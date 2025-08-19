Bağırsakları anında açıyor, sağlığı dönüştürüyor! Uzmanlar mucize besini anlattı

Lahana turşusu, sofraların mütevazı lezzeti olmanın ötesine geçerek bilim dünyasının dikkatini çekti.

Fermente bir gıda olarak, sindirim sistemi sağlığını destekleyen probiyotikler ve yüksek lif içeriğiyle bağırsakları adeta bir makine gibi çalıştırdı.

Uzmanlar, bu geleneksel besinin modern sağlık sorunlarına doğal bir çözüm sunduğunu belirtti.

"BAĞIRSAK MİKROBİYOMU, GENEL SAĞLIĞIN TEMEL TAŞLARINDAN BİRİ"

Harvard Tıp Fakültesi’nden beslenme uzmanı Dr. Walter Willett, lahana turşusunun sindirim sistemi üzerindeki etkilerini “olağanüstü” olarak nitelendirerek, “Bağırsak mikrobiyomu, genel sağlığın temel taşlarından biri. Lahana turşusu gibi fermente gıdalar, probiyotik bakteriler sayesinde bağırsak florasını dengeleyerek sindirimi kolaylaştırıyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor” dedi.

Amerikan Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, lahana turşusunun içerdiği probiyotiklerin, irritabl bağırsak sendromu (IBS) gibi sindirim sorunlarının semptomlarını hafiflettiğini ortaya koydu.

Araştırma, bir porsiyon lahana turşusunun 28 farklı bakteri suşu içerebileceğini ve bu çeşitliliğin bağırsak sağlığını desteklemede kritik bir rol oynadığını gösterdi.

Lahana turşusunun sindirim sistemine faydaları, yalnızca probiyotiklerle sınırlı değil. Amerikan Tarım Bakanlığı’na göre, 100 gram lahana turşusu yaklaşık 3 gram lif içerdi. Bu lif, bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlığı önlüyor ve sağlıklı bir mikrobiyom oluşumunu destekledi.

Hollanda’daki Utrecht Üniversitesi’nden mikrobiyolog Dr. Maria Carmen Collado, “Lahana turşusundaki prebiyotik lifler, iyi bakterilerin çoğalmasını teşvik ederek bağırsak sağlığını optimize eder. Bu, gaz, şişkinlik ve kabızlık gibi sorunların azalmasına yardımcı olur” dedi.

BAĞIŞIKLIK VE ZİHİN SAĞLIĞINA KATKILARI

Lahana turşusunun faydaları sindirimle sınırlı kalmadı. Probiyotikler, bağırsak-beyin ekseni üzerinden zihinsel sağlığı da olumlu etkiledi.

Valencia Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma, sağlıklı bağırsak mikrobiyomuna sahip bireylerin daha iyi hafıza ve öğrenme becerilerine sahip olduğunu gösterdi.

Dr. Collado, “Bağırsaklar, serotonin gibi ruh halini düzenleyen nörotransmitterlerin üretiminde kilit rol oynar. Lahana turşusu gibi probiyotik gıdalar, depresyon ve anksiyete semptomlarını hafifletebilir” dedi.

Çinli araştırmacılar, probiyotiklerin Alzheimer riskini azaltabileceğini öne sürdürdü.

Bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri de göz ardı edilemez. Lahana turşusu, C vitamini açısından zengin bir kaynak.

Bir araştırma, fermente lahana ürünlerinin C vitamini içeriğinin taze sebzelerden daha yüksek olabileceğini belirtti.

Harvard Tıp Fakültesi’nden bir kardiyolog Dr. Eric Rimm, “C vitamini ve probiyotikler, bağışıklık hücrelerini destekleyerek vücudun enfeksiyonlarla savaşma kapasitesini artırır” dedi.

KİLO KONTROLÜNDEN KALP SAĞLIĞINA

Lahana turşusu, düşük kalorili yapısı ve yüksek lif içeriğiyle kilo kontrolünde de etkili.

Oxford Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Prof. Susan Jebb, “Lif zengini gıdalar, tokluk hissini artırarak kalori alımını doğal yollardan azaltır. Lahana turşusundaki probiyotikler, yağ emilimini azaltarak daha ince bir bel ölçüsüne katkıda bulunabilir” dedi.

Yakın zamanda yapılan bir çalışma, probiyotik verilen bireylerin, plasebo grubuna kıyasla %50 daha az vücut yağı kazandığını gösterdi.

Kalp sağlığı açısından da lahana turşusu güçlü bir destekçi. Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin raporuna göre, lahana turşusundaki bitki sterolleri, LDL (kötü) kolesterolü %10’a kadar düşürebiliyor. Ayrıca, potasyum içeriği kan basıncını dengeleyerek kardiyovasküler hastalık riskini azaltıyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Lahana turşusunun faydaları saymakla bitmese de, uzmanlar ölçülü tüketim konusunda uyardı.

Yüksek tuz içeriği, hipertansiyon veya böbrek hastalığı olan bireyler için risk oluşturabilir.

Gastroenterologlar, “Lahana turşusu, sağlıklı bireyler için mükemmel bir besin. Ancak tuz hassasiyeti olanlar doktorlarına danışmalı” dedi.

SOFRANIZDA BİR SÜPER GIDA

Lahana turşusu, binlerce yıllık bir gelenekle günümüz biliminin buluştuğu bir besin. Sindirim sistemini güçlendiren, bağışıklığı destekleyen ve zihinsel sağlığı iyileştiren bu fermente gıda, modern diyetlerde daha fazla yer almayı hak etti.

Uzmanlar, günde bir porsiyon lahana turşusunun bağırsak sağlığını dönüştürebileceğini ve genel sağlığa katkıda bulunabileceğini vurguladı.