Bağışıklığı Güçlendirmek İçin Neler Yapılmalı?

Özellikle COVID-19 pandemisinin ardından, bağışıklığı güçlü tutmanın önemi daha fazla gündeme gelirken, birçok uzmana göre bu süreçte uygulanacak adımlar, yalnızca hastalık dönemlerinde değil, genel sağlık için de kritik rol oynuyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için uzmanlar sağlıklı ve dengeli beslenmenin, düzenli egzersiz yapmanın, yeterli uyku almanın ve stresi yönetmenin önemine dikkat çekiyor. Harvard Tıp Fakültesi'nden Dr. Michael Roizen, "Besinler yoluyla bağışıklık sistemine destek sağlamak, vücudun enfeksiyonlarla mücadele gücünü artırmanın en doğal yollarından biridir. Özellikle C vitamini, çinko ve D vitamini gibi bağışıklık sistemini destekleyen vitaminlerin alınması kritik öneme sahiptir" diyor.

SAĞLIKLI BESLENME

Dr. Roizen’e göre, bağışıklığı güçlendiren başlıca gıdalar arasında narenciye, yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı biber, badem ve yoğurt bulunuyor. "Bu besinler, vücuda gerekli vitamin ve mineralleri sağlayarak enfeksiyon riskini azaltır" diyen Roizen, işlenmiş gıdalardan ve aşırı şeker tüketiminden uzak durmanın da bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olduğunu ifade ediyor.

UYKU VE EGZERSİZ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE DESTEK VERİYOR

Bağışıklık sistemi için uykunun kritik bir rol oynadığını belirten New York Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Rebecca Robbins, "Her gece en az 7 saat uyku, bağışıklık sisteminin enfeksiyonlarla etkili bir şekilde mücadele etmesi için gereklidir. Yetersiz uyku, bağışıklığı zayıflatabilir ve hastalıklara karşı savunmasız hale getirebilir" şeklinde uyarıyor.

Egzersizin de bağışıklığı güçlendirdiği biliniyor. Mayo Clinic uzmanlarından Dr. Edward Laskowski, "Düzenli fiziksel aktivite, vücudun bağışıklık hücrelerinin dolaşımını artırır ve enfeksiyonlara karşı daha güçlü bir savunma sağlar. Haftada en az 150 dakika orta şiddette egzersiz yapmak, bağışıklık sağlığı için önerilen düzeydir" diyor.

STRES YÖNETİMİ VE BAĞIŞIKLIK ARASINDAKİ BAĞLANTI

Yale Üniversitesi'nde bağışıklık sistemi üzerine çalışan Dr. Linda Walker, stresin bağışıklık sistemine zarar verebileceğini belirtiyor. Walker, "Kronik stres, bağışıklık hücrelerinin fonksiyonlarını baskılayarak hastalıklara karşı vücudu daha savunmasız hale getirebilir. Meditasyon, yoga ve derin nefes egzersizleri gibi stres yönetimi teknikleri, bağışıklık sistemini güçlendirebilir" açıklamasını yapıyor.

Sonuç olarak, sağlıklı beslenme, yeterli uyku, düzenli egzersiz ve stres yönetimi, bağışıklık sistemini güçlü tutmanın temel adımları olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, bu alışkanlıkları hayatın bir parçası haline getirmenin, yalnızca mevsimsel hastalıklara değil, genel sağlık sorunlarına karşı da koruyucu olacağını vurguluyor.