Bağırsakları motor gibi çalıştıran mucize ot ortaya çıktı

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Bunlardan birisi olan demirhindinin faydaları dikkat çekti.

Demirhindi otu; Göz, safra kesesi ve bağırsak sağlığına iyi gelir.

DEMİRHİNDİ OTU NEDİR?

Demirhindi bitkisi, tropik iklimlerde yetişen ve baklagil familyasına ait bir ağaç türüdür.

Çiçekleri sarı ve kırmızı renkli salkımlar şeklinde olup, meyveleri koyu kırmızı renkte, büyük ve tohumlu bir kabuk içerir. Meyvenin içindeki ekşi ve tatlı macun kıvamındaki öz, gıda ve sağlık için faydalıdır.

DEMİRHİNDİ NASIL TÜKETİLİR?

Genel olarak reçellerde, marmelatlarda ve soslarda sıklıkla kullanılan demirhindi, bunlara ek olarak çorbalar başta olmak üzere birçok yemeğe de baharat olarak ilave edilebiliyor olduğu vurgulandı.