK
Adana
Seyhan
Gökberk
GÖK
Adana
Tufanbeyli
Ertan
KUTLUANA
Adana
Yumurtalık
Coşkun
TUNCEL
Adana
Yüreğir
Çağlar
KÜRKÇÜOĞLU
Adıyaman
Çelikhan
Ali Can
DÜZ
Adıyaman
Sincik
Hasari
ÖZBULUT
Adıyaman
İl Geneli
Mehmet Murat
KOCA
Adıyaman
Merkez
Hayrettin
ÖZDEMİR
Adıyaman
Besni
İmdat
YILDIRIM
Adıyaman
Gerger
Hasan
ASLAN
Adıyaman
Gölbaşı
Cengiz
BİLEN
Adıyaman
Kahta
Ali
ERDEM
Adıyaman
Samsat
Osman
AYHAN
Adıyaman
Tut
Amber
TUTAL
Afyonkarahisar
Merkez
Ali Rıza
GÜLLE
Afyonkarahisar
Başmakçı
Ali
SİNKAY
Afyonkarahisar
Bayat
Nurettin
YILMAZ
Afyonkarahisar
Bolvadin
Süleyman Turgut
KÖŞKER
Afyonkarahisar
Çobanlar
Osman
ÖZDEMİR
Afyonkarahisar
Dazkırı
Şenol
TASLAK
Afyonkarahisar
Evciler
Fahri
GÜLDALI
Afyonkarahisar
Hocalar
Fatih Mehmet
GÜRSOY
Afyonkarahisar
İhsaniye
Fevzi
ŞİMŞEK
Afyonkarahisar
İscehisar
Hakan
ŞİMŞEK
Afyonkarahisar
Kızılören
Yusuf
ÇELİK
Afyonkarahisar
Sandıklı
Serdar
KILIÇ
Afyonkarahisar
Sinanpaşa
Sadullah
ŞAHİN
Afyonkarahisar
Sultandağı
Mennan Alpay
CİNGİL
Afyonkarahisar
Şuhut
Abdullah
UMURHAN
Afyonkarahisar
İl Geneli
Efe Hasan
ÖĞÜNÇ
Afyonkarahisar
Çay
Yücel
İNANÇ
Afyonkarahisar
Dinar
TEVFİK
DEMİR
Afyonkarahisar
Emirdağ
İlyas Kaan
TAYTAK
Ağrı
İl Geneli
Ahmet
ATILMIŞ
Ağrı
Merkez
Ahmet
ATILMIŞ
Ağrı
Diyadin
Ahmet
ATILMIŞ
Ağrı
Doğubayazıt
Şeref
YILDIRIM
Ağrı
Eleşkirt
Mustafa
ALEVCİ
Ağrı
Hamur
Gökhan
ERGÜN
Ağrı
Patnos
Ahmet
ATILMIŞ
Ağrı
Taşlıçay
Oktay
ÜSTÜN
Ağrı
Tutak
Ahmet
ATILMIŞ
Aksaray
İl Geneli
Metin
KURT
Aksaray
Eskil
Mehmet Emin
ÖZTÜRK
Aksaray
Sarıyahşi
Vahdi
MUTLU
Aksaray
Ağaçören
Nevzat
AYDIN
Aksaray
Aksaray Merkez
Metin
KURT
Aksaray
Gülağaç
Ahmet
BAŞBUĞ
Aksaray
Güzelyurt
Yaşar
AZKIN
Aksaray
Ortaköy
Ali Yıldız
ALKAN
Amasya
Göynücek
Ceyhun
CANBOLAT
Amasya
Gümüşhacıköy
Gözde
CANBOLAT
Amasya
Hamamözü
Melek
CANBOLAT
Amasya
Merzifon
Ceyhun
CANBOLAT
Amasya
Taşova
Cesarettin
TUZLA
Amasya
İl Geneli
Bayram
KİRAZ
Amasya
Merkez
Mehmet
KÖSE
Amasya
Suluova
Arif
TAŞDEMİR
Ankara
Çamlıdere
Hacı Ali
İNAN
Ankara
Evren
Ömür
SARIYILDIZ
Ankara
Haymana
Eren
YANMAZ
Ankara
Nallıhan
Serpil
DEMİRTAŞ
Ankara
1. Bölge
Demet
SİRKECİ
Ankara
2. Bölge
Gürkan
AKSU
Ankara
Akyurt
Serap
YELER
Ankara
Altındağ
Volkan
AKSU
Ankara
Ayaş
Merve
USLU TEZOL
Ankara
Bala
Canan
GÜNEY TÜRK
Ankara
Beypazarı
Berat
KÜÇÜK
Ankara
Çankaya
Demet
SİRKECİ
Ankara
Çubuk
Volkan
AKSU
Ankara
Elmadağ
Saadettin
TÜRKBEY
Ankara
Etimesgut
Zafer
ATUN
Ankara
Gölbaşı
Şevket
GÖLÜK
Ankara
Güdül
Hakan
DÜLKAR
Ankara
Kalecik
Sedat
ATLIĞ
Ankara
Kahramankazan
Abdulbaki
KELEŞ
Ankara
Keçiören
Mert
SERTKALE
Ankara
Kızılcahamam
Aysemin
MÜLAZİMOĞLU KARAŞEN
Ankara
Mamak
Hatice
ÖZTÜRK
Ankara
Polatlı
Demet
SİRKECİ
Ankara
Pursaklar
Gürkan
AKSU
Ankara
Sincan
Pınar
GÜLLER
Ankara
Şereflikoçhisar
Mustafa
KARAYMİR
Ankara
Yenimahalle
Necla
GÜLER
Antalya
Akseki
Ayten
MARANGOZ
Antalya
Demre
Hüseyin Ercihan
KILIÇ
Antalya
Antalya Merkez
Meryem
GÖKAY BALKIÇ
Antalya
Elmalı
Onur Kaan
ALPER
Antalya
Finike
Tuncay
ALTINAY
Antalya
Gazipaşa
Ayşegül
DEMİREZEN
Antalya
Gündoğmuş
Sami
GÜN
Antalya
İbradı
Mehmet Savaş
YILDIRIM
Antalya
Kaş
Suat
EKİZOĞLU
Antalya
Kumluca
Muhammed
ÇELİK
Antalya
İl Geneli
Kubilay
ELDEMİRCİ
Antalya
Aksu
Ramazan
AKSOY
Antalya
Alanya
Bilal
ATALAY
Antalya
Döşemealtı
Sevim Ezgi
ŞEKER
Antalya
Kemer
Ömer Faruk
GÜDER
Antalya
Kepez
Muhittin
DURMAZ
Antalya
Konyaaltı
Hikmet
ŞEKER
Antalya
Korkuteli
Ramazan
GİDER
Antalya
Manavgat
Arman
Özdemir
Antalya
Muratpaşa
Mehmet Özgür
GÜN
Antalya
Serik
Mehmet Fırat
Doğan
Ardahan
Ardahan Merkez
Yener
UZUNGÜL
Ardahan
Çıldır
Mehmet
YILMAZ
Ardahan
Damal
Ayhan
GÖKÇE
Ardahan
Hanak
Metin
KARADEMİR
Ardahan
İl Geneli
Ayhan
GÖKÇE
Ardahan
Göle
Umut Cem
ÖZTÜRK
Ardahan
Posof
Halil
ÖNDER
Artvin
Şavşat
Nurbay
USTA
Artvin
İl Geneli
Deniz
ÖZDEMİR
Artvin
Ardanuç
Selçuk
BABACAN
Artvin
Arhavi
Sibel
ŞENTÜRK
Artvin
Kemalpaşa
Sezai
YILDIZ
Artvin
Merkez
Beray
ÖZAYDIN
Artvin
Borçka
Osman
DEMİR
Artvin
Hopa
Alaattin
KARAMERT
Artvin
Murgul
Nurbay
USTA
Artvin
Yusufeli
Yücel
KAYA
Aydın
İl Geneli
Mert
TOKGÖZ
Aydın
Bozdoğan
Yunus Şamil
KIRKINCI
Aydın
Buharkent
Hüseyin
YAREN
Aydın
Çine
Mert Can
TURAL
Aydın
Didim
Birol
ÇAĞATAY
Aydın
Efeler / Merkez
Fırat
TÜRKEŞ
Aydın
Germencik
Tevfik
İNCE
Aydın
İncirliova
İsmail
TABAK
Aydın
Karacasu
İlayda Nur
ARMAN
Aydın
Karpuzlu
Fatih
SARIBIYIK
Aydın
Koçarlı
Atakan
ERDOĞAN
Aydın
Köşk
Kerim
YILDIZ
Aydın
Kuşadası
Ramazan
KORKMAZ
Aydın
Kuyucak
Hatice
KAHRAMAN
Aydın
Nazilli
Baran
İNANLI
Aydın
Söke
Edanur
AKYOL
Aydın
Sultanhisar
Cihan
AKŞİRAY
Aydın
Yenipazar
Berkant Oğuzhan
AKYOL
Balıkesir
Karesi
Özel
KELKİT
Balıkesir
Balya
İksan
DURAN
Balıkesir
Bigadiç
Mülayim
GÜNEY
Balıkesir
Dursunbey
Ahmet
ÖMÜT
Balıkesir
Erdek
İbrahim
PAMUKÇU
Balıkesir
Gömeç
Durmuş
SARIOĞLU
Balıkesir
Gönen
Ulaş
ERDOĞAN
Balıkesir
Havran
Ayhan
KURT
Balıkesir
İvrindi
İbrahim
MALKOÇ
Balıkesir
Kepsut
Ayşe
TURGAY
Balıkesir
Manyas
Yahya
ÖZKAN
Balıkesir
Marmara
Hikmet
GÜN
Balıkesir
Savaştepe
İsa
AYDIN
Balıkesir
Sındırgı
Hande
BALCAN
Balıkesir
Susurluk
İbrahim
PAMUKÇU
Balıkesir
İl Geneli
İbrahim
PAMUKÇU
Balıkesir
Ayvalık
İlhan
ÖZSARAY
Balıkesir
Merkez
Mehmet Ali
ÇETİN
Balıkesir
Bandırma
Arda
ERTAN
Balıkesir
Burhaniye
Mehmet Can
DER
Balıkesir
Edremit
Kemal
ÖZGÜLER
Bartın
İl Geneli
Levent
ÇINÇIN
Bartın
Kumluca
Onur
YILMAZ
Bartın
Bartın Merkez
N. Kübra
AY ULUTAŞ
Bartın
Kurucaşile
Levent
ÇINÇIN
Bartın
Ulus
Levent
ÇINÇIN
Bartın
Amasra
Birol
UZUNÇELEBİ
Batman
Batman Merkez
İrem Şeyma
ÇELİK ŞAHİN
Batman
Beşiri
Ömer
IŞIK
Batman
Gercüş
Şehmus
ÇELİK
Batman
Hasankeyf
Abdullah
POLAT
Batman
Kozluk
Ramazan
TOĞUNÇ
Batman
Sason
Soner
ŞAHİN
Batman
İl Geneli
Mehmet
BEYAZKÖY
Bayburt
İl Geneli
Cevdet
ERGÜL
Bayburt
Aydıntepe
Cevdet
ERGÜL
Bayburt
Bayburt Merkez
Yusuf
ERGÜL
Bayburt
Demirözü
Yusuf
ERGÜL
Bilecik
İl Geneli
Serhat
KAYA
Bilecik
Gölpazarı
Serhat
KAYA
Bilecik
İnhisar
Mehmet
GÜN
Bilecik
Pazaryeri
Hatice
GÜZEL
Bilecik
Söğüt
Serdar
DEMİRKAPI
Bilecik
Yenipazar
Yüksel
CEYHAN
Bilecik
Bilecik Merkez
İlker
TURAN
Bilecik
Bozüyük
Ömer
AKSU
Bilecik
Osmaneli
Serkan
DİNÇ
Bingöl
Adaklı
Zeki
KAYA
Bingöl
Bingöl Merkez
Erkan
POLAT
Bingöl
Genç
Lütfi
DOĞAN
Bingöl
Karlıova
Metehan
OR
Bingöl
Kiğı
Hamza
GÜR
Bingöl
Solhan
Servet
AZKOÇ
Bingöl
Yayladere
Ramazan
FİDAN
Bingöl
Yedisu
Ayça
AYAS
Bingöl
İl Geneli
Abdülhamit
URĞUN
Bitlis
Ahlat
Şakir
AKYÜZ
Bitlis
Bitlis Merkez
Mustafa
TUNÇEL
Bitlis
Güroymak
Menderes
ARITÜRK
Bitlis
Mutki
Yasin
TUNCEL
Bitlis
Tatvan
Muzaffer
TEMEL
Bitlis
İl Geneli
Yasin
TUNCEL
Bitlis
Adilcevaz
Mahir
GÜNDOĞDU
Bitlis
Hizan
Önder
OKUR
Bolu
Bolu Merkez
Barış
DİŞLİ
Bolu
Dörtdivan
Mevlüt Yaşar Furkan
COŞKUN
Bolu
Gerede
Ümit
BAŞARIR
Bolu
Göynük
Sedat
ELTUTAN
Bolu
Mengen
Berke Ahmet
YAMAN
Bolu
Mudurnu
Furkan
ÖZCAN
Bolu
Seben
Dilara
ASLAN
Bolu
Yeniçağa
Ümit
BAŞARIR
Bolu
İl Geneli
Nizamettin
YILDIRIM
Bolu
Kıbrıscık
Yıldırım
GÖKMEN
Burdur
Ağlasun
Furkan
KAYMAZ
Burdur
Altınyayla
İsmail
KOCASAK
Burdur
Çavdır
Alibey
TOPAL
Burdur
Çeltikçi
Ahmet
DEMİR
Burdur
Karamanlı
Ali
BOZ
Burdur
Kemer / Burdur
Emre
ÖZKAN
Burdur
Tefenni
Volkan
TAVAS
Burdur
Yeşilova
Niyazi
ADAK
Burdur
İl Geneli
Mustafa
TOPAL
Burdur
Bucak
Mesut
TOPALAK
Burdur
Burdur Merkez
Yakup
BİŞKİN
Burdur
Gölhisar
Burak
YILDIZ
Bursa
İl Geneli
Hüseyin
DÜZGÜN
Bursa
Büyükorhan
Ahmet
Korulu
Bursa
Gemlik
Muhammet Şamil
GÜRCÜ
Bursa
Gürsu
Hasan
ORHAN
Bursa
Harmancık
Tugay
Gümüş
Bursa
İnegöl
Melih
Çoban
Bursa
İznik
Berker
DOĞAN
Bursa
Karacabey
Erkan
ZAMBAK
Bursa
Keles
İhsan
ÖZDEMİR
Bursa
Kestel
Burak
KURUOĞLU
Bursa
Mudanya
Berkay
ERDİL
Bursa
Mustafakemalpaşa
Rıdvan
HIZ
Bursa
Nilüfer
Ömer Faruk
KAHVECİ
Bursa
Orhaneli
İsmail
KAYA
Bursa
Orhangazi
Harun
ŞENTÜRK
Bursa
Osmangazi
Uğur
ŞEN
Bursa
Yenişehir
Birgül
YILDIZ GÜNAY
Bursa
Yıldırım
Ferit
GÜRSOY
Çanakkale
İl Geneli
Taner
ARÇUKOĞLU
Çanakkale
Ayvacık
Tuğba
DEMİR
Çanakkale
Bayramiç
Murat
ÇALIŞKAN
Çanakkale
Biga
Ahmet
ILGIN
Çanakkale
Bozcaada
Ramazan Volkan
ÇEBİ
Çanakkale
Çan
Levent
DİKMEN
Çanakkale
Eceabat
Taner
MUTLU
Çanakkale
Ezine
Bahri
KORKMAZ
Çanakkale
Gelibolu
Tuğçe
SEZER
Çanakkale
Gökçeada
İhsan
SEZER
Çanakkale
Lapseki
Derya
GÜLSEVER
Çanakkale
Yenice
Ali Galip
AKYILDIRIM
Çanakkale
Merkez
Oğuz Talha
UZ
Çankırı
İl Geneli
Aysema
YÜCETÜRK
Çankırı
Atkaracalar
Hasan
TOPÇU
Çankırı
Bayramören
Sefa
DURSUN
Çankırı
Çerkeş
Murat
KILIÇ
Çankırı
Eldivan
Hilmi Naci
MELEK
Çankırı
Ilgaz
Nurdan
ÖZTOPRAK
Çankırı
Kızılırmak
Abdullah
ÖZTOPRAK
Çankırı
Korgun
Serdar
KESEN
Çankırı
Kurşunlu
Murat
HARPUT
Çankırı
Orta
Mehmet Fırat
ÖZSAYIN
Çankırı
Şabanözü
Fatih
ÖZTOPRAK
Çankırı
Yapraklı
Seyit Ali
ÇELİK
Çankırı
Çankırı Merkez
Dursun
CEBECİ
Çorum
Alaca
Ahmet
TURSUN
Çorum
Boğazkale
Mustafa Tansel
KÜÇÜKER
Çorum
Çorum Merkez
Bekir
ÖZSAÇMACI
Çorum
Dodurga
Feyyaz
DOĞAN
Çorum
İskilip
İsmail
AKYOL
Çorum
Kargı
Şenol
TOK
Çorum
Laçin
Erkan
ÇETİN
Çorum
Mecitözü
Hüseyin
KOCA
Çorum
Oğuzlar
Daver
EKER
Çorum
Ortaköy / Çorum
Çağdaş
DOĞAN
Çorum
İl Geneli
Erkan
YILDIZ
Çorum
Bayat / Çorum
Kemalettin
ŞAHİN
Çorum
Osmancık
Cuma
ŞAHİN
Çorum
Sungurlu
Servet Seyfettin
METE
Çorum
Uğurludağ
Ozan Arif
SAK
Denizli
Tavas
Yılmaz
BAYBARS
Denizli
Baklan
Hasan Ali
ORHAN
Denizli
Bekilli
Koray
EREN
Denizli
Beyağaç
Yasin
ARILIK
Denizli
Bozkurt / Denizli
Şükrü
İRİMAĞZI
Denizli
Buldan
Mediha
DEMİRCİOĞLU
Denizli
Çardak
Engin
KARAKUŞ
Denizli
Çivril
Nihat
KAPLAN
Denizli
Güney
Zafer
DÜNDAR
Denizli
Honaz
Emrah
VAROL
Denizli
Sarayköy
Yaşar
ARSLAN
Denizli
Serinhisar
Osman
KARAKUZU
Denizli
İl Geneli
Ahmet
ÖZCAN
Denizli
Acıpayam
Kazım
ÖZDAĞ
Denizli
Babadağ
Şebnem
BABABALIM YAĞCI
Denizli
Çal
Serap
SOFULU
Denizli
Çameli
Aydın
KILINÇ
Denizli
Denizli Merkez
Oysal
ASLAN
Denizli
Merkezefendi
Oysal
KOÇLU
Denizli
Kale
Ali
YANKAYIŞ
Denizli
Pamukkale
S.Özlem
ÖZTÜRK
Diyarbakır
İl Geneli
Nusret
BİLGİÇ
Diyarbakır
Çınar
Barış
ÖZDEMİR
Diyarbakır
Dicle
Servet
KANEVİ
Diyarbakır
Eğil
Mehmet
ATEŞ
Diyarbakır
Ergani
Bayram
AYKAL
Diyarbakır
Hani
Mehmet
YETİŞ
Diyarbakır
Hazro
Cengiz
MALKOÇ
Diyarbakır
Kocaköy
Mehmet
YILDIZ
Diyarbakır
Kulp
Ümit
ERBAVA
Diyarbakır
Lice
Mehmet
ZENGİN
Diyarbakır
Silvan
Hayrettin
ÖRÜCÜ
Diyarbakır
Bağlar
Seda
ÇELEBİ
Diyarbakır
Çermik
Mehmet
BONCUK
Diyarbakır
Çüngüş
Mehmet Sait
TAŞ
Diyarbakır
Kayapınar
Veysi
ÇELEBİ
Diyarbakır
Sur
Murat
YALÇINKAYA
Diyarbakır
Yenişehir
Salih
YILDIZ
Düzce
İl Geneli
Erdal
YANMAZ
Düzce
Cumayeri
Turgay
BUYAN
Düzce
Çilimli
Hakan
AKSU
Düzce
Gölyaka
Basri
TELCİ
Düzce
Kaynaşlı
Şenay
KARAOĞLU
Düzce
Yığılca
Samet
KILIÇ
Düzce
Akçakoca
Asım
TAZEGÜL
Düzce
Düzce Merkez
Çetin
RESULOĞLU
Düzce
Gümüşova
Ramazan
ÖZDEMİR
Edirne
İl Geneli
Gökhan
TUZLADAN
Edirne
Havsa
Yücel
YANKUNCU
Edirne
İpsala
Emirhan
VARDAR
Edirne
Lalapaşa
Gökhan
TUZLADAN
Edirne
Uzunköprü
Murat
DERİN
Edirne
Edirne Merkez
Cem
GÖÇMEZ
Edirne
Enez
Serhat
BAYKUŞ
Edirne
Keşan
Gökhan
AKSOY
Edirne
Meriç
Cem
DEMİR
Edirne
Süloğlu
Oğuz
ALADA
Elazığ
Ağın
Mustafa
AYDEMİR
Elazığ
Alacakaya
Orhan
TEMİZ
Elazığ
Arıcak
Müslüm
KARAN
Elazığ
Baskil
Cemil
GÖMEK
Elazığ
Elazığ Merkez
Tülay
AKPOLAT
Elazığ
Karakoçan
Gökçe
ÇELENK
Elazığ
Maden
Yunus
DÜŞÜNCELİ
Elazığ
Palu
Ersin
CANPOLAT
Elazığ
Sivrice
Servet
GÜRGÖZELER
Elazığ
İl Geneli
Aycan
AYDOĞMUŞ
Elazığ
Keban
İrfan
GEDİK
Elazığ
Kovancılar
Aygün
AKGÜL
Erzincan
İl Geneli
Cenani Dağhan
ÇAKMAK
Erzincan
Çayırlı
Bahadır
YÜCESOY
Erzincan
İliç
Abubekir
GÜRSOY
Erzincan
Kemah
Selçuk
ÇAKMAK
Erzincan
Kemaliye
Faruk
CANBABA
Erzincan
Otlukbeli
Yakup
SOLAKAÇ
Erzincan
Refahiye
Ahmet
KUŞOĞLU
Erzincan
Tercan
Ömer
TEMEL
Erzincan
Üzümlü
Ziya
CANBABA
Erzincan
Erzincan Merkez
Zeki
POLAT
Erzurum
Çat
Kadir
KARAGÖZ
Erzurum
Hınıs
Yusuf
YILMAZ
Erzurum
Horasan
Ensar
KARATAŞ
Erzurum
Karaçoban
Osman
TEMUR
Erzurum
Karayazı
Sedat
SEZER
Erzurum
Köprüköy
Eta
BAYRAM
Erzurum
Narman
Rezzak
AKAN
Erzurum
Oltu
Hikmet
DAĞ
Erzurum
Olur
Kadri Süha
MÜHÜRDAROĞLU
Erzurum
Palandöken
Büşra
TOPALOĞLU
Erzurum
Pasinler
Furkan
TOZAN
Erzurum
Pazaryolu
Muhammed
DEMİR
Erzurum
Şenkaya
Selami
KAFKAS
Erzurum
Tekman
Turan
ÇETİNKAYA
Erzurum
Tortum
Dursun
ALTAY
Erzurum
Uzundere
Burak
KAYSERİLİ
Erzurum
Yakutiye
Şeyma
GÜLBASAR
Erzurum
İl Geneli
Hakan
DİKMEN
Erzurum
Merkez
Fatih
GÜNEYİN
Erzurum
Aşkale
Aydın
BAKIR
Erzurum
Aziziye
Murathan
ÇOŞKUN
Erzurum
İspir
Tefik
ÇELİK
Eskişehir
Mahmudiye
Bahar
SANDAL
Eskişehir
İl Geneli
Kerem
AYKIL
Eskişehir
Alpu
Cihan Bilal
UĞURLUKOL
Eskişehir
Beylikova
Tolga
SAVAŞ
Eskişehir
Çifteler
Kenan
ÖRNEKDİL
Eskişehir
Günyüzü
Tuna
ÜÇTAŞ
Eskişehir
Han
İsmail
KOCA
Eskişehir
İnönü
Ersin
UYSAL
Eskişehir
Mihalgazi
Safa
ÜSTÜNBAŞ
Eskişehir
