Bağırsak iltihaplarını tedavi eden dikkat çeken ot

İnsanların korkulu rüyası olan bağırsak iltihaplarını tedavi eden kadıntuzluğu otu dikkatlerden kaçmadı.

Erhan Songür KAYNAK: Haber Merkezi
Bağırsak iltihaplarını tedavi eden dikkat çeken ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan bağırsak iltihaplarını tedavi eden kadıntuzluğu otu dikkat çekti.

BAĞIRSAK İLTİHABI NEDİR?

Bağırsak iltihaplanması gıda zehirlenmeleri gibi birçok nedenden kaynaklı olarak ortaya çıkabilir. Bu sağlık problemi tıpta ”karmaşık” olarak değerlendirilmektedir.

Bağırsak iltihabında; bağırsağın içinde bulunan ince zar iltihaplanır ve görevlerini yerine getiremez.

Belirtileri fark edilebilirdir. Tedavi edilmemesi ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet verebilir.

En yaygın olanları ülseratif kolit ve Crohn hastalığıdır. İşte bağırsak iltihabı ve bu sınıfa giren hastalıklar.

KADINTUZLUĞU OTU NASIL KULLANILIR?

İnce kıyılmış kabuklardan 1 çay kaşığı ( kök kullanılacaksa 1 çorba kaşığı ) 0,5 litre suda 10 dakika kaynatılır.

Günde 4 defa yemeklerden evvel 1′er çay bardağı içilir. Ayrıca 4 bardak suya 20-30 gr. yaprak konarak birkaç dakika kaynatılıp günde 3 defa 1′er çay bardağı içilir.

Hamileler kadıntuzluğu bitkisini kesinlikle kullanmamalıdır.

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