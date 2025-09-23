Bağırsaklarınızda fırtına koparan meyve ortaya çıktı!

Beslenme ve sindirim sistemi üzerine yapılan çalışmalar, yaygın olarak tüketilen bir meyvenin bağırsak florası üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ortaya koydu.

Uzmanlar, bu meyvenin içeriğindeki bazı bileşenlerin hassas bağırsak yapısını bozarak, bağırsak geçirgenliğini artırabileceği ve potansiyel olarak kronik inflamasyona yol açabileceği konusunda uyardı.

EN TEHLİKELİ MEYVE: MUZ

Uluslararası saygın dergilerde yayınlanan araştırmalar, özellikle olgunlaşmamış muzun yüksek dirençli nişasta içeriği nedeniyle sindirimi zorlaştırdığını ve şişkinliğe neden olabileceğini belirtti. Ancak asıl tehlike, halk arasında yaygın olan yanlış bir kanının tersine, aşırı olgunlaşmış muzlarda ortaya çıktı.

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden gastroenterolog Dr. Gregory M. Pincus, aşırı olgunlaşmış muzların fruktoz ve FODMAPs (Fermente Edilebilir Oligosakkaritler, Disakkaritler, Monosakkaritler ve Polioller) açısından zengin olduğunu vurguladı.

Dr. Pincus, bu maddelerin irritabl bağırsak sendromu (IBS) ve diğer sindirim sistemi rahatsızlıkları olan bireylerde şişkinlik, gaz ve karın ağrısı gibi semptomları tetikleyebileceğini belirtti. Hatta, bazı vakalarda bağırsaklardaki zararlı bakterilerin aşırı üremesine de yol açabileceği düşünüldü.

BAĞIRSAK DOSTU BESLENME İÇİN ÖNERİLER

Harvard Tıp Fakültesi Beslenme Bölümü'nden Prof. Dr. Sarah W. Davis, "Bağırsak sağlığı, genel vücut sağlığının temelidir. Doğru besin seçimleri, hem fiziksel hem de mental sağlığımızı doğrudan etkiler" dedi.

Dr. Davis, muz yerine sindirim sistemini destekleyen ve probiyotik özelliği olan meyvelere yönelmenin önemini vurguladı.

Bu meyveler arasında;

Fermente gıdalar: Kefir, yoğurt gibi probiyotik zengini gıdalar

Düşük şekerli meyveler: Yaban mersini, ahududu gibi lif oranı yüksek meyveler

Sebzeler: Koyu yeşil yapraklı sebzeler ve kök sebzeler

Uzmanlar, bağırsak sağlığının korunması için işlenmiş gıdalardan, aşırı şekerden ve yapay tatlandırıcılardan uzak durulması gerektiğini belirtti. Özellikle yaz aylarında serinlemek için tüketilen meyvelere dikkat etmek, sindirim sisteminin dengesini korumak açısından kritik bir önem taşıyor.