Mihalıççık
Tamer
TORAMAN
Eskişehir
Odunpazarı
Kerem
AYKIL
Eskişehir
Sarıcakaya
Yıldız
BOZ
Eskişehir
Seyitgazi
Musa
YILMAZ
Eskişehir
Sivrihisar
Serdar
ULUCAN
Eskişehir
Tepebaşı
Yalkın
GÜRSÖĞÜT
Gaziantep
Nizip
Vahit
ÖZKAYNAK
Gaziantep
Nurdağı
Yakup
UÇAR
Gaziantep
Oğuzeli
Mehmet Seydi
YAŞAR
Gaziantep
Yavuzeli
Mehmet
MARAŞ
Gaziantep
İl Geneli
Davut
UÇAR
Gaziantep
Araban
Cafer Sadık
DEMİR
Gaziantep
İslahiye
Mesut
ÇELİK
Gaziantep
Karkamış
Göksel
GÜZEL
Gaziantep
Şahinbey
Murat
DAİ
Gaziantep
Şehitkamil
Gamze
ERDEN
Giresun
İl Geneli
Ayşegül
ÇATAKÇI BALCI
Giresun
Çamoluk
Canan
AYRIÇ
Giresun
Çanakçı
Bahtiyar
ŞENGÜN
Giresun
Dereli
İsmail
BEKTAŞOĞLU
Giresun
Doğankent
Yunis
MERAL
Giresun
Espiye
Mustafa
DURDU
Giresun
Eynesil
Hüseyin
KIDIK
Giresun
Giresun Merkez
Ferhat
GÜNAYDIN
Giresun
Görele
Osman
ÇIRAK
Giresun
Güce
Zekeriya
KESKİN
Giresun
Keşap
Arif
CEYLAN
Giresun
Piraziz
Aykut
DEMİRCAN
Giresun
Şebinkarahisar
Şenol
ULUÇEÇEN
Giresun
Tirebolu
Ferhat
GÜNAYDIN
Giresun
Yağlıdere
Kadir
ÖZBAY
Giresun
Alucra
Dursun
KİRAZLI
Giresun
Bulancak
Melek
ÖZGEN
Gümüşhane
İl Geneli
Abuzer
YAPAR
Gümüşhane
Merkez
Burak Buğra
ÜZÜM
Gümüşhane
Köse
Orhun
BİLENLER
Gümüşhane
Torul
Selami
BOSTAN
Gümüşhane
Kelkit
Hüseyin Taylan
DOĞAN
Gümüşhane
Kürtün
Abuzer
YAPAR
Gümüşhane
Şiran
Oğuzhan
ÇOLAK
Hakkari
İl Geneli
Yaşar
YORULMAZ
Hakkari
Çukurca
Tuğrul
ERAÇ
Hakkari
Hakkari Merkez
Doğan
YORULMAZ
Hakkari
Şemdinli
Eyüp Kürşat
ÖZDENER
Hakkari
Yüksekova
Kerem
ORKAÇ
Hakkari
Derecik
Zikri
CAN
Hatay
İl Geneli
Halit
İRİ
Hatay
Arsuz
Salim
YÜKSEK
Hatay
Altınözü
Hüseyin
İLKEN
Hatay
Defne
Mehmet
BURGAC
Hatay
Kırıkhan
Mehmet
AYDOĞAN
Hatay
Payas
İhsan
POLAT
Hatay
Kumlu
Erkan
KARAVAPUR
Hatay
Reyhanlı
Mustafa Eyyüp
ÇÜTER
Hatay
Samandağ
Suphi
YILDIZ
Hatay
Yayladağı
Necati
GONCA
Hatay
Belen
Kenan
BULUT
Hatay
Dörtyol
Okan Sabri
ERSOY
Hatay
Erzin
Ömer Adil
COŞKUNER
Hatay
Hassa
Ferit
PORTAKAL
Hatay
Antakya / Merkez
Burak
OKYAY
Hatay
İskenderun
Memet
TERTEMİZ
Iğdır
Aralık
İlhan
BAYAT
Iğdır
Karakoyunlu
Metin
IŞIK
Iğdır
İl Geneli
Sadık
UCA
Iğdır
Iğdır Merkez
Akay
AKTAŞ
Iğdır
Tuzluca
Ümit
SARAK
Isparta
Gelendost
Uğur
ERDAL
Isparta
Yenişarbademli
Güral
ALTINIŞIK
Isparta
İl Geneli
Ahmet
SONKAYA
Isparta
Aksu / Isparta
Murat
ŞENYURT
Isparta
Atabey
Ali Kemal
SEVİK
Isparta
Eğirdir
Mehmet
ERÜNAL
Isparta
Gönen / Isparta
Günay
KÜÇÜKOĞLU
Isparta
Isparta Merkez
Yağmur Yasemen
TUĞLACI
Isparta
Keçiborlu
Rüstem
BURUNKAYA
Isparta
Senirkent
Gökhan
ERTEKİN
Isparta
Sütçüler
Talip
İNAN
Isparta
Şarkikaraağaç
Cemil
ÇELİK
Isparta
Uluborlu
Atilla Ahmet
ARSLAN
Isparta
Yalvaç
Süleyman
KOCABAŞ
İstanbul
1. Bölge
Hayrullah Halil
SAVAŞ
İstanbul
2. Bölge
Fevzi
BODUR
İstanbul
3. Bölge
Bilge
MERCANER
İstanbul
Adalar
Ozan
NARMAN
İstanbul
Arnavutköy
Aysun
AKÇA
İstanbul
Ataşehir
Halit
SOYTÜRK
İstanbul
Avcılar
Savaş
EKMEN
İstanbul
Bağcılar
Şevki
ÇAY
İstanbul
Bahçelievler
Şükrü
YILDIZ
İstanbul
Bakırköy
Fatma Benun
HURMA
İstanbul
Başakşehir
Esin
ERGÜL
İstanbul
Bayrampaşa
Ferit
GÜLER
İstanbul
İlker
AYDOĞAN
İstanbul
Beykoz
Mert
AKDEMİR
İstanbul
Beylikdüzü
Ahmet
KARA
İstanbul
Beyoğlu
Recep
AY
İstanbul
Büyükçekmece
Berkay
ARICA
İstanbul
Çatalca
Abdullah
ÇAĞLAR
İstanbul
Çekmeköy
Kaan
DEMİR
İstanbul
Esenler
Ayhan
DEMİRCİOĞLU
İstanbul
Esenyurt
Meltem
BAĞIŞ
İstanbul
Eyüp
Hatice
YALÇINÖZ
İstanbul
Fatih
Kürşat
YILMAZ
İstanbul
Gaziosmanpaşa
Serhat
BALCI
İstanbul
Güngören
Tayfun
GÜLER
İstanbul
Kadıköy
Arzu
BAŞLANTI
İstanbul
Kağıthane
Sema
SARICAN
İstanbul
Kartal
İsmail
AKKIN
İstanbul
Küçükçekmece
İbrahim
EREN
İstanbul
Maltepe
Ufuk
ULUTÜRK
İstanbul
Pendik
Gülşah İrem
ÇAKIROĞLU
İstanbul
Sancaktepe
Dursun
KURUÇAY
İstanbul
Sarıyer
Emre Cem
HARUNOĞLU
İstanbul
Silivri
Salih
SAĞIROĞLU
İstanbul
Sultanbeyli
Bülent
ASLAN
İstanbul
Sultangazi
Sezgin
Üstün
İstanbul
Şile
Zeki
BİLİR
İstanbul
Şişli
Ahmet
HAFIZOĞLU
İstanbul
Tuzla
Mustafa Şevki
YANTIR
İstanbul
Ümraniye
Ayhan
USTA
İstanbul
Üsküdar
Berkay
ŞAHİN
İstanbul
Zeytinburnu
Koray
KAMACI
İzmir
Bayındır
Ümit
BENT
İzmir
Bergama
Dinçer
IŞIKTAŞ
İzmir
Beydağ
Başak Bahar
AKCAN
İzmir
Dikili
Levent
ÖZCAN
İzmir
Kınık
Mehmet
İŞEN
İzmir
Kiraz
İsmet Olcay
KANAT
İzmir
