İYİ Partili Bahadır Erdem: Nerede kalmıştık

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener’i ziyaret etti.
Orhan Uğuroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmasına Kılıçdaroğlu'nun 2024'ten sonra geçerli olmak kaydıyla kabul ettiği iddia etti.
Ziyaretin ardından İYİ Parti lideri Akşener’le Kılıçdaroğlu arasında farklı bir görüşme yapılacağı bildirildi.
Gelişmelerin ardından sosyal medyadan açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem "Nerede kalmıştık" dedi.