Bahar Aksu cinayetinde 4 tutuklama

Olayda, Bahar Aksu’nun eski eşi Rüstem Elibol ve arkadaşı S.S., Aksu’yu zorla bir araca bindirmeye çalıştı. Direnen Aksu, Rüstem Elibol tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Cinayete, Elibol ve S.S. ile aynı araçta bulunan S.Y. (33) ve A.B. (44) de karıştı. Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BAHAR AKSU CİNAYETİNDE DÖRT TUTUKLAMA

Şişli’de sokak ortasında vahşice öldürülen 34 yaşındaki Bahar Aksu’nun eski eşi Rüstem Elibol ve üç suç ortağı, mahkeme tarafından tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nin yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerin cinayeti planlı bir şekilde gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Şüphelilerin, olaydan üç gün önce İstanbul’a gelerek bir otele yerleştiği ve cinayet için keşif yaptıkları belirlendi.