Ödemiş
Güven
KILIÇ
İzmir
Seferihisar
Cemal Berk
Alcalı
İzmir
Foça
Ceyhun
YILMAZ
İzmir
1. Bölge
İsmail Aybars
AKSOY
İzmir
2. Bölge
Haktan
KESKİN
İzmir
Aliağa
Ridvan
Engin
İzmir
Balçova
Emre
SÖYÜT
İzmir
Bayraklı
İsmail Aybars
AKSOY
İzmir
Bornova
Ahmet
KOŞAR
İzmir
Buca
Uğur
Tanyeri
İzmir
Çeşme
Mehmet Cengizhan
KÜTÜKÇÜ
İzmir
Çiğli
Arzu
ULUSOY
İzmir
Gaziemir
Mehmet
TANRIÖVER
İzmir
Güzelbahçe
Gizem
ALBAŞ
İzmir
Karabağlar
Tamer
AYGÜN
İzmir
Karaburun
Çetin
KARAŞAHİN
İzmir
Karşıyaka
Haktan
KESKİN
İzmir
Kemalpaşa
Mehmet
TURAS
İzmir
Konak
Tuncay
YILMAZ
İzmir
Menderes
Muhammed
EREZ
İzmir
Menemen
Nesim
Teker
İzmir
Narlıdere
Sibel
Gürler
İzmir
Selçuk
Ayla
ŞAN
İzmir
Tire
Ferudun
ERZİNCANLI
İzmir
Torbalı
Uğur İbrahim
AVCI
İzmir
Urla
Ferhat
İNANÇ
Kahramanmaraş
İl Geneli
Kadir
İLHAN
Kahramanmaraş
Dulkadiroğlu
Alparslan
KENGER
Kahramanmaraş
Afşin
Cengiz
TAŞKALE
Kahramanmaraş
Andırın
Ramazan
ÖZDEMİR
Kahramanmaraş
Onikişubat
Elmas
APAYDIN
Kahramanmaraş
Çağlıyancerit
Mutlu
ÇAKIL
Kahramanmaraş
Ekinözü
Bilal
KAPLAN
Kahramanmaraş
Elbistan
Yemliha
ÖZCAN
Kahramanmaraş
Göksun
Ali
ARSLAN
Kahramanmaraş
Merkez(Dulkadiroğlu + Onikişubat)
Neşe
YILDIZHAN
Kahramanmaraş
Nurhak
Süleyman
ŞAHİN
Kahramanmaraş
Pazarcık
Burak
YELLİCE
Kahramanmaraş
Türkoğlu
Şahin
ARGAMA
Karabük
Eflani
Halil İbrahim
BULUT
Karabük
Safranbolu
Mustafa Adnan
ERİŞ
Karabük
Yenice / Karabük
Hülya
KORKMAZ
Karabük
İl Geneli
Sedat
GÜLGECİ
Karabük
Eskipazar
Özkan
ATAY
Karabük
Karabük Merkez
Şenol
ŞİRİN
Karabük
Ovacık / Karabük
Salih
GÜNEY
Karaman
İl Geneli
Sedat
TUGAN
Karaman
Ayrancı
Gökhan
HELİMOĞLU
Karaman
Ermenek
Hayati
ETÇİ
Karaman
Kazımkarabekir
Halil İbrahim
URAL
Karaman
Başyayla
Bilal
GÖKNAR
Karaman
Karaman Merkez
Ahmet
DEMİRAYAK
Karaman
Sarıveliler
Kadir
UĞURELLİ
Kars
İl Geneli
Engin Boray
BEKDEMİROĞLU
Kars
Akyaka
Engin Boray
BEKDEMİROĞLU
Kars
Arpaçay
Doğukan
DERSE
Kars
Digor
Engin Boray
BEKDEMİROĞLU
Kars
Kağızman
Barış
ŞAN
Kars
Kars Merkez
Ayten
GÖLGELEYEN
Kars
Sarıkamış
Deniz
KOÇ
Kars
Selim
Engin Boray
BEKDEMİROĞLU
Kars
Susuz
Kadir
BEYSÜLEN
Kastamonu
Abana
Mustafa
ÇEVİK
Kastamonu
Ağlı
Mehmet
KULAK
Kastamonu
Azdavay
Salih
IŞIK
Kastamonu
Bozkurt
Muzaffer
DEMİR
Kastamonu
Cide
Erdem
DEMİRCİ
Kastamonu
Çatalzeytin
Bilal
ŞAHİN
Kastamonu
Daday
Nuri
ERASLAN
Kastamonu
Devrekani
Fatih
KÜÇÜKSİPAHİOĞLU
Kastamonu
Doğanyurt
Sezer
ÇETİNKAYA
Kastamonu
Hanönü
Zeki
ÇELİK
Kastamonu
İhsangazi
Rıza
ÜNSÜR
Kastamonu
İnebolu
Muammed
KÖMEÇOĞLU
Kastamonu
Kastamonu Merkez
Hasan
TOKMAKOĞLU
Kastamonu
Küre
Celil
KALKAN
Kastamonu
Pınarbaşı
Metin
KARAKAŞ
Kastamonu
Seydiler
Satı Mehmet
SUBAŞI
Kastamonu
Şenpazar
Ayhan
IŞIK
Kastamonu
Taşköprü
Hamdi
KENDİRİCİ
Kastamonu
İl Geneli
Mustafa
ÇELİK
Kastamonu
Araç
Onur
Tanrıöver
Kastamonu
Tosya
Mehmet Kaan
ERDEM
Kayseri
Akkışla
Muhammed İbrahim
YARDIMCI
Kayseri
Felahiye
Ali Rıza
GÜVENÇ
Kayseri
Hacılar
Bülent
ESER
Kayseri
Özvatan
Kaan
GÜNAL
Kayseri
Sarıoğlan
Selcan
USLU
Kayseri
Sarız
Hasan
GÜRBÜZ
Kayseri
Yeşilhisar
Ahmet Kürşat
ÖZTÜRK
Kayseri
İl Geneli
Hasan Mert
ÇAKMAK
Kayseri
Bünyan
Metin
TOKDEMİR
Kayseri
Develi
Tolunay
SAYIN
Kayseri
İncesu
Mehmet Ali
VARAL
Kayseri
Kocasinan
Uğraş
ÇAKMAK
Kayseri
Melikgazi
Mehmet Ali
KARAGÖZ
Kayseri
Pınarbaşı
Orhan
ŞAHİN
Kayseri
Talas
Mehmet
ABEŞ
Kayseri
Tomarza
İrem Kamile
MEMİŞ
Kayseri
Yahyalı
Mehmet
KARADURDU
Kırıkkale
Keskin
Yusuf
EKİCİ
Kırıkkale
İl Geneli
Savaş
ATICI
Kırıkkale
Bahşili
Erdem
TAMDEMİR
Kırıkkale
Balışeyh
Mahmut
ÖZDEMİR
Kırıkkale
Çelebi
Dursun
AVŞAROĞLU
Kırıkkale
Delice
Gazi
CESUR
Kırıkkale
Karakeçili
Gökçe Sena
BİROL
Kırıkkale
Kırıkkale Merkez
Yavuz
KUZUCU
Kırıkkale
Sulakyurt
Yaşar
ÖZDEMİR
Kırıkkale
Yahşihan
Fatih
BARİNAL
Kırklareli
Babaeski
Ercan
GÜLSEVER
Kırklareli
Demirköy
Ozan
KINAY
Kırklareli
Kofçaz
Mustafa Murat
ÜRKEN
Kırklareli
Pehlivanköy
Soner
KAYA
Kırklareli
Pınarhisar
Mustafa Murat
ÜRKEN
Kırklareli
İl Geneli
Mustafa
KALECİK
Kırklareli
Kırklareli Merkez
Zafer
TUNA
Kırklareli
Lüleburgaz
Ozan
AKARSU
Kırklareli
Vize
Serdar
BAYRAKTAR
Kırşehir
Akçakent
Harun Raşit
ÖZDEMİR
Kırşehir
Akpınar
Bircan
YILDIRIM
Kırşehir
Boztepe
Ömer
ASLAN
Kırşehir
Çiçekdağı
Ömer
YILMAZ
