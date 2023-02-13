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1 bardak içmek yetiyor. Bağırsakları tertemiz yapıyor

Güne bir bardak elma suyu içerek başlamanız önerildi. Ayrıca böyle güne başlarsanız bağırsaklarınızın tertemiz olacağı vurgulandı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 14:11
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Bağırsakları tertemiz yapıyor

1 bardak içmek yetiyor. Bağırsakları tertemiz yapıyor
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Posta'da yer alan habere göre; Lif oranının en yüksek meyvelerin başında elmanın geldiği biliniyor. Elma suyu bağırsak temizliğinde önemli olduğu vurgulandı. Özellikle sabahları aç karnına elma suyunun tüketilmesi gerektiği bildirildi. İşte detaylar...

SABAHLARI BAĞIRSAKLARI TEMİZLEYEN İÇECEKLER

30 dakika sonra elma suyunun üzerine bir bardak su için. Bu rutini günde birkaç kez tekrarlayın ve üç gün boyunca devam edin. Arada bir bardak kuru erik suyu da içebilirsiniz. Bu kolon temizliği yöntemini (kalın bağırsak temizliği) uygularken katı yiyeceklerden uzak durulması tavsiye edilir.

Taze elma suyu, kolon temizliği için en iyi ev ilaçlarından biridir. Elma suyu düzenli olarak bağırsak hareketlerini teşvik eder, toksinleri yıkar ve sindirim sisteminin yanı sıra karaciğer sağlığını da iyileştirir. Taze sıkılmış elma suyu en iyi sonuçları verir, ancak mevcut değilse, paketlenmiş organik elma suyunu kullanabilirsiniz.

Kolon temizliği için (kalın bağırsak temizliği) güne bir bardak elma suyu içerek başlayın.

Lif açısından zengin gıdalar tüketmek bağırsak hareketlerinizi canlandıracaktır. Lif bakımından zengin gıdalar yemek, zararlı toksinlerden kolonu temizlemeye yardımcı olacaktır. Lifler dışkıları yumuşak tutmaya ve bağırsak hareketini iyileştirmeye yardımcı olur; Bu durumda, vücut atık olan ürünleri hızlıca atabilir. Aynı zamanda, lif bakımından zengin besinler de herhangi bir bağırsak probleminden kurtulmaya yardımcı olacaktır.

Limonun antioksidan özellikleri vardır ve yüksek C vitamini içeriği kolon temizliği için oldukça iyidir. Bu nedenle, limon suyu kolon temizliği için kullanılabilir. Bir limon suyu, bir tutam deniz tuzu ve biraz bal bir bardak ılık suda karıştırın. Bu çözümü sabahları aç karnına için.

Bu içecek hem kolon temizliğini sağlayacak hem de daha fazla enerji daha iyi bir cilde sahip olmanıza yardımcı olacaktır. Bir bardak elma suyuna iki çorba kaşığı taze sıkılmış limon suyu ekleyin. Günde üç veya dört bu karışımı için.

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