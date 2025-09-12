Bağırsakları rahatlatıp makine gibi çalıştırıyor! Yoğurttan 10 kat faydalı

Kimchi, tuzlu lahana, sarımsak, zencefil ve kırmızı biberle hazırlanan fermente bir sebze karışımı olarak yüzyıllardır Kore sofralarının vazgeçilmezi olduğunun altı çizildi.

Son yıllarda Batı'da da popülerlik kazanan bu yiyecek, bilim dünyasında "probiyotik ambarı" olarak anıldı.

Journal of Ethnic Foods'ta yayımlanan kapsamlı bir derleme çalışmasına göre, kimchi'deki laktik asit bakterileri (LAB) özellikle Lactobacillus plantarum ve Leuconostoc mesenteroides türleri yoğurttakilerden farklı olarak, fermente sebzelerin doğal çeşitliliğini taşıyor ve bağırsak mikrobiyotasını daha geniş bir yelpazede destekledi. Bu, yoğurt gibi süt bazlı probiyotiklerin sınırlı suşlarına kıyasla, kimchi'nin sindirim kanalındaki "iyi bakterileri" 10 kat daha etkili çoğalttığını gösterdi.

Gastroenterolog Dr. Will Bulsiewicz, "Fiber Fueled" kitabının yazarı ve mikrobiyom uzmanı olarak, kimchi'yi "bağırsakların en güçlü müttefiki" olarak nitelendirdi.

Bulsiewicz, "Kimchi gibi fermente gıdalar, Stanford Üniversitesi'nin 2021 tarihli çalışmasında da görüldüğü üzere, 10 haftalık tüketimde bağırsak bakterisi çeşitliliğini yüzde 30 artırıyor ve iltihap seviyelerini düşürüyor" dedi.

Ona göre, bu etki yoğurttan üstün çünkü kimchi, lif ve antioksidanlarla dolu sebzeleri probiyotiklerle birleştirerek sindirimi "makine gibi" akıcı hale getiriyor kabızlığı önleyip, düzenli bağırsak hareketlerini teşvik etti.

İngiliz doktor ve sağlık uzmanı Dr. Michael Mosley ise, BBC Science Focus Magazine'de kimchi'nin prediyabet hastaları üzerindeki etkilerini vurguladı.

Annals of Nutrition and Metabolism dergisinde yayımlanan bir Kore çalışmasında, 21 prediyabetli katılımcıya 8 hafta boyunca fermente kimchi yedirildiğinde, hem kilo hem de bel çevresi önemli ölçüde azaldı; ayrıca kan basıncı ve insülin duyarlılığı iyileşti. Mosley, "Fermente kimchi, yoğurt gibi probiyotikleri taşıyor ama sebze bazlı yapısı sayesinde anti-enflamatuar bileşenler ekliyor, bu bağırsakları rahatlatıp, sindirimi saat mekanizması gibi hassas çalıştırıyor" yorumunu yaptı.

Uzman, haftada üç porsiyon kimchi tüketiminin, obezite riskini erkeklerde yüzde 10 azalttığını belirten Health Examinees Kohort Araştırması'na atıf yaptı.

PubMed'de erişime açık bir incelemeye göre, kimchi'nin probiyotik zenginliği sadece sindirimi değil, bağışıklık sistemini de güçlendirdi.

İçerdiği LAB'ler, fare modellerinde enflamasyon belirteci TNF-alfa'yı düşürerek bağışıklık yanıtını optimize etti.

Üstelik, fermente gıdalar arasında kimchi'nin çeşitliliği –örneğin, sauerkraut veya kefir'e göre daha fazla suş barındırması– gut mikrobiyomunu daha dengeli hale getirdi. Ancak uzmanlar, yüksek tuz içeriği nedeniyle hipertansiyon hastalarının porsiyonları sınırlamasını önerdi.

Dr. Bulsiewicz, "Bu fermente mucize, modern beslenmenin en güçlü silahı – sindiriminizi dönüştürmek için bir kaşık yeterli" sözlerini kullandı.