Kırşehir
Kaman
Muhammet
KÖKSAL
Kırşehir
Kırşehir Merkez
Umut
TÜRKAY
Kırşehir
Mucur
Ali
AYDEMİR
Kırşehir
İl Geneli
Duygu Nur
Avşar
Kilis
Elbeyli
Abdullah
SABUNCUOĞLU
Kilis
Kilis Merkez
Lokman
HAPPANİ
Kilis
Musabeyli
Serkan
SAYAN
Kilis
İl Geneli
Serkan
SAYAN
Kilis
Polateli
Ahmet
YİĞİT
Kocaeli
Kandıra
Büşra
CANTİMOR
Kocaeli
İl Geneli
Gamze
ÇAKAL
Kocaeli
Başiskele
Zekayi
ÜÇÜNCÜ
Kocaeli
Çayırova
Cüneyt
AL
Kocaeli
Darıca
Ayşe
SAĞLAMLI
Kocaeli
Derince
Semanur
KÖSELER
Kocaeli
Dilovası
Busenur
ÖZCAN
Kocaeli
Gebze
Cenap
KÖKSAL
Kocaeli
Gölcük
Asena
KAHRAMAN
Kocaeli
İzmit
Banu
MÜLAYİM
Kocaeli
Karamürsel
Sude Naz
KARAMAN
Kocaeli
Kartepe
Tuğçe
ÖZ
Kocaeli
Körfez
Hande
ÖZYURT
Konya
Ahırlı
Ayşe
BOYACI
Konya
Akören
Mustafa Buğra
ZENGİN
Konya
Altınekin
Mehmet
AVCI
Konya
Beyşehir
Zuhal
EHLİZ
Konya
Bozkır
Ali
EKEN
Konya
Cihanbeyli
Kürşat Murat
KAYMAK
Konya
Çeltik
Mustafa
KURŞUNMADEN
Konya
Çumra
Yavuz Selim
ÇETİNKAYA
Konya
Derbent
Hasan
KÖÇER
Konya
Derebucak
Ali
ZOR
Konya
Doğanhisar
Bekir
ÖZEL
Konya
Güneysınır
Murat
KARA
Konya
Hadim
Nihat
TEKİNER
Konya
Halkapınar
Selin
GEVREK
Konya
Hüyük
Keziban
EMBİYAOĞLU
Konya
Ilgın
Muharrem
ELMALI
Konya
Kadınhanı
Ahmet
KOÇ
Konya
Karapınar
Mazhar
PEKER
Konya
Kulu
Abdurrahman
BERKCAN
Konya
Sarayönü
Çetin
ZEYBEK
Konya
Taşkent
Murat
RUHLUCAN
Konya
Tuzlukçu
Adnan
KAYA
Konya
Yalıhüyük
Menderes
İNCE
Konya
Yunak
Ali
KÖKER
Konya
İl Geneli
Abdurrahman
KARA
Konya
Akşehir
Aslan
KESKİN
Konya
Emirgazi
Nuretdin
YARAMIŞ
Konya
Ereğli / Konya
Buğra
KOÇAK
Konya
Karatay
Mehmet
UĞUR
Konya
Meram
Kemal
AKKAŞ
Konya
Selçuklu
Mevlüt
UYANIK
Konya
Seydişehir
Şerife
GÜVEN
Kütahya
İl Geneli
Osman
ŞENOL
Kütahya
Altıntaş
İbrahim
AKSAL
Kütahya
Aslanapa
Metin
KULE
Kütahya
Çavdarhisar
Ali
OKUR
Kütahya
Domaniç
Şerif
YILMAZ
Kütahya
Emet
Nihat
KULA
Kütahya
Hisarcık
Ramazan
TUNCEL
Kütahya
Şaphane
Osman Emrah
YALÇINDAĞ
Kütahya
Dumlupınar
Şükrü
ERBAY
Kütahya
Gediz
Alper
İRİKARA
Kütahya
Kütahya Merkez
Nevin
ÇEVİK
Kütahya
Pazarlar
Ali Önder
KARAKAYA
Kütahya
Simav
Ali Önder
KARAKAYA
Kütahya
Tavşanlı
Sabahattin
Pişkin
Malatya
İl Geneli
Berkman
DULCAN
Malatya
Akçadağ
Mehmet
ÖZCAN
Malatya
Arguvan
Ali
ÜSTÜN
Malatya
Battalgazi
Harun
DAĞ
Malatya
Doğanyol
Şulenur
ÜLMEZ
Malatya
Hekimhan
Abdurrezzak
ÜLMEZ
Malatya
Yazıhan
Ahmet
SARI
Malatya
Yeşilyurt
Mustafa
ALPER
Malatya
Arapgir
Semih
TAŞAR
Malatya
Darende
Ahmet
ÇAKIR
Malatya
Doğanşehir
Halis Kaan
PEKSEZER
Malatya
Kale / Malatya
Salim
Durukoğlu
Malatya
Kuluncak
Hasan Selim
YILDIZ
Malatya
Malatya Merkez
Yıldıray
ÖZKUL
Malatya
Pütürge
Murat
TANRIVERMİŞ
Manisa
İl Geneli
Ömer
SOYKÖSE
Manisa
Ahmetli
Ömer
SOYKÖSE
Manisa
Yunusemre
Yiğit
BALKANLI
Manisa
Alaşehir
Ömer
SOYKÖSE
Manisa
Gölmarmara
Fevzi
DÜZÖVÜT
Manisa
Gördes
Nazlım
SARU
Manisa
Kırkağaç
Emirhan
DUMAN
Manisa
Köprübaşı
Ahmet
KORKMAZ
Manisa
Kula
Barış
ARIK
Manisa
Salihli
Ali Osman
AKCA
Manisa
Sarıgöl
Kıvanç
BULUT
Manisa
Saruhanlı
Metin
OĞUZ
Manisa
Selendi
İlker
YİĞİT
Manisa
Soma
Meltem
YILMAZ
Manisa
Akhisar
Ömer
SOYKÖSE
Manisa
Demirci
Mustafa
TEMİZ
Manisa
Manisa Merkez
Muhammed
KARADAĞ
Manisa
Turgutlu
Fatma Nur
BATU
Mardin
İl Geneli
İslam
YILDIZ
Mardin
Artuklu
Zeki
ÖNCEL
Mardin
Dargeçit
Şahin
GÖKÇE
Mardin
Derik
Mehmet Emin
IRMAK
Mardin
Mardin Merkez
Sami
TURAN
Mardin
Mazıdağı
İslam
YILDIZ
Mardin
Midyat
Hasan
AYDIN
Mardin
Nusaybin
Rıdvan
ASLAN
Mardin
Ömerli
Lokman
ALPER
Mardin
Savur
İdris
SEVİMLİ
Mardin
Yeşilli
Emrah
TOPRAK
Mardin
Kızıltepe
Halil
ERTAŞ
Mersin
Akdeniz
Aydın
TANYERİ
Mersin
Anamur
Mehmet
NAZLI
Mersin
Bozyazı
Süleyman
AYBEK
Mersin
Çamlıyayla
Fecrihan
ÖNEM
Mersin
Gülnar
Mehmet Ali
DURSUN
Mersin
Mut
Eyüp
TOLU
Mersin
Toroslar
Şakir
BABALIKLI
Mersin
İl Geneli
Murat
URKAN
Mersin
Aydıncık / Mersin
Ahmet Ali
ŞEHNAZ
Mersin
Erdemli
Veysel
SÖKER
Mersin
Mezitli
Numan
Karcıgil
Mersin
Silifke
Kenan
GÜLKAN
Mersin
Tarsus
İsmet Savaş
EKER
Mersin
Yenişehir
Eray
HİMALAY
Muğla
İl Geneli
Adem
KANKAYNAR
Muğla
Dalaman
Sertan
DEMİRBAYRAKLI
Muğla
Kavaklıdere
Pınar
YURTSEVEN
Muğla
Seydikemer
Halil İbrahim
TANIR
Muğla
Yatağan
Metin
GÖKALP
Muğla
Ula
REFİK
TANRISEVER
Muğla
Bodrum
Neşe
DİLEKÇİOĞLU
Muğla
Datça
ESMERİ ALEV
EKEBAŞ
Muğla
Fethiye
Orkun
AKBABA
Muğla
Köyceğiz
Erdal
SÖZER
Muğla
Marmaris
Tekin
Ülker
Muğla
Milas
Fikri
KUMBASAR
Muğla
Muğla Merkez
Turgut
ŞAHAN
Muğla
Ortaca
Atilla
SARIGÖL
Muş
İl Geneli
Mehmet
AKINTI
Muş
Bulanık
Muhammed
DİNÇER
Muş
Korkut
Aydın
YÜCEKÖK
Muş
Varto
Tuğba
ŞENER BOYDAK
Muş
Hasköy
Onur
AKINTI
Muş
Malazgirt
Nurullah
YAVUZ
Muş
Muş Merkez
Kenan
DİNÇER
Nevşehir
İl Geneli
Hasan
YARIMCA
Nevşehir
Acıgöl
Ümit Yasin
TUNÇBİLEK
Nevşehir
Hacıbektaş
Adem
TANRIVERDİ
Nevşehir
Kozaklı
Murat
DEVECİ
Nevşehir
Avanos
Gökçen
Aker
Nevşehir
Derinkuyu
Muhammet Mustafa
GÜLTEKİN
Nevşehir
Gülşehir
Elif
SALGINCI
Nevşehir
Nevşehir Merkez
Ali
ÖZKAL
Nevşehir
Ürgüp
Yakut
KARAGÖZ
Niğde
İl Geneli
Abdurrahim
TÜRKARSLAN
Niğde
Altunhisar
Emin
KAVUN
Niğde
Çamardı
Abdurrahim
TÜRKARSLAN
Niğde
Çiftlik
Ahmet
ELİFOĞLU
Niğde
Niğde Merkez
Şerafettin
ÇOPUR
Niğde
Bor
Mevlüt
KİRAZCI
Niğde
Ulukışla
Ferhat
SAYIN
Ordu
Akkuş
İlhan
AKSU
Ordu
Aybastı
Murat
YILMAZ
Ordu
Gülyalı
Ahmet
CÖRÜT
Ordu
Gürgentepe
Cemal Can
BAYRAK
Ordu
Kabadüz
Levent
AKKOÇ
Ordu
Kabataş
Erol
YILDIZ
Ordu
Mesudiye
Hamit
GENÇ
Ordu
Ordu Merkez
Vahit
DURAN
Ordu
Perşembe
Ali Fuat
AKSOY
Ordu
Ulubey / Ordu
Mustafa Kemal
POYRAZ
Ordu
İl Geneli
Ali
YAZAN
Ordu
Altınordu
Enver Ersin
EREN
Ordu
Çamaş
Sezer
UÇAMAZ
Ordu
Çatalpınar
Naci
ÇELİK
Ordu
Çaybaşı
Ahmet
ALTUN
Ordu
Fatsa
İsa
FALAY
Ordu
Gölköy
Selçuk
ÖZÇELİK
Ordu
İkizce
Murat
AV
Ordu
Korgan
Aydın
UYGUN
Ordu
Kumru
Coşkun
GENÇ
Ordu
Ünye
Melahat
YÜCEL
Osmaniye
Bahçe
Türkbey
DOĞAN
Osmaniye
Düziçi
Burak
AKIL
Osmaniye
Hasanbeyli
Mehmet Savaş
CEYLAN
Osmaniye
Kadirli
Ahmet
DOKUZOĞLU
Osmaniye
Osmaniye Merkez
Erhan
ÖZMEN
Osmaniye
Sumbas
Ahmet
KURT
Osmaniye
İl Geneli
Burak
AKIL
Osmaniye
Toprakkale
Süleyman
YANGIN
Rize
İl Geneli
Halbay
TURUMTAY
Rize
Ardeşen
Ercan
GALİPOĞLU
Rize
Derepazarı
Yavuz
GÜNAY
Rize
Fındıklı
Halbay
TURUMTAY
Rize
İkizdere
Halbay
TURUMTAY
Rize
İyidere
İlyas
GÜR
Rize
Kalkandere
İsmail
YILMAZ
Rize
Çamlıhemşin
Cengizhan
ÇOLAK
Rize
Çayeli
Serkan
TÜZEL
Rize
Güneysu
Hamdi
ÖZTÜRK
Rize
Hemşin
Yücel
TANAY
Rize
Pazar / Rize
Yücel
TANAY
Rize
Rize Merkez
Cemal
SANDALLI
Sakarya
İl Geneli
Erkam
KAYMAK
Sakarya
Akyazı
Fatih
ÇAKMAK
Sakarya
Ferizli
Akın
ÖZDEMİR
Sakarya
Karapürçek
Faruk
AVCI
Sakarya
Kaynarca
Mertcan
ALTUNSOY
Sakarya
Kocaali
Aziz
SOYLU
Sakarya
Pamukova
Uğur
GÜL
Sakarya
Söğütlü
Hava
ÖZGÜR
Sakarya
Adapazarı
Kubilay
ÖZDEMİR
Sakarya
Arifiye
Hakan
KAYMAKÇI
Sakarya
Erenler
Caner
SİVRİKAYA
Sakarya
Geyve
Engin
TOPLU
Sakarya
Hendek
Batuhan Safa
BÖRKLÜ
Sakarya
Karasu
Engin
ŞAHAN
Sakarya
Sapanca
Erkam
KAYMAK
Sakarya
Serdivan
Enes
GÖK
Sakarya
Taraklı
Yakup
KARA
Samsun
Asarcık
Halit
CANBOLAT
Samsun
Ayvacık / Samsun
Tarık
GÜR
Samsun
Havza
Abdurrahman
AKDENİZ
Samsun
Terme
İsmet
GÜLTEKİN
Samsun
İl Geneli
Alper
NAZ
Samsun
Alaçam
Raziye
KÖK
Samsun
Atakum
Ertuğrul
ULUTEPE
Samsun
Bafra
Esra
KURNAZ
Samsun
Canik
Eray
ÖZATA
Samsun
Çarşamba
Filiz
KARABAŞ
Samsun
İlkadım
Recep
ŞANLI
Samsun
Kavak
Ali
DEMİRHAN
Samsun
Ladik
Seydi
KOÇYİĞİT
Samsun
Ondokuzmayıs
İbrahim
Akkuş
Samsun
Salıpazarı
Ahmet
GÜVEN
Samsun
Tekkeköy
Yüksel
ÖZBEYLİ
Samsun
Vezirköprü
Süreyya
YÜCEL
Samsun
Yakakent
Kadir
GÜNTAY
Siirt
İl Geneli
Halit
ERKILINÇ
Siirt
Aydınlar
Murat
KAPLAN
Siirt
Baykan
Abdulvehap
ÖZGÜR
Siirt
Eruh
Sadık
ÖZKILIÇ
Siirt
Kurtalan
Fatih
AYDAR
Siirt
Pervari
Ahmet
ÖZGÜR
Siirt
Şirvan
Selim
ETE
Siirt
Siirt Merkez
Osman
AYDAR
Sinop
Boyabat
Hakkı
KÜÇÜKBAŞ
Sinop
İl Geneli
Yasemin
ÖZTÜRK
Sinop
Dikmen
Yasemin
ÖZTÜRK
Sinop
Durağan
Hüseyin
ERKAN
Sinop
Erfelek
Selman
YİĞİT
Sinop
Gerze
Yavuz
YİĞİT
Sinop
Türkeli
Yasemin
ÖZTÜRK
Sinop
Ayancık
Orhan
YAVUZ
Sinop
Saraydüzü
Şakir
ERŞAHİN
Sinop
Sinop Merkez
Serpil
KAPLAN
Sivas
İl Geneli
Selcen
KÜÇÜKÇONĞAR
Sivas
Merkez
Selcen
KÜÇÜKÇONĞAR
Sivas
Akıncılar
Recep Batuhan
BIYIKLIOĞLU
Sivas
Altınyayla / Sivas
Recep Batuhan
BIYIKLIOĞLU
Sivas
Divriği
Öner
TELLİOĞLU
Sivas
Gürün
Salih
KARTAL
Sivas
İmranlı
Hakan
DEMİRER
Sivas
Kangal
Orhan
DÜLGER
Sivas
Suşehri
Mehmet
AKIŞOĞLU
Sivas
Şarkışla
Osman
YÜKSEL
Sivas
Yıldızeli
Durmuş
ALTAY
Sivas
Zara
Abdulkerim
KARABOĞAZLI
Sivas
Doğanşar
Ali
KINCIR
Sivas
Gemerek
HAKAN
GÜNEŞ
Sivas
