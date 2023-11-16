Bahar Candan ve Nihal Candan adliyeye sevk edildi

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan ile soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hacı İsrafil S., adliyeye sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü'nde 4'er saat ifade veren şüphelilerin kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediklerini söyledikleri öğrenildi.

KAYNAK: DHA
Bahar Candan ve Nihal Candan adliyeye sevk edildi

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde 3 gün boyunca sorgulanan Nihal ve Bahar Candan'ın polise 10'ar sayfa ifade verdikleri öğrenildi. Yaklaşık 4'er saat süren ifadeler sırasında, soruların uzun, cevapların ise kısa olduğu belirtildi. Şüphelilere Mayıs 2023'de düzenlenen operasyonda tutuklanan dolandırıcılık çetesinin lideri Onur Apaydın'la ilişkileri soruldu. Onur Apaydın'ın eski erkek arkadaşı olduğunu belirten Nihal Candan, onunla uzun süre önce ayrıldığını belirtti. Onur Apaydın'ın ismini Kaan Hamzaoğlu olarak bildiğini anlatan Nihal Candan, ayrıldıktan sonra gerçek ismini öğrendiğini belirttiği öğrenildi.

YEMEKLERE KATILDIKLARINI KABUL ETMEDİLER

Dolandırıcılık çetesine yönelik yapılan çalışmalarda, çetenin kişileri tuzağa düşürmek için lüks restoranlarda yemekli tanıtım yaptıkları ortaya çıkmıştı. Bu yemekli tanıtımlarda da Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin de yer aldığı belirtilmişti. Candan kardeşlere bu lüks restoranlarda yapılan tanıtımlı yemekler de soruldu. Onur Apaydın'ın erkek arkadaşı olduğu için lokantalara veya gece kulübüne birlikte gittiğini söyledi. Nihal Candan, bunun dışında kalabalık bir ortamda herhangi bir organizasyon yemeğine katılmadığını, kimseyi otomobil alması için ikna etmeye çalışmadığını söylediği öğrenildi.

ÇETE ÜYELERİNİ TANIMADIKLARINI SÖYLEDİLER

Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde yapılan işlemler sırasında polisin Candan kardeşlere çete üyelerinin isimlerini okuyarak tanıyıp tanımadıklarını sorduğu, cevap olarak "Hiç birini tanımıyoruz" cevabını aldıkları belirtildi. Bahar Candan'a sosyal medya hesabında "Bir sabah hesabıma 12 milyon para aktarıldı" paylaşımı da soruldu. Bahar Candan o paylaşımda, 2 yazacağına yanlışlıkla 12 yazdığını ve amacının espri yapmak olduğunu iddia etti.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin cep telefonlarına geçici süre ile el konduğu, telefonların incelemesinin sürdüğü belirtildi. Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildikleri belirtildi.

bahar-candan-ve-nihal-candan-adliyeye-sevk-edildi-yenicag-2.jpg

bahar-candan-ve-nihal-candan-adliyeye-sevk-edildi-yenicag-3.jpg

bahar-candan-ve-nihal-candan-adliyeye-sevk-edildi-yenicag-4.jpg

bahar-candan-ve-nihal-candan-adliyeye-sevk-edildi-yenicag-5.jpg

bahar-candan-ve-nihal-candan-adliyeye-sevk-edildi-yenicag-10.jpg

bahar-candan-ve-nihal-candan-adliyeye-sevk-edildi-yenicag-6.jpg

bahar-candan-ve-nihal-candan-adliyeye-sevk-edildi-yenicag-7.jpg

bahar-candan-ve-nihal-candan-adliyeye-sevk-edildi-yenicag-9.jpg

bahar-candan-ve-nihal-candan-adliyeye-sevk-edildi-yenicag-10-001.jpg

bahar-candan-ve-nihal-candan-adliyeye-sevk-edildi-yenicag-11.jpg

bahar-candan-ve-nihal-candan-adliyeye-sevk-edildi-yenicag-1.jpg

bahar-candan-ve-nihal-candan-adliyeye-sevk-edildi-yenicag-2-001.jpg

bahar-candan-ve-nihal-candan-adliyeye-sevk-edildi-yenicag-3-001.jpg

bahar-candan-ve-nihal-candan-adliyeye-sevk-edildi-yenicag-4-001.jpg

bahar-candan-ve-nihal-candan-adliyeye-sevk-edildi-yenicag-5-001.jpg

bahar-candan-ve-nihal-candan-adliyeye-sevk-edildi-yenicag-6-001.jpg

bahar-candan-ve-nihal-candan-adliyeye-sevk-edildi-yenicag-7-001.jpg

bahar-candan-ve-nihal-candan-adliyeye-sevk-edildi-yenicag-8.jpg

İlgili Haberler
Bahar Candan ve kardeşinin ifadeleri ortaya çıktı
Bahar ve Nihal Candan kardeşler soruşturmasında yeni gelişme
Nihal ve Bahar Candan sağlık kontrolünden geçirildi
Nihal ve Bahar Candan sağlık kontrolünden geçirildi
Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltında! Kara para aklama iddiası
Bahar Candan ve Nihal Candan da milleti soymuş. Dolandırma yöntemleri ağızları açık bıraktı
Bahar Candan avukat olmaya karar verdi. Hakkında soruşturma başlatılmıştı
Sosyal medya fenomeni Bahar Candan hakkında soruşturma açıldı
Fenomen Bahar Candan'dan namaz açıklaması. Duyanlar kulaklarına inanamadı
Öne Çıkanlar
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Son Haberler
ABD Kongre Binası yakınındaki Gazze'ye destek gösterisi yapıldı. Polis müdahale etti Dünya
ABD Kongre Binası yakınındaki Gazze'ye destek gösterisi yapıldı. Polis müdahale etti
Melisa Şenolsun mayosuyla sere serpe uzanarak poz verdi. “Kışımı yaza çevirdim” Magazin
Melisa Şenolsun mayosuyla sere serpe uzanarak poz verdi. “Kışımı yaza çevirdim”
Son 14 gün kaldı artık zorunlu olmayacak 'Emekliler derin bir ohh çekecek' Ekonomi
Son 14 gün kaldı artık zorunlu olmayacak 'Emekliler derin bir ohh çekecek'
Alan korkusu belirtileri nasıl anlaşılır Sağlık
Alan korkusu belirtileri nasıl anlaşılır
İngiltere gen terapisine izin veren ilk ülke oldu Bilim
İngiltere gen terapisine izin veren ilk ülke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da