AKP'nin 64 oy farkla kazandığı Şanlıurfa Siverek'te skandal görüntüler: Hepsine vurmayın cezaevinde öyle dediler

Kaynak: Cumhuriyet
AKP'nin 64 oy farkla kazandığı Şanlıurfa Siverek'te skandal görüntüler: Hepsine vurmayın cezaevinde öyle dediler
31 Mart günü yapılan yerel seçimlerde tüm Türkiye sandık başındayken, birçok ilden usulsüzlük haberleri geldi. AKP’nin yalnızca 64 oyla kazandığı Şanlıurfa Siverek’te skandal görüntüler kameraya yansıdı.

Türk halkı, dün 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yönetimleri belirlemek için sandık başına gitti. Oy verme işlemi sırasında ve daha sonra oy sayımında, çok sayıda ilden usulsüzlük haberleri geldi. Yerel seçimler sürerken, olayların en yoğun olarak yaşandığı illerden biri de Şanlıurfa oldu.

KONUŞMALAR DİKKAT ÇEKTİ

AKP, kesin olmayan sonuçlara göre, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yalnızca 64 oyla seçimi kazandı. Siverek Taşıkara-Duydum köyündeki 1505 numaralı sandıkta, oy kullanma işlemi sırasında skandal görüntüler kaydedildi.

Söz konusu görüntülerdeki konuşmalarda, "Hepsine vurmayın, bir tanesi, cezaevinde öyle dediler" ifadeleri dikkatleri çekti.

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