Gölova
Recep
KILIÇİN
Sivas
Hafik
Barış
CEYLAN
Sivas
Koyulhisar
Yiğit Afşin
YILDIRIM
Sivas
Ulaş
Nizamettin
Egepehlivan
Şanlıurfa
İl Geneli
İsmail
BAYRAM
Şanlıurfa
Akçakale
İsmail
ARSLAN
Şanlıurfa
Eyyübiye
Yunus
DOĞAN
Şanlıurfa
Birecik
Mustafa
DURU
Şanlıurfa
Bozova
Ercan
KÜSKÜN
Şanlıurfa
Halfeti
Melek
KARATAY
Şanlıurfa
Harran
İsmail
EKE
Şanlıurfa
Hilvan
Mehmet Şükrü
ÇADIRCI
Şanlıurfa
Şanlıurfa Merkez
Mahmut
İNCİ
Şanlıurfa
Karaköprü
Ahmet
GÜL
Şanlıurfa
Ceylanpınar
Abdülhamit
FIRAT
Şanlıurfa
Haliliye
Halil
İnci
Şanlıurfa
Siverek
Ali
ÇİFTEL
Şanlıurfa
Suruç
Hasan
TEKİN
Şanlıurfa
Viranşehir
Zeynel
YAZOĞULLARI
Şırnak
İl Geneli
Nizar
ENCÜ
Şırnak
Beytüşşebap
Emre
ERÇETİN
Şırnak
Cizre
Semih
ÖZYURT
Şırnak
İdil
Duygu
KAPLAN
Şırnak
Silopi
Veli
Yalgettekin
Şırnak
Şırnak Merkez
Nizar
ENCÜ
Şırnak
Uludere
Nizar
ENCÜ
Şırnak
Güçlükonak
Ali
ACAR
Tekirdağ
İl Geneli
Ferhat
AKGÜN
Tekirdağ
Hayrabolu
Erman
GÜLSEVER
Tekirdağ
Kapaklı
Murat
HOZER
Tekirdağ
Malkara
Erdi
KURU
Tekirdağ
Marmaraereğlisi
Tuğçe
ÇALIŞKAN
Tekirdağ
Muratlı
Tanju
ARSLAN
Tekirdağ
Saray / Tekirdağ
Buse Hayat
ZEYTİNOĞLU
Tekirdağ
Çerkezköy
Sabahattin
Gürel
Tekirdağ
Çorlu
Kazım
AÇIK
Tekirdağ
Şarköy
Halil
Acar
Tekirdağ
Tekirdağ Merkez
Mehmet
Altaş
Tokat
Almus
Fehmi
ERTİN
Tokat
Artova
Fatih
KARAMAN
Tokat
Başçiftlik
Şenel
KORKMAZ
Tokat
Pazar / Tokat
Kenan
KAYHAN
Tokat
Reşadiye
Nahide
SEVİM
Tokat
Sulusaray
Ahmet
GÜL
Tokat
Tokat Merkez
Furkan
YURDAER
Tokat
Turhal
İ.Ahmet
PASİNLİOĞLU
Tokat
Yeşilyurt / Tokat
Mevlüt
ŞENGÜL
Tokat
Zile
Yaşar Erkan
İÇEN
Tokat
İl Geneli
Musa
ÖZDEMİR
Tokat
Erbaa
Samet
KÜÇÜK
Tokat
Niksar
Erdal
KARAKAŞ
Trabzon
İl Geneli
Kahraman
ALTUNTAŞ
Trabzon
Araklı
Mehmet
ŞAHİNTÜRK
Trabzon
Arsin
Sinem
DEMİRGÖZ
Trabzon
Beşikdüzü
Ahmet
YILMAZ
Trabzon
Çarşıbaşı
Furkan Kerim
KADAYIF
Trabzon
Çaykara
Emirhan
YILDIRIM
Trabzon
Dernekpazarı
Adem
ÜST
Trabzon
Düzköy
Enis
EREL
Trabzon
Hayrat
Osman
YILMAZ
Trabzon
Köprübaşı
Aydın
SANCAK
Trabzon
Maçka
Fırat Dolunay
ALTUNTAŞ
Trabzon
Of
Zeynep
Arıcı
Trabzon
Sürmene
Özer
MARAPOĞLU
Trabzon
Şalpazarı
Metincan
DİKMEN
Trabzon
Tonya
Tuna
KURT
Trabzon
Trabzon Merkez
Ahmet Enes
ANGIN
Trabzon
Vakfıkebir
Melican
YILDIRIM
Trabzon
Yomra
Ahmet Cemalettin
KALMUOĞLU
Trabzon
Akçaabat
Hasan
TOSUN
Trabzon
Ortahisar
Fatoş
BATMAN
Tunceli
İl Geneli
Mustafa Kemal
ATİKELER
Tunceli
Çemişgezek
Enes
CÖMERT
Tunceli
Hozat
Pınar
KIZILAVUZ
Tunceli
Mazgirt
İbrahim
EROL
Tunceli
Nazımiye
Metehan
DOĞAN
Tunceli
Ovacık / Tunceli
Metehan
DOĞAN
Tunceli
Pertek
Ahmet Semih
BAMYACI
Tunceli
Pülümür
Mehmet
CÖMERT
Tunceli
Tunceli Merkez
Hüseyin Eren
CÖMERT
Uşak
Banaz
Hüseyin
DEMİR
Uşak
Eşme
Mesut
BUHUR
Uşak
Karahallı
Aybüke
TOKÖZ
Uşak
Ulubey
Ahmet Doğukan
TOKÖZ
Uşak
İl Geneli
Hüseyin
DEMİR
Uşak
Sivaslı
Recep
ÖZKAN
Uşak
Uşak Merkez
Halil İbrahim
ERKUT
Van
İl Geneli
Gökhan
AYBE
Van
Bahçesaray
Ferit
TANCAN
Van
Çatak
Hakan
TEKDEMİR
Van
Gevaş
Serkan
FİDAN
Van
Gürpınar
Abdullah
AKBAŞ
Van
Özalp
Kemal
ÖZKÖZÜ
Van
Saray / Van
Şakir
GÜNEŞ
Van
Başkale
Serkan
BOZKURT
Van
Çaldıran
Harun
BAYRAK
Van
Edremit
SERKAN
ŞENER
Van
Erciş
Kadir
ÖZLEK
Van
Muradiye
Özcan
ACAR
Van
Van Merkez
Jiyan
VURAL
Yalova
Altınova
Niyazi Okan
PAMAY
Yalova
Çiftlikköy
Erdim
ERKORKMAZ
Yalova
Termal
Oktay
ÖZER
Yalova
Yalova Merkez
Mehmet Remzi
GÖL
Yalova
İl Geneli
Umut
KÜÇÜKBAYRAKTAR
Yalova
Armutlu
Alparslan
AKKOZ
Yalova
Çınarcık
İsmet Merih
HELVACI
Yozgat
Aydıncık
Burak
UÇAR
Yozgat
Çandır
Fuat
AKOL
Yozgat
Çayıralan
Bahadır
COŞKUN
Yozgat
Kadışehri
Erhan
TAŞGIN
Yozgat
Saraykent
Abdullah
YAVUZ
Yozgat
Sarıkaya
Rafet Deniz
KARACA
Yozgat
Sorgun
Bayram
KILIÇ
Yozgat
İl Geneli
Vural Egemen
SARIGÖZ
Yozgat
Akdağmadeni
Turan
ERSOY
Yozgat
Boğazlıyan
Tuncer
TÜRKSOY
Yozgat
Çekerek
Mehmet
ERDEN
Yozgat
Şefaatli
Hayati
İPEK
Yozgat
Yenifakılı
Yasin
ATEŞ
Yozgat
Yerköy
Hüseyin
ÇELİK
Yozgat
Yozgat Merkez
Mehmet Akif
YALÇIN
Zonguldak
İl Geneli
Çağrı
AYDIN
Zonguldak
Alaplı
Muharrem
ERDOĞAN
Zonguldak
Kilimli
Tansu
YILDIRIM
Zonguldak
Çaycuma
Sibel
DİLSİZ
Zonguldak
Devrek
Murat
KESKİN
Zonguldak
Ereğli / Zonguldak
Murat
TATLIBAŞ
Zonguldak
Gökçebey
Şenol
KOCAARSLAN
Zonguldak
Zonguldak Merkez
Cem Mustafa
KARA