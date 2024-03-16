Bronşit ve kuru öksürüğe iyi geliyor. İşte mucize otun faydaları

Günümüzde pek çok kişi, sağlık sorunlarına doğal çareler arıyor ve bu amaçla şifalı otlara yöneliyorlar.

Bronşit ve kuru öksürük için etkili olduğu bilinen kargasabunu otunun harikulade yararları keşfedildi.

Peki, kargasabunu otu tam olarak nedir?

Bu bitki, karanfilgiller ailesine aittir. Sabunotu, 30-80 cm arasında değişen boyutlarda, çok yıllık bir bitkidir. Kök sistemi yer altında yatay bir şekilde yayılır. Bitkinin gövdesi, taban kısmında mor-kırmızı, üst kısımlarda ise açık yeşil renkte olup, silindir şeklinde ve sert bir yapıya sahiptir.

Faydaları nelerdir?

İdrar artırıcı özelliğe sahiptir.

Bronşit ve kuru öksürük durumlarında balgam söktürücü olarak işlev görür.

Terlemeyi teşvik eder.

Nasıl kullanılmalıdır?

İki tatlı kaşığı kuru sabunotu kökü bir demliğe alınır.

Üzerine 300-500 ml kaynar su eklenir.

5-10 dakika demlenmeye bırakılır.

Süzülerek tüketilir.

Uyarı: Sabunotu kökü çayının aşırı tüketimi mide ve bağırsaklarda rahatsızlığa yol açabilir. Normal dozajlarda herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır.