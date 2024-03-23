Bağışıklığı güçlendiren doğal reçete ortaya çıktı

Gülsüm Sundu
Bağışıklığı güçlendiren doğal reçete ortaya çıktı
Bağışıklık güçlendiren doğal deçete olarak karamık otu ortaya çıktı.

Doğal sağlık yöntemleri üzerine araştırma yapanlar için, tarih boyunca iyileştirici etkileriyle tanınan bir bitki öne çıkar: Karamık otu.

Karamık Otu: Doğal Bağışıklık Destekleyici

Modern tıbbi tedaviler her ne kadar ilk tercihimiz olsa da, alternatif tıp uygulamaları yüzyıllardır destekleyici tedavi olarak varlığını sürdürmektedir. Bu alanda en çok tercih edilenler doğal bitkilerdir.

Genellikle çay formunda tüketilen bu bitkiler, bazen çiğ veya pişmiş olarak da kullanılabilir.

Latince adıyla Berberis Vulgaris, yani karamık otu, şifalı bitkiler kategorisinde yer alır.

Halk dilinde kadın tuzluğu veya karamık olarak da anılır.

Karamık otunun sağlık üzerindeki olumlu etkileri sayesinde, bu bitki alternatif tıpta sıkça tercih edilen bir ürün haline gelmiştir.

karamuk-enfeksiyon-hastaliklarina-birebir-2.jpg

Karanfilgiller familyasına ait olan karamık otu, doğada kendiliğinden yetişebilen bir bitkidir ve genellikle buğday tarlalarında bulunur.

Bitkinin yüksekliği 30 ile 100 cm arasında değişir. Tohumları zehirli olduğundan, olgunlaşmadan önce tüketilmesi sakıncalıdır.

Meyve verme özelliği de bulunan karamık otu, çeşitli renklerde yapraklara sahip olabilir.

Karamık meyvesi ve karamık çayı, birçok sağlık sorununa karşı destek sağladığı için, karamık otu doğal bir iyileştirici olarak kabul edilir.

İlgili Haberler
Mucize otun inanılmaz 9 faydası ortaya çıktı
Keçikulağı otunun bilinmeyen 6 faydası ortaya çıktı
Arapsaçı otunun bilinmeyen 7 mucize faydası ortaya çıktı
Bronşit ve kuru öksürüğe iyi geliyor. İşte mucize otun faydaları
Son Haberler
Otomotiv devi 400 kişiyi işten kovacak. Çalışanlar kara kara düşünüyor Otomotiv
Otomotiv devi 400 kişiyi işten kovacak. Çalışanlar kara kara düşünüyor
Bakan Yerlikaya ‘gereği yapıldı’ diyerek duyurdu! İstanbul’da tepki çeken görüntüler… Gündem
Bakan Yerlikaya ‘gereği yapıldı’ diyerek duyurdu! İstanbul’da tepki çeken görüntüler…
Ladin ormanlarını bekleyen büyük tehlike! / Faruk ÇEBİ Konuk Kalem
Ladin ormanlarını bekleyen büyük tehlike! / Faruk ÇEBİ
Ankara'da yolun bir tarafında lapa lapa kar yağarken diğer taraftan yağış olmaması görenleri şaşırttı Video
Ankara'da yolun bir tarafında lapa lapa kar yağarken diğer taraftan yağış olmaması görenleri şaşırttı
Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Ünlü gazeteci üyelerin alacağı kararı açıkladı Spor
Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Ünlü gazeteci üyelerin alacağı kararı açıkladı
Almanya’da esrar kullanımı yasallaştı. 1Nisan’dan itibaren başlıyor Dünya
Almanya’da esrar kullanımı yasallaştı. 1Nisan’dan itibaren başlıyor
Yolcu treni ile traktör çarpıştı. Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı Gündem
Yolcu treni ile traktör çarpıştı. Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı