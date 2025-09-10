Bin yıllık Osmanlı tıbbının gizli hazinesi karışım! Enfeksiyonlardan kronik hastalıklara her derde deva

Uzmanlar, tip 2 diyabet hastalarının kan şekeri yönetiminde yardımcı olabileceğini belirtiyor, ancak ölçülü kullanım şartıyla.

Osmanlı saray hekimlerinin reçetelerinde yer alan kaşırım, elma sirkesi ve balın fermente edilmiş haliyle hazırlanan bir karışım olarak biliniyor.

16. yüzyıl Osmanlı tıp eserlerinde, bu iksirin mide rahatsızlıklarını yatıştırmaktan bağışıklığı güçlendirmeye kadar geniş bir yelpazede kullanıldığı belgelendi.

Örneğin, dönemin ünlü hekimi Şerafeddin Sabuncuoğlu'nun yazılarında, sirke-bal karışımının vücut dengesini sağladığı ve "70 derde şifa" olarak nitelendirildiği belirtildi. Bu gelenek, antik Yunan'dan Hipokrat'a uzanan bir mirasın devamı; Hipokrat da sirkeyi yara temizliğinde ve sindirim desteği için öneriyordu.

Günümüzde ise bilimsel çalışmalar, kaşırımın en çarpıcı etkisini insülin ve kan şekeri regülasyonunda gösterdi.

Harvard Üniversitesi'nden Dr. David Ludwig, sirkenin yemek sonrası kan şekeri piklerini %30'a varan oranda düşürebileceğini vurguladı. Ludwig'in öncülüğündeki araştırmalar, sirkenin içerdiği asetik asidin mide boşalmasını yavaşlatarak glikoz emilimini dengelediğini ortaya koydu.

Benzer şekilde, NutritionFacts.org'un kurucusu Dr. Michael Greger, balın antioksidan özelliklerinin insülin direncini azaltabileceğini belirtiyor, ancak diyabet hastalarına "ölçülü tüketim" uyarısında bulundu.

Greger'in derlediği verilere göre, doğal balın glisemik indeksi rafine şekerden düşük olsa da, aşırı alım kan şekerini yükseltebilir.Son randomize kontrollü klinik denemeler bu iddiaları destekledi.

Frontiers in Nutrition dergisinde yayınlanan bir meta-analiz, tip 2 diyabetli 200'den fazla hastada günde 30 ml elma sirkesinin açlık kan şekerini ortalama 22 mg/dL düşürdüğünü ve HbA1c seviyelerini %1.5 azalttığını gösterdi.

Araştırmacılar, sirkenin insülin duyarlılığını artırarak pankreas üzerindeki yükü hafiflettiğini belirtiti.

Bal için ise, British Journal of Nutrition'da yer alan bir kohort çalışması, düzenli bal tüketenlerin prediyabet riskinin %25 azaldığını raporladı. Ancak, bu faydalar sadece doğal, işlenmemiş ürünlerde geçerli; sahte bal veya aşırı tüketim ters etki oluşturabilir.

Uzmanlar, kaşırımın faydalarını abartmamak gerektiğini vurguladı. Amerikan Diyabet Derneği'nden Dr. Carol Johnston, "Sirke ve bal, ilaçların yerini alamaz, ama destekleyici rol oynayabilir" dedi.